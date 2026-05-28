Toyota की नई कॉम्पैक्ट SUV, मिल सकता है 30 kmpl से ज्यादा का माइलेज, कीमत भी कम

मार्केट में एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूनी की एंट्री होने वाली है, जो 30 kmpl से ज्यादा तक का माइलेज दे सकती है। इस जबर्दस्त कॉम्पैक्ट एसयूवी को टोयोटा लॉन्च करने वाला है। आइए जानते हैं डीटेल।

एसयूवी लेने का मूड है, लेकिन माइलेज को लेकर सोच-विचार कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिए। मार्केट में एक ऐसी कॉम्पैक्ट एसयूनी की एंट्री होने वाली है, जो 30 kmpl से ज्यादा तक का माइलेज दे सकती है। इस जबर्दस्त कॉम्पैक्ट एसयूवी को टोयोटा लॉन्च कर सकता है। मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट के अनुसार टोयोटा अपनी पॉप्युलर कॉम्पैक्ट एसयूवी Taisor का हाइब्रिड वर्जन लाने की तैयारी कर रहा है। टाइजर और मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स के लगभग सभी कंपोनेंट एक जैसे हैं। वहीं, मारुति सुजुकी आजकल फ्रॉन्क्स सीरीज हाइब्रिड को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि मारुति सुजुकी का नया हाइब्रिड पावरट्रेन टाइजर में भी ऑफर किया जा सकता है।

एटकिंसन साइकिल पर बेस्ड इंजन का कमाल मारुति ने 1.2 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन डिवेलप किया है, जो डिजायर में देखने को मिलता है। यह इंजन एटकिंसन साइकिल पर बेस्ड है, जिससे इंजन आगे के वील्स को पावर देने की बजाय बैटरी पैक को चार्ज करता है। यह एक सीरीज हाइब्रिड सेटअप है, जिसमें इंजन जनरेटर का काम करता है और बैटरी पैक, इलेक्ट्रिक मोटर की मदद से, वील्स को पावर देता है। इससे बैटरी पैक में हमेशा इतनी रेंज बनी रहती है कि आप एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकें। इसके अलावा यह एक नॉर्मल इलेक्ट्रिक वीइकल से अलग है, जिसे दोबारा चार्ज होने में काफी समय लग सकता है। अब तक मारुति ग्रैंड विटारा और इनविक्टो जैसी कारों में टोयोटा की हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही थी।

माइलेज 30 kmpl से भी ज्यादा होने की उम्मीद मारुति की सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी अधिक किफायती और सस्ती होगी, जिसे हम मारुति और टोयोटा दोनों के वीइकल्स में देख सकते हैं। रिपोर्ट के अनुसार टाइजर इस नए हाइब्रिड पावरट्रेन से लैस होने वाली पहली टोयोटा कार होगी। हाइब्रिड सेटअप के साथ इसकी माइलेज 30 kmpl से भी ज्यादा हो सकता है। उम्मीद की जा रही है कि टोयोटा 2027 में कई नए फीचर्स और टेक्नोलॉजी के साथ टाइजर का हाइब्रिड वर्जन लॉन्च करेगी। फीचर्स की बात करें, तो इसमें बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और सिंगल-पैनल सनरूफ शामिल हैं।