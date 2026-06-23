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Toyota की तीन नई SUV, लिस्ट में एक 7 सीटर, एक का माइलेज 35 kmpl से ज्यादा, फीचर भी तगड़े

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा आने वाले दिनों में भारत में तीन बेहतरीन एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इनमें एक ऐसी एसयूवी भी है, जो 35 kmpl से ज्यादा का माइलेज देगी। साथ ही इस लिस्ट में टोयोटा की एक 7 सीटर भी शामिल है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

Toyota की तीन नई SUV, लिस्ट में एक 7 सीटर, एक का माइलेज 35 kmpl से ज्यादा, फीचर भी तगड़े
Toyota Urban Cruiser Taisor
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टोयोटा (Toyota) अपनी रेंज को एक्सपैंड करने वाला है। इसके लिए कंपनी आने वाले दिनों में भारत में तीन बेहतरीन एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन एसयूवी में एक ऐसी भी है, जो 35 kmpl से ज्यादा तक का माइलेज दे सकती है। साथ ही इस लिस्ट में टोयोटा की एक 7 सीटर भी शामिल है। तो आइए जानते हैं टोयोटा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

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Toyota Urban Cruiser Taisor Facelift

अर्बन क्रूजर टाइजर फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। टोयोटा और मारुति सुजुकी मिलकर एक नई Series-Hybrid टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले नई Fronx और टाइजर में किया जाएगा। इस सिस्टम में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन सीधे गाड़ी को नहीं चलाएगा, बल्कि सिर्फ बैटरी चार्ज करने का काम करेगा। गाड़ी को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर की होगी। इस टेक्नोलॉजी को Range-Extender Hybrid कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा शानदार माइलेज होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई टाइजर हाइब्रिड 35 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज दे सकती है। इसके अलावा इसमें Level 2 ADAS, नए कनेक्टेड फीचर्स और कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। यह 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है।

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Toyota Urban Cruiser Hyryder Facelift

हाइराइडर को भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसके बड़े अपडेट की तैयारी कर रही है। नई हाइराइडर में फ्रंट और रियर बंपर का नया डिजाइन, अपडेटेड LED हेडलाइट्स, नए DRLs, नई टेललाइट्स और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। केबिन में भी कई नए फीचर्स ऑफर किए जा सकते हैं। इसमें Level 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और नया इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है। हालांकि, इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन ही मिलता रहेगा।

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Toyota Urban Cruiser Hyryder 7 Seater

टोयोटा की तीसरी बड़ी SUV Urban Cruiser Hyryder का 7-सीटर वर्जन होगा। पिछले कुछ महीनों में इस SUV को कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। ज्यादा सीट ऑफर करने के लिए इसमें लंबा व्हीलबेस और बड़ा रियर ओवरहैंग दिया जाएगा, जिससे थर्ड रो में बैठने वालों को बेहतर जगह मिल सके। यह SUV काफी हद तक आने वाली Grand Vitara 7-सीटर जैसी हो सकती है, लेकिन इसका डिजाइन टोयोटा की अलग पहचान के साथ आएगा। इसमें भी 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने अभी इसकी लॉन्च डेट को कन्फर्म नहीं किया है, लेकिन इसे 2026 के लास्ट में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है।

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Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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