अर्टिगा के ग्राहक खींचने वाली इस 7-सीटर CNG का चला जादू, 11137 लोगों ने खरीदा; माइलेज 26Km
टोयोटा इंडिया के लिए भले ही उसकी इनोवा क्रिस्टा और हाइराइडर की डिमांड हाई हो, लेकिन जब बात CNG कार की होती है तब रुमियन इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आती है। दरअसल, इस 7-सीटर को फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान 11,137 ग्राहक मिले। इस तरह ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार रही।
टोयोटा इंडिया के लिए भले ही उसकी इनोवा क्रिस्टा और हाइराइडर की डिमांड हाई हो, लेकिन जब बात CNG कार की होती है तब रुमियन इस लिस्ट में सबसे आगे नजर आती है। दरअसल, इस 7-सीटर को फाइनेंशियल ईयर 2025 के दौरान 11,137 ग्राहक मिले। इस तरह ये कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार रही। बता दें कि रुमियन को मारुति अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ये दोनों कार प्लेटफॉर्म के साथ इंजन भी शेयर करती हैं। रुमियन का शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,44,200 रुपए है। जबकि इसके CNG वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11,35,900 रुपए है।
|टोयोटा रुमियन की एक्स-शोरूम कीमतें
|1.5L Normal Petrol-Manual
|वैरिएंट
|कीमत
|S
|Rs. 10,44,200
|G
|Rs. 11,56,200
|V
|Rs. 12,26,600
|1.5L Normal Petrol-Auto (TC)
|S
|Rs. 11,89,000
|G
|Rs. 12,91,300
|V
|Rs. 13,61,800
|1.5L Normal CNG-Manual
|S
|Rs. 11,35,900
रुमियन की CNG वैरिएंट की डिमांड को इस तरह भी समझा जा सकता है कि कंपनी को पोर्टफोलियो में शामिल दूसरे किसी बी मॉडल की 10 हजार से ज्यादा यूनिट नहीं बिकीं। रुमियन CNG की 11,137 यूनिट के सामने, ग्लैंजा CNG की 6,612 यूनिट, अर्बन क्रूजर टैसर CNG की 5,380 यूनिट और अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG की 4,960 यूनिट बिकीं।
रुमियन का इंजन और फीचर्स
रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।
इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।