Toyota Rumion का नया बेस वेरिएंट, पहले से 95 हजार रुपये सस्ता, खुश कर देगी कीमत
टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) का नया बेस वेरिएंट आया है। इसका नाम E MT है। इसकी कीमत 9.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह S MT से 95 हजार रुपये सस्ती है। आइए डीटेल में जानते हैं टोयोटा रुमियन के नए बेस वेरिएंट के बारे में।
टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) का नया बेस वेरिएंट आया है। इसका नाम E MT है। इसकी कीमत 9.56 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। यह S MT से 95 हजार रुपये सस्ती है, जिसका एक्स-शोरूम प्राइस 10.51 लाख रुपये है। नए बेस वेरिएंट की एंट्री से अब यह एमपीवी चार ट्रिम्स- E, S, G और V में उपलब्ध हो गई है। नया बेस वेरिएंट सस्ता हो गया है, लेकिन इसकी कीमत को कम करने के लिए कुछ फीचर्स की कम किए गए हैं। आइए डीटेल में जानते हैं टोयोटा रुमियन के नए बेस वेरिएंट के बारे में।
कुछ कॉस्मेटिक और कन्वीनिएंस फीचर्स की कमी
सबसे किफायती वेरिएंट होने के कारण, रुमियन E MT में कुछ कॉस्मेटिक और कन्वीनिएंस फीचर्स की कमी की गई है। स्टाइल की बात करें तो, बेस वेरिएंट से दूसरे नंबर के S MT वेरिएंट के मुकाबले इसमें बॉडी कलर के डोर हैंडल और ORVM इंडिकेटर नहीं हैं। साथ ही टर्न इंडिकेटर अब ORVM पर लगी एलईडी स्ट्रिप की बजाय फ्रंट फेंडर पर प्लेस कर दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें क्रोम सराउंड वाली बड़ी फ्रंट ग्रिल, एलईडी टेललैंप और सिल्वर वील कैप वाले 15 इंच के स्टील व्हील अभी भी ऑफर किए जा रहे हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Rumion
₹ 10.51 - 13.86 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
Kia Syros
₹ 8.67 - 15.94 लाख
Citroen Basalt X
₹ 7.95 - 13.11 लाख
केबिन बेज और ब्लैक के ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में
ईएमटी वेरिएंट का केबिन बेज और ब्लैक के ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन में है, जिसमें डैशबोर्ड और डोर पैनल पर सिल्वर रंग के इंसर्ट दिए गए हैं। हालांकि, इस वेरिएंट में आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की कमी खल सकती है।
नए बेस वेरिएंट में ड्राइवर के लिए सेंटर आर्मरेस्ट भी नहीं दिया गया है। जबकि, पीछे बैठे पैसेंजर्स को सीटबैक पॉकेट या डेडिकेटेड एसी वेंट के बिना ही काम चलाना पड़ेगा। इसमें 7-सीटर लेआउट स्टैंडर्ड है।
सेफ्टी के लिए कई सारे फीचर
इसमें आपको मैनुअल एसी कंट्रोल के साथ प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलाइट्स, कलर्ज मल्टी-इंफो डिस्प्ले यानी MID, ऐनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टिल्ट-एडजस्टेबल स्टीयरिंग वील, ड्राइवर के लिए ऑटो अप/डाउन फीचर के साथ पावर विंडो और सेंट्रल लॉकिंग देखने को मिलेंगे। सेफ्टी के लिए कंपनी इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और ईबीडी के साथ एबीएस जैसे जरूरी फीचर ऑफर कर रही है।
एमपीवी 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से लैस
यह एमपीवी 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन से लैस है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है। यह इंजन 103 PS की पावर और 139 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। टोयोटा रुमियन के हाई वेरिएंट में सीएनजी-पावर्ड और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शन भी जे रहा है। टोयोटा की इसएमपीवी की टक्कर केवल मारुति सुजुकि अर्टिगा से है, जिस पर रुमियन बेस्ड है। यह एमपीवी निसान ग्रेवाइट, रेनो ट्राइबर और किआ कारेंस का ऑप्शन हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।