इनोवा से छिन गया नंबर-1 का ताज, इस SUV ने मार ली बाजी, 85% बढ़ गई बिक्री; ग्लैंजा, फॉर्च्यूनर भी पीछे
भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते महीने यानी जनवरी, 2026 की बात करें तो टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) ने मॉडल वाइज बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। बता दें कि बीते महीने टोयोटा हायराइडर को कुल 9,156 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर टोयोटा हायराइडर की बिक्री में 85.31 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी जनवरी, 2025 में यह आंकड़ा 4,941 यूनिट था। जबकि दिसंबर, 2025 में इनोवा हायक्रॉस कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल रही थी। आइए जानते हैं बीते महीने कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
चौथे नंबर पर रही टोयोटा फॉर्च्यूनर
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस रही। इनोवा हायक्रॉस ने इस दौरान 13.36 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 6,391 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा रही। इनोवा क्रिस्टा ने इस दौरान 26.03 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 364 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 3.27 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ 3,046 यूनिट कार की बिक्री की।
सातवें नंबर पर रही टोयोटा टैसर
बिक्री कि लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा ग्लैंजा रही। टोयोटा ग्लैंजा ने इस दौरान 13.81 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 2,978 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रुमियन रही। टोयोटा रुमियन ने इस दौरान 45.52 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,829 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा टैसर रही टोयोटा टैसर ने इस दौरान 2.06 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,521 यूनिट कार की बिक्री की।
21 यूनिट बिकी टोयोटा लैंड क्रूजर 300
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा हीलक्स रही। टोयोटा हीलक्स ने इस दौरान 32.64 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 317 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 6.60 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 184 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा वेलफायर रही। टोयोटा वेलफायर ने 4000 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 123 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, 21 यूनिट कार की बिक्री करके लास्ट पोजीशन पर टोयोटा लैंड क्रूजर 300 रही।
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
