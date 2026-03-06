Toyota Rumion का नया बेस वेरिएंट, पहले से 95 हजार रुपये सस्ता, खुश कर देगी कीमत

Mar 06, 2026 02:57 pm IST

टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) का नया बेस वेरिएंट आया है। इसका नाम E MT है। इसकी कीमत 9.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह S MT से 95 हजार रुपये सस्ती है, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस 10.51 लाख रुपये है। नए बेस वेरिएंट की एंट्री से अब यह एमपीवी चार ट्रिम्स- E, S, G और V में उपलब्ध हो गई है। नया बेस वेरिएंट सस्ता हो गया है, लेकिन इसकी कीमत को कम करने के लिए कुछ फीचर्स की कम किए गए हैं। आइए डीटेल में जानते हैं टोयोटा रुमियन के नए बेस वेरिएंट के बारे में।

कुछ कॉस्मेटिक और कन्वीनिएंस फीचर्स की कमी

सबसे किफायती वेरिएंट होने के कारण, रुमियन E MT में कुछ कॉस्मेटिक और कन्वीनिएंस फीचर्स की कमी की गई है। स्टाइल की बात करें तो, बेस वेरिएंट से दूसरे नंबर के S MT वेरिएंट के मुकाबले इसमें बॉडी कलर के डोर हैंडल और ORVM इंडिकेटर नहीं हैं। साथ ही टर्न इंडिकेटर अब ORVM पर लगी एलईडी स्ट्रिप की बजाय फ्रंट फेंडर पर प्लेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें क्रोम सराउंड वाली बड़ी फ्रंट ग्रिल, एलईडी टेललैंप और सिल्वर वील कैप वाले 15 इंच के स्टील व्हील अभी भी ऑफर किए जा रहे हैं।

केबिन बेज और ब्लैक के ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में

ईएमटी वेरिएंट का केबिन बेज और ब्लैक के ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में है, जिसमें डैशबोर्ड और डोर पैनल पर सिल्वर रंग के इंसर्ट दिए गए हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की कमी खल सकती है।

नए बेस वेरिएंट में ड्राइवर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया है। जबकि, पीछे बैठे पैसेंजर्स को सीटबैक पॉकेट या डेडिकेटेड एसी वेंट के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। इसमें 7-सीटर लेआउट स्टैंडर्ड है।

सेफ्टी के लिए कई सारे फीचर

इसमें आपको मैनुअल एसी कंट्रोल के साथ प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट्स, कलर्ज मल्टी-इंफो डिस्प्ले यानी MID, ऐनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग वील, ड्राइवर के लिए ऑटो अप/डाउन फीचर के साथ पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग देखने को मिलेंगे। सेफ्टी के लिए कंपनी इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और ईबीडी के साथ एबीएस जैसे जरूरी फीचर ऑफर कर रही है।