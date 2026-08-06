अर्टिगा को 'दिन में तारे' दिखाने वाली ये 7-सीटर सस्ते में मिल रही, कंपनी दे रही इतनी छूट; CNG में भी मिलेगी

बता दें कि कंपनी ने पिछले महीने इसकी कीमत में 29 हजार रुपए तक का इजाफा भी कर दिया है। ऐसे में ये डिस्काउंट ग्राहकों को कुछ राहत जरूर देगा। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.56 लाख रुपए से 13.86 लाख रुपए तक जाती हैं।

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टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) इस महीने अपने पोर्टफोलियो में शामिल 7-सीटर रुमियन पर भी डिस्काउंट दे रही है। अगस्त में इस कार को खरीदने पर ग्राहकों को 15,000 रुपए तक की बचत का मौका मिलेगा। दरअसल, कंपनी रुमियन नियो ड्राइव पर 15,000 रुपए और रुमियन CNG पर 10,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इसके अलावा, इस कार पर दूसरे बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बता दें कि कंपनी ने पिछले महीने इसकी कीमत में 29 हजार रुपए तक का इजाफा भी कर दिया है। ऐसे में ये डिस्काउंट ग्राहकों को कुछ राहत जरूर देगा। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 9.56 लाख रुपए से 13.86 लाख रुपए तक जाती हैं। भारतीय बाजार में इसका सीधा मुकाबला मारुति अर्टिगा से होता है।

टोयोटा रुमियन की एक्स-शोरूम कीमतें नं वैरिएंट ट्रांसमिशन एक्स-शोरूम कीमत 1 E MT NEODRIVE मैनुअल 9,55,500 2 S MT NEO DRIVE मैनुअल 10,51,000 8 S MT CNG मैनुअल 11,40,000 3 G MT NEO DRIVE मैनुअल 11,64,000 4 S AT NEO DRIVE ऑटोमैटिक 12,05,000 5 V MT NEO DRIVE मैनुअल 12,39,000 6 G AT NEODRIVE ऑटोमैटिक 13,11,000 7 V AT NEO DRIVE ऑटोमैटिक 13,86,000

रुमियन का इंजन और फीचर्स

रुमियन में 1.5-लीटर NA पेट्रोल इंजन और 1.5-लीटर पेट्रोल-CNG इंजन ऑप्शन देखने को मिलता है। इसका पहला इंजन पावरट्रेन 102bhp की पावर और 137Nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है। यह 5-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड टॉर्क कनवर्टर के साथ आता है। वहीं, CNG पावरट्रेन में 87bhp की पावर और 121.5Nm का टॉर्क जनरेट करती है। यह पांच-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसका 1.5-लीटर NA पेट्रोल मोटर 20.51kmpl तक का माइलेज देने में सक्षम है, जबकि CNG वैरिएंट 26.11km/kg का माइलेज देने में सक्षम है।

इसके फीचर्स की बात करें तो टोयोटा रुमियन वायरलेस मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ 7-इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन, ऑडियो और कॉलिंग के लिए स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, सेकेंड रो पर लगे एसी वेंट और टोयोटा आई-कनेक्ट से लैस है। इसमें 55 से अधिक फीचर्स हैं। सेफ्टी के लिए इसमें डुअल फ्रंट एयरबैग, हिल होल्ड असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, सेकेंड रो के लिए आइसोफिक्स चाइल्ड सीट माउंट, रियर पार्किंग सेंसर और सीट बेल्ट रिमाइंडर मिलता है।

रुमियन का रियल-वर्ल्ड माइलेज टेस्ट

कारवाले की रिपोर्ट के मुताबिक पेट्रोल ऑटोमैटिक वर्जन को शहर और हाईवे दोनों पर चलाकर टेस्ट किया। इसके मुताबिक कार का सिटी माइलेज 14 किमी./लीटर रहा। वहीं, हाईवे का माइलेज 19 किमी./लीटर का रहा। कुल औसत माइलेज की बात करें तो यह कंपनी के दावे से थोड़ा कम रहा, लेकिन 7-सीटर ऑटोमैटिक एमपीवी के हिसाब से आंकड़ा संतोषजनक कहा जा सकता है। इसकी कुल औसत माइलेज 16.55 किमी./लीटर रही।