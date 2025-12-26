अर्टिगा की ‘जुड़वा बहन’ हुई टैक्स फ्री! अभी खरीदने पर पूरे ₹1.71 लाख की बचत; 26 km है माइलेज

संक्षेप: टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) के बारे में एक गुड न्यूज है। दरअसल, रुमियन अब शोरूम्स के अलावा, CSD कैंटीन में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में देश के जवानों के लिए यह कार लाखों रुपये सस्ती हो गई है।

Dec 26, 2025 11:14 am IST

बीते कुछ सालों से देश में 7-सीटर एमपीवी की डिमांड तेजी से बढ़ी है। इसी में से एक मारुति सुजुकी अर्टिगा की ‘जुड़वा बहन’ कहे जाने वाली टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) भी है। अब टोयोटा रुमियन के बारे में एक गुड न्यूज है। दरअसल, रुमियन अब शोरूम्स के अलावा, CSD यानी कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट में देश के जवानों के लिए भी उपलब्ध हो गई है। ऐसे में देश के जवानों और पूर्व सैन्यकर्मियों के लिए यह कार दिसंबर, 2025 में लाखों रुपये सस्ती हो गई है। बता दें कि CSD से कार खरीदने पर नॉर्मल शोरूम्स की तुलना में टैक्स के लाखों रुपये की बचत होती है।

2.68 लाख रुपये टैक्स छूट बदा दें कि CSD से कार खरीदने पर आमतौर पर लगने वाले 28 पर्सेंट की जगर 14 पर्सेंट ही जीएसटी देनी होती है। ऐसे में देश के जवानों के लाखों रुपये टैक्स के बच जाते हैं। Cars24 के अनुसार, टोयोटा रुमियन सीएसडी से खरीदने पर एलिजिबल ग्राहकों को वैरिएंट वाइज 1.36 लाख से लेकर 1.71 लाख रुपये तक की टैक्स छूट के साथ मिल रही है।

वैरिएंट CSD प्राइस (लाख रुपये) एक्स-शोरूम प्राइस (लाख रुपये) अंतर प्राइस (लाख रुपये) रुमियन S MT 8.93 10.29 1.36 रुमियन S AT 10.25 11.69 1.44 रुमियन G MT 9.87 11.65 1.78 रुमियन G AT 11.14 12.99 1.85 रुमियन V AT 11.97 13.68 1.71

क्यों कहा जाता है ‘जुड़वा बहन’ टोयोटा रुमियन को मारुति अर्टिगा की ‘जुड़वा बहन’ कहा जाता है क्योंकि यह असल में अर्टिगा का ही री-बैज्ड वर्जन है। इसे टोयोटा-सुजुकी की ग्लोबल साझेदारी के तहत तैयार किया गया है। दोनों ही कारें एक ही प्लेटफॉर्म पर बनी हैं। इनमें डिजाइन, इंजन, गियरबॉक्स और केबिन लेआउट लगभग समान हैं जिससे ड्राइविंग और स्पेस का अनुभव भी एक-सा रहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि टोयोटा ने रुमियन को अपनी पहचान देने के लिए इसमें अलग फ्रंट ग्रिल, टोयोटा बैज और कुछ हल्के कॉस्मेटिक बदलाव किए हैं।

कुछ ऐसी है डिजाइन डिजाइन की बात करें तो टोयोटा रुमियन का लुक फ्रेश लेकिन प्रीमियम नजर आता है। सामने की तरफ चौड़ी ग्रिल, शार्प हेडलैंप्स और ऊंचा बोनट इसे मजबूत रोड प्रेजेंस देता है। साइड प्रोफाइल सीधी और क्लीन है, जो MPV की पहचान को साफ तौर पर दिखाती है। केबिन के अंदर अच्छी हेडरूम और लेगरूम मिलती है। वहीं, लंबा व्हीलबेस तीसरी पंक्ति में बैठने वाले यात्रियों के लिए भी बेहतर कम्फर्ट सुनिश्चित करता है।

दमदार है कार की सेफ्टी फीचर्स के तौर पर इसमें बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है, जो Android Auto और Apple CarPlay को सपोर्ट करता है। इसके अलावा, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टीपल USB चार्जिंग पॉइंट्स, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स इसे फैमिली कार के तौर पर और ज्यादा उपयोगी बनाते हैं। रुमियन के सभी वैरिएंट्स में 6-एयरबैग्स जैसे जरूरी सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं।