GST कटौती के बाद ₹3.39 लाख तक घटी टोयोटा कारों की कीमत, ये रही पूरी लिस्ट; हायक्रॉस और हायराइडर सिर्फ इतने में मिल रही

कार निर्माता कंपनी टोयोटा (Toyota) ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। जी हां, क्योंकि टोयोटा (Toyota) ने जीएसटी कटौती के बाद अपनी सभी कीमतों में कटौती कर दी है। इससे कंपनी की कारें 3.49 लाख तक सस्ती हो गई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sat, 6 Sep 2025 07:21 PM

त्योहारों से पहले कार खरीदारों के लिए खुशखबरी आई है। टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor – TKM) ने घोषणा की है कि वह अपनी गाड़ियों की कीमतों में कटौती करेगी और ग्राहकों तक जीएसटी (GST) रेट में हुई कमी का पूरा फायदा पहुंचाएगी। नई कीमतें 22 सितंबर 2025 से लागू होंगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

किस मॉडल पर कितना असर?

मॉडल कीमत कटौती ग्लैंजा 85,300 रुपये टेजर 1,11,100 रुपये रुमियन 48,700 रुपये हायराइडर 65,400 रुपये क्रिस्टा 1,80,600 रुपये हायक्रॉस 1,15,800 रुपये फॉर्च्यूनर 3,49,000 रुपये लेजेंडर 3,34,000 रुपये हायलुक्स 2,52,700 रुपये कैमरी 1,01,800 रुपये वेलफायर 2,78,000 रुपये

कंपनी ने क्या कहा? इस मौके पर कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट वेरिंदर वाधवा ने कहा कि हम भारत सरकार का इस ऐतिहासिक सुधार के लिए धन्यवाद करते हैं। यह कदम न केवल ग्राहकों के लिए कारें खरीदना आसान बनाएगा, बल्कि ऑटो सेक्टर में भरोसा भी मजबूत करेगा। त्योहारों के मौसम में यह बदलाव डिमांड को और तेज करेगा। उन्होंने आगे कहा कि टोयोटा एक पारदर्शी और कस्टमर-फर्स्ट कंपनी है और इसी नीति के तहत सभी ग्राहकों को जीएसटी कटौती का फायदा सीधे दिया जाएगा।

ग्राहकों के लिए फायदा गाड़ियों की कीमतों में सीधी कटौती – अब पहले से कम दाम पर टोयोटा कारें मिलेंगी।

त्योहारों के लिए बेस्ट टाइमिंग – शारदीय नवरात्रि से पहले कीमतों में कमी से ग्राहकों की डिमांड और बढ़ेगी।

टाइमली डिलीवरी का मौका – कंपनी ने ग्राहकों से अपील की है कि वे समय पर बुकिंग कराएं ताकि त्योहारों में डिलीवरी सुनिश्चित की जा सके।

क्यों है यह अहम? जीएसटी काउंसिल ने हाल ही में टैक्स स्लैब को सरल करते हुए 5% और 18% पर सीमित कर दिया है। इस फैसले से न केवल छोटी और मिड-साइज कारें सस्ती हुई हैं, बल्कि एसयूवी जैसी गाड़ियां भी ग्राहकों को पहले से कम दाम पर मिलेंगी।