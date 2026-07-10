महीनेभर में निकल गई इनोवा हाइक्रॉस का 'हेकड़ी', इस SUV ने छीना नंबर-1 का ताज; ये फॉर्च्यूनर नहीं
कंपनी ने पिछले महीने कुल 28,441 गाड़ियां बेचीं, जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 26,453 यूनिट का था। यानी साल-दर-साल के आधार पर उसे 8% की ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में कंपनी ने 30,574 कार बेची थीं। यानी उसे मंथली बेस्स पर 7% की गिरावट मिली।
टोयोटा ने जून 2026 सेल का ब्रेकअप डेटा आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मॉडल इबेला भी शामिल है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 28,441 गाड़ियां बेचीं, जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 26,453 यूनिट का था। यानी साल-दर-साल के आधार पर उसे 8% की ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में कंपनी ने 30,574 कार बेची थीं। यानी उसे मंथली बेस्स पर 7% की गिरावट मिली। कंपनी के लिए इस बार हाइराइडर नंबर-1 कार बनकर सामने आई। इससे पहले मई में इनोवा हाइक्रॉस की डिमांड सबसे ज्यादा रही थी। चलिए अब एक बार कंपनी की सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।
|टोयोटा कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|ग्रोथ YoY %
|मई 2026
|ग्रोथ MoM %
|हाइराइडर
|9,104
|7,462
|22%
|8,664
|5%
|इनोवा + हाइक्रॉस
|7,332
|8,802
|-17%
|10,325
|-29%
|ग्लैंजा
|3,512
|2,938
|20%
|3,198
|10%
|फॉर्च्यूनर
|2,514
|2,743
|-8%
|2,905
|-13%
|टैसर
|2,483
|2,408
|3%
|2,496
|-1%
|रुमियन
|2,376
|1,415
|68%
|2,119
|12%
|इबेला
|459
|0
|-
|0
|-
|हिल्क्स
|289
|279
|4%
|414
|-30%
|कैमरी
|191
|180
|6%
|192
|-1%
|वेलफायर
|140
|156
|-10%
|164
|-15%
|LC300
|41
|70
|-41%
|97
|-58%
|कुल
|28,441
|26,453
|8%
|30,574
|-7%
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टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हाइराडर की जून 2026 में 9,104 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 7,462 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 8,664 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की MoM ग्रोथ मिली। इनोवा और हाइक्रॉस की जून 2026 में 7,332 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 8,802 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की YoY डिग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 10,325 -29% की MoM डिग्रोथ मिली।
ग्लैंजा की जून 2026 में 3,512 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 2,938 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,198 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की MoM ग्रोथ मिली। फॉर्च्यूनर की जून 2026 में 2,514 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 2,743 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY डिग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 2,905 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की MoM डिग्रोथ मिली।
टैसर की जून 2026 में 2,483 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 2,408 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 2,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की MoM डिग्रोथ मिली। रुमियन की जून 2026 में 2,376 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 1,415 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 68% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 2,119 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की MoM ग्रोथ मिली।
इबेला की जून 2026 में 459 यूनिट बिकीं। हिल्क्स की जून 2026 में 289 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 279 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 414 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की MoM डिग्रोथ मिली। कैमरी की जून 2026 में 191 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 192 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की MoM डिग्रोथ मिली।
वेलफायर की जून 2026 में 140 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 156 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की YoY डिग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 164 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 15% की MoM डिग्रोथ मिली। LC300 की जून 2026 में 41 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 70 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 41% की YoY डिग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 97 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 58% की MoM डिग्रोथ मिली।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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