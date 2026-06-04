Toyota लाया नई इनोवा क्रिस्टा, पहले से और दमदार लुआ लुक, कमाल का कंफर्ट
कंपनी ने इस अपडेट में गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए हैं। इसके इंजन और ट्रांसमिशन को कंपनी ने पहले वाला ही रखा है। आइए डीटेल में जानते हैं कि नई इनोवा क्रिस्टा में क्या कुछ है खास।
टोयोटा ने भारत में नई इनोवा क्रिस्टा को ऑफिशियली लॉन्च कर दिया। यह अपडेट देश की सबसे पॉप्युलर MPV में से एक मानी जाने वाली इनोवा क्रिस्टा का नया वर्जन है। कंपनी ने इस अपडेट में गाड़ी के एक्सटीरियर और इंटीरियर में कई बदलाव किए हैं। इसके इंजन और ट्रांसमिशन को कंपनी ने पहले वाला ही रखा है। नई टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.72 लाख रुपये रखी गई है, जो बेस GX 7-सीटर वेरिएंट के लिए है। वहीं, इसके टॉप ZX वेरिएंट की कीमत 26.63 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है। आइए डीटेल में जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में।
एक्सटीरियर और इंटीरियर में दिखेगा बदलाव
नई इनोवा क्रिस्टा के फ्रंट में आपको नया रेडिएटर ग्रिल देखने को मिलेगा। साथ ही कंपनी ने फ्रंट और रियर बंपर गार्निश को भी नया डिजाइन दिया है। कंपनी का कहना है कि इन बदलावों से गाड़ी का रोड प्रेजेंस पहले से ज्यादा दमदार और शानदार हो गया है। केबिन की बात करें तो नई इनोवा क्रिस्टा में ड्यूल-टोन लेदर सीट अपहोल्स्ट्री दी गई है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंट पैनल, डोर ट्रिम और बेजल्स पर ग्रेस कॉपर फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जिसे वुड-पैटर्न हाइलाइट्स के साथ जोड़ा गया है। पैसेंजर्स की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सेलेक्टेड वेरिएंट्स में वायरलेस चार्जर और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी ऑफर किया जा रहा है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Innova Crysta
₹ 19.18 - 26.12 लाख
Kia Carens Clavis
₹ 11.21 - 21.57 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.99 - 21.74 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
पावरट्रेन और सेफ्टी फीचर
कंपनी ने इसमें पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं किया है। नई इनोवा क्रिस्टा में पहले की तरह 2.4-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जिसे मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ मिलकर काम करता है। कंपनी के अनुसार यह MPV मैक्सिमम 15 किलोमीटर प्रति लीटर तक का सर्टिफाइड माइलेज दे सकती है। सेफ्टी के लिए नई इनोवा क्रिस्टा में 7 एयरबैग, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS), वीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), हिल स्टार्ट असिस्ट और इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD) जैसे फीचर्स दिए गए हैं। नई इनोवा क्रिस्टा को टोटल पांच कलर ऑप्शन -प्लेटिनम वाइट पर्ल, सुपर वाइट, सिल्वर मेटैलिक, एटीट्यूड ब्लैक माइका और अवांट-गार्डे ब्रॉन्ज मेटैलिक में पेश किया गया है।
नई फॉर्च्यूनर की भी होगी एंट्री
कंपनी इसी साल के अंत तक या अगले साल की शुरुआत में नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर को लॉन्च कर सकती है। कंपनी की तरफ से अभी इसकी लॉन्च टाइमलाइन के बारे में कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन नई फॉर्च्यूनर के टेस्ट प्रोटोटाइप्स को बाहर के देशों में कई बार देखा जा चुका है। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह फुल-साइज एसयूवी इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च होने के कुछ ही समय बाद भारत में भी एंट्री कर सकती है। नई फॉर्च्यूनर के एक्सटीरियर और इंटीरियर में हमें बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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