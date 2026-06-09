फिर लोगों की पहली पसंद बन गई यह फैमिली कार, बिक्री में शान से बनी नंबर-1; दूसरे 9 मॉडल छूटे पीछे

टोयोटा की गाड़ियों को बीते महीने यानी मई, 2026 में ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो एक बार फिर टोयोटा इनोवा ने बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

टोयोटा की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। बता दें कि बीते महीने यानी मई, 2026 में टोयोटा की गाड़ियों को ग्राहकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है। अगर मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो हमेशा की तरह टोयोटा इनोवा और हायक्रॉस (Toyota Innova + Hycross) ने टॉप पोजीशन पर अपना कब्जा बरकरार रखा है। इनोवा और हाईक्रॉस की जोड़ी ने बीते महीने कुल 10,325 यूनिट्स की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर इनकी बिक्री में 16 पर्सेंट की शानदार बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी मई, 2025 में यह आंकड़ा 8,882 यूनिट्स का था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

14% बढ़ गई हाइराइडर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। हायराइडर ने इस दौरान 14 पर्सेंट की धमाकेदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 8,664 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा ग्लैंजा रही। टोयोटा ग्लैंजा ने इस दौरान 33 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,198 यूनिट्स कार की बिक्री की है। जबकि चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,905 यूनिट्स कार की बिक्री की।

ग्लैंजा की बिक्री में भारी गिरावट बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा टैसर रही। टैसर ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,496 यूनिट्स की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रुमियन रही। टोयोटा रुमियन ने इस दौरान 11 पर्सेंट की सालाना बढ़त के साथ कुल 2,119 यूनिट्स की बिक्री की। वहीं, बिक्री की इस लिस्ट में सातवें नंबर पर पिकअप ट्रक टोयोटा हील्क्स रही। टोयोटा हील्क्स ने इस दौरान 29 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 414 यूनिट्स कार की बिक्री की।

लास्ट पोजीशन पर रही लैंड क्रूजर 300 बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी की बिक्री इस दौरान 3 पर्सेंट मामूली रूप से घटकर 192 यूनिट्स रह गई। वहीं, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में लग्जरी एमपीवी टोयोटा वेलफायर रही। टोयोटा वेलफायर ने इस दौरान 466 पर्सेंट की रिकॉर्ड तोड़ सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 164 यूनिट्स की बिक्री की। जबकि बिक्री की इस लिस्ट में दसवें नंबर पर टोयोटा लैंड क्रूजर LC300 रही। इसने मई, 2026 में कुल 97 यूनिट्स की बिक्री की।