टोयोटा की इस फैमिली कार पर टूटे ग्राहक, 31 दिनों में 9,441 घरों तक पहुंची; देखें मॉडल-वाइज बिक्री

भारतीय मार्केट में टोयोटा की कारों को ग्राहकों का लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा और हायक्रॉस ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय मार्केट में टोयोटा की कारों को ग्राहकों का लगातार अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर बीते महीने यानी अक्टूबर, 2026 में हुई मॉडल-वाइज बिक्री की बात करें तो हर बार की तरह टोयोटा इनोवा और हायक्रॉस (Toyota Innova + Hycross) की जोड़ी ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि अक्टूबर, 2026 में इनोवा और हायक्रॉस की कुल 9,441 यूनिट्स बिकीं। हालांकि, सालाना आधार पर इनकी बिक्री में 15 पर्सेंट की गिरावट देखी गई है। आइए जानते हैं इस दौरान हुए दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

दूसरे नंबर पर रही हायराइडर बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। हालांकि, हायराइडर की बिक्री में सालाना आधार पर 33 पर्सेंट की बड़ी गिरावट देखी गई। यह अक्टूबर, 2026 में 7,797 यूनिट्स पर सिमट गई। वहीं, तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में कंपनी की पॉपुलर एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर ने कब्जा जमाया। फॉर्च्यूनर ने 36 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,976 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जबकि चौथे नंबर पर टोयोटा टैसर रही। टैसर ने इस दौरान 15 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 3,893 यूनिट्स कार की बिक्री की।

ग्लैंजा की बिक्री में बड़ी गिरावट बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा रुमियन रही। रुमियन ने इस दौरान 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,784 यूनिट्स कार की बिक्री की। वहीं, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा ग्लैंजा रही। ग्लैंजा 86 पर्सेंट की सालाना गिरावट 842 यूनिट्स पर सिमट गई। इसके अलावा, सातवें नंबर पर पिकअप ट्रक टोयोटा हील्क्स रही। हील्क्स की अक्टूबर, 2026 में 9 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 342 यूनिट्स बिकीं। वहीं, टोयोटा कैमरी 27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ आठवें नंबर पर रही। इसकी कुल 202 यूनिट्स बिकीं।

वेलफायर और लैंड क्रूजर का हाल बिक्री की इस लिस्ट में नौवें नंबर पर लग्जरी एमपीवी टोयोटा वेलफायर रही। वेलफायर ने इस दौरान 18 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 138 यूनिट्स कार की बिक्री की। वहीं, दसवें स्थान पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा एबेला रही। एबेला की बिक्री में कोई बदलाव नहीं हुआ और इसकी 54 यूनिट्स बिकीं। सबसे आखिरी यानी ग्यारहवें नंबर पर कंपनी की दमदार एसयूवी टोयोटा लैंड क्रूजर LC300 रही। टोयोटा LC300 की बिक्री 30 पर्सेंट घटकर केवल 52 यूनिट्स रह गई।