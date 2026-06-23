Toyota की तीन नई SUV, लिस्ट में एक 7 सीटर, एक का माइलेज 35 kmpl से ज्यादा, फीचर भी तगड़े

टोयोटा आने वाले दिनों में भारत में तीन बेहतरीन एसयूवी को लॉन्च करने वाली है। इनमें एक ऐसी एसयूवी भी है, जो 35 kmpl से ज्यादा का माइलेज देगी। साथ ही इस लिस्ट में टोयोटा की एक 7 सीटर भी शामिल है। आइए जानते हैं इन एसयूवी के बारे में।

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टोयोटा (Toyota) अपनी रेंज को एक्सपैंड करने वाला है। इसके लिए कंपनी आने वाले दिनों में भारत में तीन बेहतरीन एसयूवी को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इन एसयूवी में एक ऐसी भी है, जो 35 kmpl से ज्यादा तक का माइलेज दे सकती है। साथ ही इस लिस्ट में टोयोटा की एक 7 सीटर भी शामिल है। तो आइए जानते हैं टोयोटा के इन अपकमिंग प्रोडक्ट्स के बारे में।

Toyota Urban Cruiser Taisor Facelift अर्बन क्रूजर टाइजर फेसलिफ्ट का सभी को बेसब्री से इंतजार है। टोयोटा और मारुति सुजुकी मिलकर एक नई Series-Hybrid टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं। माना जा रहा है कि इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सबसे पहले नई Fronx और टाइजर में किया जाएगा। इस सिस्टम में 1.2-लीटर का पेट्रोल इंजन सीधे गाड़ी को नहीं चलाएगा, बल्कि सिर्फ बैटरी चार्ज करने का काम करेगा। गाड़ी को चलाने की जिम्मेदारी पूरी तरह इलेक्ट्रिक मोटर की होगी। इस टेक्नोलॉजी को Range-Extender Hybrid कहा जाता है। इसका सबसे बड़ा फायदा शानदार माइलेज होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक नई टाइजर हाइब्रिड 35 किलोमीटर प्रति लीटर से ज्यादा का माइलेज दे सकती है। इसके अलावा इसमें Level 2 ADAS, नए कनेक्टेड फीचर्स और कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी मिलने की उम्मीद है। यह 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च हो सकती है।

Toyota Urban Cruiser Hyryder Facelift हाइराइडर को भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी इसके बड़े अपडेट की तैयारी कर रही है। नई हाइराइडर में फ्रंट और रियर बंपर का नया डिजाइन, अपडेटेड LED हेडलाइट्स, नए DRLs, नई टेललाइट्स और नए अलॉय व्हील्स देखने को मिल सकते हैं। केबिन में भी कई नए फीचर्स ऑफर किए जा सकते हैं। इसमें Level 2 ADAS, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और नया इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलने की संभावना है। हालांकि, इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल और 1.5-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन का ऑप्शन ही मिलता रहेगा।