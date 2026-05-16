सबको खरीदनी है यही 7-सीटर, पिछले 30 दिनों में बेच डाली 9,630 यूनिट कार; बिक्री में बनी नंबर-1

टोयोटा ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर टोयोटा इनोवा (हाईक्रॉस और क्रिस्टा) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है।

भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की कारों का एक अलग ही क्रेज रहता है। टोयोटा ने बीते महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई अपनी मॉडल वाइज बिक्री का डेटा रिलीज कर दिया है। एक बार फिर टोयोटा इनोवा (हाईक्रॉस और क्रिस्टा) कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कार बन गई है। इनोवा ने बीते महीने कुल 9,630 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान इनोवा की बिक्री में सालाना आधार पर 25 पर्सेंट की भारी बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 7,699 यूनिट का था। आइए जानते हैं कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

96% बढ़ गई हाइराइडर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा की पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हाइराइडर रही। हाइराइडर ने इस दौरान 96 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 9,115 यूनिट की बिक्री की। ठीक 1 साल पहले यानी अप्रैल, 2025 में यह आंकड़ा 4,642 यूनिट था।

ग्लैंजा की बिक्री में आई गिरावट दूसरी ओर कंपनी की प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा और सबसे पॉपुलर एसयूवी फॉर्च्यूनर की चमक थोड़ी फीकी पड़ी है। ग्लैंजा की बिक्री सालाना आधार पर 19 पर्सेंट घटकर 3,360 यूनिट रह गई। जबकि यह पिछले साल अप्रैल में 4,132 यूनिट थी। वहीं, दबंगों की पहली पसंद मानी जाने वाली फॉर्च्यूनर की बिक्री में भी सालाना 22 पर्सेंट की गिरावट आई है। बता दें कि अप्रैल, 2026 में इसकी 2,253 यूनिट ही बिक सकीं। जबकि पिछले साल इसी महीने यह आंकड़ा 2,904 यूनिट का था।

रुमियन, टैसर और लग्जरी कारों का प्रदर्शन टोयोटा रुमियन और हाल ही में आई टैसर दोनों ने ही सालाना आधार पर 5-5 पर्सेंट की हल्की बढ़त दर्ज की है। अप्रैल 2026 में रुमियन की 2,585 यूनिट और टैसर की 2,550 यूनिट बिकीं। वहीं, हिलक्स की 304 यूनिट और कैमरी की 199 यूनिट की बिक्री हुई।

490% बढ़ गई वेलफायर की बिक्री दूसरी ओर कंपनी की महंगी और लग्जरी एमपीवी वेलफायर ने बीते महीने कुल 118 यूनिट कार की बिक्री की। इस दौरान सालाना आधार पर वेलफायर की बिक्री में 490 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा, कंपनी की बाहुबली एसयूवी टोयोटा लैंड क्रूजर को भी खूब ग्राहक मिले। इस दौरान लैंड क्रूजर ने 400 पर्सेंट की ग्रोथ के साथ 45 यूनिट की बिक्री की।

कुल बिक्री में 21% का शानदार इजाफा भले ही कुछ बड़े मॉडल्स की मंथली बिक्री कम हुई हो, लेकिन ओवरऑल कंपनी के लिए यह महीना शानदार रहा। टोयोटा इंडिया ने अप्रैल, 2026 में कुल 30,159 यूनिट गाड़ियों की बिक्री की है। पिछले साल अप्रैल, 2025 में कंपनी ने कुल 24,833 यूनिट्स बेची थीं, यानी सालाना आधार पर कंपनी की कुल बिक्री 21 पर्सेंट बढ़ गई है। हालांकि, मार्च 2026 की 35,000 से ज्यादा यूनिट्स के मुकाबले अप्रैल में कंपनी की टोटल सेल्स मंथ-ऑन-मंथ आधार पर 14 पर्सेंट कम रही है।