सड़कों पर राज करने आ रहीं टोयोटा की तीन धाकड़ SUV, लिस्ट में लैंड क्रूजर FJ और कोरोला क्रॉस भी

Apr 06, 2026 06:19 pm IST

टोयोटा भारत में अपनी तीन नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इन एसयूवी में नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर FJ और कोरोला क्रॉस शामिल हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

टोयोटा भारत में अपनी तीन नई एसयूवी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इन एसयूवी में नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूजर FJ और कोरोला क्रॉस शामिल हैं। बीते दिनों लैंड क्रूजर FJ को थाइलैंड में लॉन्च किया गया था। वहीं, नई फॉर्च्यूनर के भी कुछ स्पाई शॉट सामने आए हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इसका फ्रंट लुक नई हाइलक्स से इंस्पायर्ड होगा। वहीं, कोरोला क्रॉस की बात करें, तो यह एक 7 सीटर क्रॉसओवर होगी, जो अर्बन क्रूजर हाइराइडर और इनोवा हाइक्रॉस के बीच के सेगमेंट में आ सकती है। आइए डीटेल में जानते हैं इन अपकमिंग गाड़ियों के बारे में।

टोयोटा लैंड क्रूजर FJ टोयोटा 2028 तक भारत में अपनी सबसे छोटी और सबसे किफायती लैंड क्रूजर यानी लैंड क्रूजर एफजे लॉन्च करेगी। यह कॉम्पैक्ट और दमदार ऑफ-रोडर महिंद्रा थार रॉक्स को टक्कर देगी। यह बॉडी-ऑन-फ्रेम आईएमवी प्लेटफॉर्म पर बनी है। यह वही प्लैटफॉर्म है जिस पर फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा और हाइलक्स जैसी गाड़ियां बेस्ड हैं। इसकी लंबाई 4575 मिमी और व्हीलबेस 2580 मिमी है।

यह एसयूवी 2.7 लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आएगी, जो 163 हॉर्सपावर और 246 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और एक प्लग-इन हाइब्रिड ऑप्शन भी मिल सकता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स में 6-स्पीड ऑटोमैटिक और 6-स्पीड मैनुअल यूनिट दिया जा सकता है। इसमें आपको पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम स्टैंडर्ड के तौर पर मिलेगा।

टोयोटा कोरोला क्रॉस रिपोर्ट्स के अनुसार जापानी ऑटोमेकर टोयोटा अब कोरोला क्रॉस पर आधारित एक नई एसयूवी लॉन्च करने की योजना बना रही है। यह एक 7 सीटर मॉडल हो सकती है, जो अर्बन क्रूजर हाइराइडर और इनोवा हाइक्रॉस के बीच के सेगमेंट में आएगी। एसयूवी का वीलबेस लंबा होगा ताकि इसमें थर्ड रो की सीट भी जोड़ी जा सके। यह महिंद्रा XUV 7XO, जीप मेरिडियन और टाटा सफारी के टॉप ट्रिम्स के मॉडल्स को टक्कर देगी। इसमें 2.0 लीटर का पावरफुल हाइब्रिड इंजन लगा होगा। यह इंजन इनोवा हाइक्रॉस में भी आता है। इसकी फ्यूल एफिशिएंसी 20 किमी प्रति लीटर से ज्यादा हो सकती है।

नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर टोयोटा फॉर्च्यूनर नेक्स्ट जेनेरेशन आने वाला है। पहले अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह लैंड क्रूजर के TNGA-F प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। हालांकि, लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने, तो टोयोटा लैडर-फ्रेम चेसिस के मॉडिफाइड वर्जन का यूज करेगा। यह अधिक मॉडर्न और नए फीचर्स लैस होगी। नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर में 2.8 लीटर टर्बो डीजल इंजन के साथ 48V माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम ऑफर किए जाने की उम्मीद है।