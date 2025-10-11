toyota model-wise sales breakup for september 2025 innova emerges as the best-seller once again ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा है इस एमपीवी का जादू, कंपनी के दूसरे 9 मॉडलों को छोड़ा पीछे; बिक्री में बनी नंबर-1, Auto Hindi News - Hindustan
ग्राहकों के सिर चढ़कर बोल रहा है इस एमपीवी का जादू, कंपनी के दूसरे 9 मॉडलों को छोड़ा पीछे; बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा इनोवा की डिमांड हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) बीते महीने यानी सितंबर, 2025 में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई।

भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा इनोवा की डिमांड हमेशा से रही है। एक बार फिर इसे सही साबित करते हुए टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) बीते महीने यानी सितंबर, 2025 में कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल बन गई। बता दें कि बीते महीने टोयोटा इनोवा को कुल 9,783 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टोयोटा इनोवा की बिक्री में 21 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी सितंबर, 2024 में यह आंकड़ा 8,052 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडल की बिक्री के बारे में विस्तार से।

फॉर्च्यूनर की बिक्री में भी आई तेजी

बिक्री कि लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर रही। टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर ने इस दौरान 41 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 7,608 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा ग्लैंजा रही। टोयोटा ग्लैंजा ने इस दौरान 2 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,299 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 13 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,783 यूनिट एसयूवी की बिक्री की।

58% घट गई टोयोटा रूमियन की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर रही। टोयोटा अर्बन क्रूजर टैसर ने इस दौरान एक पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,297 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रूमियन रही। टोयोटा रूमियन ने इस दौरान 58 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 829 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हीलक्स रही। टोयोटा हीलक्स ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ सिर्फ 219 यूनिट कार की बिक्री की।

27 यूनिट बिकी टोयोटा लैंड क्रूजर 300

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 137 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ 137 यूनिट कार की बिक्री की। दूसरी 2 बिक्री की इस लिस्ट में लास्ट पोजीशन पर टोयोटा लैंड क्रूजर 300 रही। टोयोटा लैंड क्रूजर 300 ने इस दौरान 27 यूनिट कार की बिक्री की। इस तरह टोयोटा की कारों को बीते महीने कुल 27,089 नए ग्राहक मिले।

