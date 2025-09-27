ब्लैक थीम और प्रीमियम फीचर्स के साथ आ रहा हाइराइडर का नया एडिशन, लॉन्च से पहले टीजर हुआ जारी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर अपनी पॉपुलर एसयूवी अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Urban Cruiser Hyryder) का नया Aero Edition लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका टीजर भी जारी कर दिया है जिसमें इसके डिजाइन की झलक दिख रही है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर अपनी पॉपुलर एसयूवी अर्बन क्रूजर हाइराइडर (Urban Cruiser Hyryder) का नया Aero Edition लॉन्च करने जा रही है। लॉन्च से पहले कंपनी ने इसका टीजर भी जारी कर दिया है जिसमें इसके डिजाइन की झलक दिख रही है। फिलहाल लॉन्च डेट का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन उम्मीद है कि यह एडिशन जल्द ही बाजार में उतर जाएगा। इसमें एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों जगह कुछ स्टाइलिश बदलाव देखने को मिलेंगे। इससे यह स्टैंडर्ड मॉडल से अलग और ज्यादा प्रीमियम नजर आएगा।

ब्लैक पेंट स्कीम से लैस होगी एसयूवी नए Aero Edition में ब्लैक पेंट स्कीम दी जाएगी जो टोयोटा Hilux एडिशन जैसी लग सकती है। इसके अलावा, एसयूवी में खास एडिशन-बैजिंग और इंटीरियर पर ऑल-ब्लैक अपहोल्स्ट्री दी जा सकती है। कैबिन में डैशबोर्ड और अन्य जगहों पर स्पेशल इंसर्ट भी मिलने की उम्मीद है। फीचर्स की बात करें तो यह SUV टॉप-एंड ‘V’ ट्रिम जैसे ही फीचर्स के साथ आएगी जिसमें पैनोरामिक सनरूफ, 360-डिग्री कैमरा, TPMS, पावर एडजस्टेबल सीट और छह एयरबैग जैसी सुविधाएं शामिल होंगी।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसमें वही 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलेगा जो CNG और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी आता है। पेट्रोल और CNG वर्जन में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प दिया जाएगा। वहीं, हाइब्रिड वर्जन में इंजन e-Drive ट्रांसमिशन यूनिट से जुड़ा होगा जो 91bhp की पावर और 141Nm का टॉर्क जनरेट करेगा। खास बात यह है कि अब इसके AWD वेरिएंट में 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा जो पहले 5-स्पीड मैनुअल में आता था।