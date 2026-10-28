जमकर चला इस CNG 7-सीटर कार का जादू, ये अर्टिगा या कैरेंस नहीं; 1Kg CNG से 26 Km+ माइलेज
रुमियन को मारुति सुजुकी अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ये प्लेटफॉर्म के साथ इंजन को भी शेयर करती हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक रुमियन 26.11Km/Kg का माइलेज देती है।
टोयोटा के लिए हाइराइडर का जादू हमेशा चलता है। हालांकि, CNG सेगमेंट में 7-सीरट रुमियन सबसे आगे नजर आती है। दरअसल, टोयोटा की CNG कारों की लिस्ट में रुमियन का एक तरफा दबदबा रहा। सितंबर में इसकी 2079 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, दूसरे नंबर पर रहने वाली हाइराइडर 1000 यूनिट के आंकड़े को भी नहीं छू पाई। बता दें कि रुमियन को मारुति सुजुकी अर्टिगा के प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। ये प्लेटफॉर्म के साथ इंजन को भी शेयर करती हैं। कंपनी के दावे के मुताबिक रुमियन 26.11Km/Kg का माइलेज देती है। जबकि, इसके CNG वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत 11.69 लाख रुपए है। इसका सिर्फ एक सिंगल S MT CNG वैरिएंट आता है।
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Toyota Rumion
₹ 9.79 - 14.21 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.9 - 13.14 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.62 - 14.68 लाख
Kia Carens
₹ 11.02 - 12.88 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.39 - 12.49 लाख
Force Motors Citiline 3050
₹ 13.74 लाख
|हुंडई बेस्ट सेलिंग CNG कार सेल्स सितंबर 2026
|रैंक
|मॉडल
|सितंबर 2026
|सितंबर 2025
|ग्रोथ % YoY
|1
|टोयोटा रुमियन
|2,079
|475
|3.38
|2
|टोयोटा हाइराइडर
|901
|1,205
|-25%
|3
|टोयोटा टैसर
|558
|492
|0.13
|4
|टोयोटा ग्लैंजा
|13
|549
|-98%
हुंडई बेस्ट सेलिंग CNG कार सेल्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन की सितंबर 2026 में 2,079 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 475 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 3.38% की ग्रोथ मिली। टोयोटा हाइराइडर की सितंबर 2026 में 901 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 1,205 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 25% की डिग्रोथ मिली।
टोयोटा टैसर की सितंबर 2026 में 558 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 492 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 0.13% की ग्रोथ मिली। टोयोटा ग्लैंजा की सितंबर 2026 में 13 CNG यूनिट बिकीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 549 CNG यूनिट बिकी थीं। यानी इसे साल-दर-साल के आधार पर 98% की डिग्रोथ मिली।
टोयोटा रुमियन की डिलेट
इस कार में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसका पेट्रोल पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। जबकि, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है। यह 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। पेट्रोल से इसका माइलेज 20.51kmpl और CNG से 26.11km/kg का माइलेज मिलता है।
इसमें वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे AC वेंट्स दिए है। रुमियन में टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है, जिसमें 55 से ज्यादा फीचर्स दिए हैं। इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए ISOFIX चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें