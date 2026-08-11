अर्टिगा से इस मामले में बहुत आगे निकल गई ये 7-सीटर, 26Km का माइलेज; 356% की YoY ग्रोथ मिली

रुमियन को अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यानी डिजाइन से फीचर्स और इंजन तक लगभग दोनों में एक जैसी खूबियां हैं। एक मजेदार अंदाज में कहा जाए तो दोनों की कुंडलियों के 36 में से 33 गुण तो मिल ही जाएंगे। अब चौंकाने वाली बात ये है कि अर्टिगा देश की नंबर-1 7-सीटर कार है।

अर्टिगा से इस मामले में बहुत आगे निकल गई ये 7-सीटर

सिर्फ 1 मिनट में जानें

₹ 12,500 /माह से शुरू

टोयोटा रुमियन के लिए जुलाई सेल्स से अच्छी खबर आई है। दरअसल, इस 7-सीटर कार को साल-दर-साल के आधार पर 356% की ग्रोथ मिली। हालांकि, ये ग्रोथ उस वक्त ज्यादा बड़ी हो जाती है जब इसकी तुलना मारुति सुजुकी अर्टिगा से की जाती है। दरअसल, रुमियन को अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। यानी डिजाइन से फीचर्स और इंजन तक लगभग दोनों में एक जैसी खूबियां हैं। एक मजेदार अंदाज में कहा जाए तो दोनों की कुंडलियों के 36 में से 33 गुण तो मिल ही जाएंगे। अब चौंकाने वाली बात ये है कि अर्टिगा देश की नंबर-1 7-सीटर कार है। जबकि इसे साल-दर-साल के आधार पर 30% की ग्रोथ मिली।

जब बात दोनों के सेल्स आंकड़ों को देखते हैं तब दोनों के बीच बड़ी अंतर नजर आता है। जुलाई में अर्टिगा की 21,606 यूनिट बिकीं। जबकि, रुमियन की महज 2,632 यूनिट बिकीं। यानी दोनों के बीच 8 गुना से ज्यादा अंतर रहा। अब दोनों की साल-दर-साल की ग्रोथ को देखा जाए तो रुमियन को 356% की ग्रोथ और अर्टिगा को 30% की ग्रोथ मिली। यानी दोनों की YoY ग्रोथ में 11 गुना का अंतर रहा। बता दें कि अर्टिगा और रुमियन दोनों ही CNG ऑप्शन में भी मिलती हैं। वहीं, ये कमर्शियल सेगमेंट में ज्यादा मजबूत हैं।

मारुति अर्टिगा Vs टोयोटा रुमियन सेल्स जुलाई 2026 मॉडल अर्टिगा रुमियन जुलाई 2026 21,606 2,632 जुलाई 2025 16,604 576 ग्रोथ % YoY 30.10% 356.90%

रुमियन का इंजन और फीचर्स रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।

इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।