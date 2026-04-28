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अब तक मारुति अट्रिगा के 52271 ग्राहक खींच चुकी ये 7-सीटर, कीमत ₹9.55 लाख, माइलेज 26Km से ज्यादा

Apr 28, 2026 03:15 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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कंपनी ने इसे 10 अगस्त, 2023 को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार ने घरेलू बाजार में 50,000 होलसेल बिक्री का मील का पत्थर पार कर लिया है। मार्च 2026 के आखिर तक, इस MPV ने कुल 52,271 यूनिट की बिक्री दर्ज की है।

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टोयोटा के पोर्टफोलियो में रुमियन उसकी सबसे अफॉर्डेबल 7-सीटर कार है। मारुति अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार इस कार की बिक्री धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। कंपनी ने इसे 10 अगस्त, 2023 को लॉन्च किया गया था। तब से लेकर अब तक इस कार ने घरेलू बाजार में 50,000 होलसेल बिक्री का मील का पत्थर पार कर लिया है। मार्च 2026 के आखिर तक, इस MPV ने कुल 52,271 यूनिट की बिक्री दर्ज की है। बता दें कि भारत में इसका मुकाबला अर्टिगा के साथ किआ कैरेंस, निसान ग्रेवाइट, रेने ट्राइबर जैसे मॉडल से होता है।

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रुमियन पिछले 3 सालों में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) के सबसे सफल प्रोडक्ट्स में से एक रही है। अपने लॉन्च के बाद से ये लोगों का भरोसा जीतने में कामयाब रही है। इसकी सफलता का एक बड़ा कारण यह भी है कि रुमियन भारत में सबसे अफॉर्डेबल टोयोटा MPV है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 1.5 पेट्रोल E वैरिएंट के लिए 955,000 रुपए से शुरू होकर टॉप-एंड पेट्रोल V AT वैरिएंट के लिए 13.96 लाख रुपए तक जाती हैं।

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रुमियन के पिछले 32 महीनों के सेल्स डेटा को देखें तो पता चलता है कि FY2024 के आखिरी 8 महीनों में रुमियन की 5,973 यूनिट बिकीं, जो कंपनी द्वारा बेचे गए कुल 245,676 पैसेंजर व्हीकल का 2% थीं। FY2025 में, 21,878 यूनिट की बिक्री में पिछले साल की तुलना में (YoY) 266% की बढ़ोतरी हुई और इसने TKM की कुल 309,230 पैसेंजर व्हीकल बिक्री में 7% का योगदान दिया। FY2026 में रुमियन की 24,420 यूनिट ने TKM के रिकॉर्ड 366,896 पैसेंजर व्हीकल की डिस्पैच में 7% का समान योगदान दिया। FY2026 में रुमियन भारत में 5वीं सबसे ज्यादा बिकने वाली MPV थी। इससे आगे मारुति अर्टिगा 198,327 यूनिट, टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस/क्रिस्टा 112,163 यूनिट, किआ कैरेंस 79,202 यूनिट और मारुति XL6 37,159 यूनिट थीं।

टोयोटा रुमियन की भारत में सेल्स
फेसियलयूनिटचेंज % YoY
FY20245,973-
FY202521,878226%
FY202624,42012%
टोटल52,271
डाटा: SIAM
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रुमियन का इंजन और फीचर्स
रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।

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इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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