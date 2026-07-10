महीनेभर में निकल गई इनोवा हाइक्रॉस का 'हेकड़ी', इस SUV ने छीना नंबर-1 का ताज; ये फॉर्च्यूनर नहीं

कंपनी ने पिछले महीने कुल 28,441 गाड़ियां बेचीं, जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 26,453 यूनिट का था। यानी साल-दर-साल के आधार पर उसे 8% की ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में कंपनी ने 30,574 कार बेची थीं। यानी उसे मंथली बेस्स पर 7% की गिरावट मिली।

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टोयोटा ने जून 2026 सेल का ब्रेकअप डेटा आ गया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 11 मॉडल बेच रही है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक मॉडल इबेला भी शामिल है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 28,441 गाड़ियां बेचीं, जबकि जून 2025 में ये आंकड़ा 26,453 यूनिट का था। यानी साल-दर-साल के आधार पर उसे 8% की ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में कंपनी ने 30,574 कार बेची थीं। यानी उसे मंथली बेस्स पर 7% की गिरावट मिली। कंपनी के लिए इस बार हाइराइडर नंबर-1 कार बनकर सामने आई। इससे पहले मई में इनोवा हाइक्रॉस की डिमांड सबसे ज्यादा रही थी। चलिए अब एक बार कंपनी की सेल्स रिपोर्ट को देखते हैं।

टोयोटा कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026 मॉडल जून 2026 जून 2025 ग्रोथ YoY % मई 2026 ग्रोथ MoM % हाइराइडर 9,104 7,462 22% 8,664 5% इनोवा + हाइक्रॉस 7,332 8,802 -17% 10,325 -29% ग्लैंजा 3,512 2,938 20% 3,198 10% फॉर्च्यूनर 2,514 2,743 -8% 2,905 -13% टैसर 2,483 2,408 3% 2,496 -1% रुमियन 2,376 1,415 68% 2,119 12% इबेला 459 0 - 0 - हिल्क्स 289 279 4% 414 -30% कैमरी 191 180 6% 192 -1% वेलफायर 140 156 -10% 164 -15% LC300 41 70 -41% 97 -58% कुल 28,441 26,453 8% 30,574 -7%

टोयोटा की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हाइराडर की जून 2026 में 9,104 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 7,462 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 22% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 8,664 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 5% की MoM ग्रोथ मिली। इनोवा और हाइक्रॉस की जून 2026 में 7,332 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 8,802 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 17% की YoY डिग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 10,325 -29% की MoM डिग्रोथ मिली।

ग्लैंजा की जून 2026 में 3,512 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 2,938 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 20% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 3,198 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 10% की MoM ग्रोथ मिली। फॉर्च्यूनर की जून 2026 में 2,514 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 2,743 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 8% की YoY डिग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 2,905 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 13% की MoM डिग्रोथ मिली।

टैसर की जून 2026 में 2,483 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 2,408 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 3% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 2,496 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की MoM डिग्रोथ मिली। रुमियन की जून 2026 में 2,376 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 1,415 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 68% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 2,119 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 12% की MoM ग्रोथ मिली।

इबेला की जून 2026 में 459 यूनिट बिकीं। हिल्क्स की जून 2026 में 289 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 279 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 4% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 414 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 30% की MoM डिग्रोथ मिली। कैमरी की जून 2026 में 191 यूनिट बिकीं। जून 2026 में इसकी 180 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 6% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, मई 2026 में इसकी 192 यूनिट बिकी थीं। यानी इसे 1% की MoM डिग्रोथ मिली।