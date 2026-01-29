Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota Rumion Company's Most Selling CNG Car In FY2025
अर्टिगा के ग्राहक खींचने वाली इस 7-सीटर CNG का चला जादू, 11137 लोगों ने खरीदा; माइलेज 26Km

अर्टिगा के ग्राहक खींचने वाली इस 7-सीटर CNG का चला जादू, 11137 लोगों ने खरीदा; माइलेज 26Km

संक्षेप:

टोयोटा इंडिया के लिए भले ही उसकी इनोवा क्रिस्टा और हाइराइडर की डिमांड हाई हो, लेकिन जब बात CNG कार की होती है तब रुमियन इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आती है। दरअसल, इस 7-सीटर को फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान 11,137 ग्राहक मिले। इस तरह ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार रही।

Jan 29, 2026 10:46 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on
लॉन्च की सूचना पाएं
Toyota Supraarrow

टोयोटा इंडिया के लिए भले ही उसकी इनोवा क्रिस्टा और हाइराइडर की डिमांड हाई हो, लेकिन जब बात CNG कार की होती है तब रुमियन इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आती है। दरअसल, इस 7-सीटर को फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान 11,137 ग्राहक मिले। इस तरह ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार रही। बता दें कि रुमियन को मारुति अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ये दोनों कार प्लेटफॉर्म के साथ इंजन भी शेयर करती हैं। रुमियन का शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,44,200 रुपए है। जबकि इसके CNG वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11,35,900 रुपए है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 19.99 लाख
अभी ऑफर पाएं
टोयोटा रुमियन की एक्स-शोरूम कीमतें
1.5L Normal Petrol-Manual
वैरिएंटकीमत
SRs. 10,44,200
GRs. 11,56,200
VRs. 12,26,600
1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
SRs. 11,89,000
GRs. 12,91,300
VRs. 13,61,800
1.5L Normal CNG-Manual
SRs. 11,35,900

रुमियन की CNG वैरिएंट की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि कंपनी को पोर्टफोलियो में शामिल दूसरे किसी बी मॉडल की 10 हजार से ज्यादा यूनिट नहीं बिकीं। रुमियन CNG की 11,137 यूनिट के सामने, ग्लैंजा CNG की 6,612 यूनिट, अर्बन क्रूजर टैसर CNG की 5,380 यूनिट और अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG की 4,960 यूनिट बिकीं।

ये भी पढ़ें:टोयोटा की इस कार का क्रैश टेस्ट में हुआ बुरा हाल, सिर्फ 2-स्टार सेफ्टी मिली

रुमियन का इंजन और फीचर्स

रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।

ये भी पढ़ें:KTM की एडवेंचर R मोटरसाइकिल लॉन्च, ये स्टैंडर्ड मॉडल से ₹20000 सस्ती

इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Toyota Toyota Innova Maruti Ertiga अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।