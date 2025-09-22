गजब हो गया! ₹50,000 घट गई मारुति अर्टिगा की बिल्कुल फोटोकॉपी इस 7-सीटर कार की कीमत, अब सिर्फ इतने में मिल रही
टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) की नई GST रेट लिस्ट सामने आ गई है। इसके मुताबिक टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) की कीमतें लगभग 50 हजार तक कम हो गई हैं। आइए वैरिएंट-वाइज कीमतों पर नजर डालते हैं।
भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जबरदस्त हलचल मच गई है। टैक्स दर 28% से घटकर अब सिर्फ 18% रह गई है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को नई कार खरीदते समय मिल रहा है। टोयोटा ने भी कीमतें घटाई है, जिसके चलते किफायती और प्रैक्टिकल 7-सीटर एमपीवी टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो गई है। टोयोटा ने रुमियन (Rumion) के सभी वैरिएंट्स की नई कीमतें जारी कर दी हैं। आइए जानते हैं कौन-सा मॉडल अब कितनी कीमत में मिलेगा और किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत होगी।
GST कटौती के बाद टोयोटा रुमियन की नई कीमतें
|GST कटौती के बाद टोयोटा रुमियन की नई कीमतें
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में कटौती
|S
|Rs. 10,81,500
|-Rs. 37,300
|Rs. 10,44,200
|-3.45%
|G
|Rs. 11,97,500
|-Rs. 41,300
|Rs. 11,56,200
|-3.45%
|V
|Rs. 12,70,500
|-Rs. 43,900
|Rs. 12,26,600
|-3.46%
|1.5L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (TC)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में कटौती
|S
|Rs. 12,31,500
|-Rs. 42,500
|Rs. 11,89,000
|-3.45%
|G
|Rs. 13,37,500
|-Rs. 46,200
|Rs. 12,91,300
|-3.45%
|V
|Rs. 14,10,500
|-Rs. 48,700
|Rs. 13,61,800
|-3.45%
|1.5L नॉर्मल CNG-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में कटौती
|S
|Rs. 11,76,500
|-Rs. 40,600
|Rs. 11,35,900
|-3.45%
अगर आप एक 7-सीटर फैमिली कार लेने का सोच रहे हैं, तो टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) इस वक्त एक बेहतरीन डील साबित हो सकती है। कम कीमत, बेहतर माइलेज और टोयोटा (Toyota) की भरोसेमंद सर्विस, इन सबके चलते रुमियन (Rumion) अब और भी वैल्यू-फॉर-मनी कार बन चुकी है।
