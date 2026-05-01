टोयोटा का अप्रैल में धमाका! बेच डालीं 32,086 कारें, बिक्री में आया 17% का उछाल
भारतीय मार्केट में टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। टोयोटा मोटर्स के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत एकदम टनाटन रही है। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में अपनी बिक्री में 17 पर्सेंट का बड़ा उछाल दर्ज किया है।
भारतीय मार्केट में टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। कंपनी की इनोवा, क्रिस्टा, हायराइडर और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडलों की यहां ताबड़तोड़ बिक्री होती है। बता दें कि टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के लिए नए वित्त वर्ष की शुरुआत एकदम टनाटन रही है। कंपनी ने अप्रैल, 2026 में अपनी बिक्री में 17 पर्सेंट का बड़ा उछाल दर्ज किया है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक, टोयोटा ने पिछले महीने कुल 32,086 गाड़ियां बेची हैं। जबकि ठीक एक साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 27,329 यूनिट्स था। भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की इनोवा हाईक्रॉस और फॉर्च्यूनर जैसे मॉडल को खूब पसंद किया जाता है। आइए जानते हैं पिछले महीने टोयोटा की बिक्री का पूरा हाल।
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Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Toyota Hilux
₹ 28.02 - 35.85 लाख
Toyota Land Cruiser
₹ 2.16 - 2.25 करोड़
देसी बाजार में टोयोटा ने गाड़े झंडे
टोयोटा की इस कामयाबी की असली चमक भारत के अंदर ही देखने को मिली है। घरेलू मार्केट में कंपनी की गाड़ियों की बिक्री पिछले महीने 30,159 यूनिट्स रही। जबकि पिछले साल के इसी महीने में यह आंकड़ा 24,833 यूनिट्स थी। यानी देसी बाजार में टोयोटा की डिमांड सीधे तौर पर 21 पर्सेंट बढ़ गई है। यही वजह है कि नई गाड़ियों के लिए आज भी शोरूम पर लंबी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। कंपनी ने जिस तरह से हाइब्रिड और पेट्रोल मॉडल्स के ऑप्शन दिए हैं, उसने हर तरह के ग्राहकों को अपनी ओर खींच लिया है।
विदेशों में थोड़ी कम रही मांग
दूसरी ओर विदेशों में यानी एक्सपोर्ट के मामले में थोड़ी सुस्ती देखी गई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 में टोयोटा का एक्सपोर्ट 23 पर्सेंट गिरकर 1,927 यूनिट्स पर आ गया है। जबकि पिछले साल इसी महीने में यह आंकड़ा 2,496 यूनिट्स का था। हालांकि, घरेलू बाजार में जो 21 पर्सेंट की शानदार ग्रोथ मिली है, उसने इस गिरावट की कमी को पूरी तरह से ढक दिया है। कंपनी का ओवरऑल काम एकदम फिट चल रहा है और आने वाले समय में ग्लोबल मार्केट में भी अपनी पकड़ फिर से मजबूत करने की तैयारी चल रही है।
क्वालिटी और सर्विस का मिला फायदा
टोयोटा के सेल्स और सर्विस हेड साबरी मनोहर ने इस पर खुशी जताते हुए कहा कि अप्रैल 2026 का प्रदर्शन दिखाता है कि कंपनी लगातार आगे बढ़ रही है। टोयोटा की इस सफलता के पीछे उनकी गाड़ियों की मजबूती और जबरदस्त रीसेल वैल्यू को भी बड़ा कारण माना जा रहा है। मार्केट के जानकारों का कहना है कि जिस तरह से टोयोटा अपनी सर्विस को बेहतर बना रही है और पुरानी कारों (Used Car) के बिजनेस पर भी ध्यान दे रही है, उससे ग्राहकों का भरोसा और ज्यादा बढ़ गया है। आने वाले महीनों में त्यौहारी सीजन के दौरान बिक्री के आंकड़ों में और भी बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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