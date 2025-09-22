गजब हो गया! ₹50,000 घट गई मारुति अर्टिगा की बिल्कुल फोटोकॉपी इस 7-सीटर कार की कीमत, अब सिर्फ इतने में मिल रही

भारत में GST 2.0 लागू होने के बाद पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में जबरदस्त हलचल मच गई है। टैक्स दर 28% से घटकर अब सिर्फ 18% रह गई है। इसका सीधा फायदा ग्राहकों को नई कार खरीदते समय मिल रहा है। टोयोटा ने भी कीमतें घटाई है, जिसके चलते किफायती और प्रैक्टिकल 7-सीटर एमपीवी टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) अब पहले से कहीं ज्यादा सस्ती हो गई है। टोयोटा ने रुमियन (Rumion) के सभी वैरिएंट्स की नई कीमतें जारी कर दी हैं। आइए जानते हैं कौन-सा मॉडल अब कितनी कीमत में मिलेगा और किस वैरिएंट पर सबसे ज्यादा बचत होगी।