टोयोटा अगले साल यानी 2027 में भारत में तीन नई एसयूवी लॉन्च कर सकती है। इनमें नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर भी शामिल है। ऐसे में अगर आप नई टोयोटा एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा इंतजार आपके लिए फायदेमंद हो सकता है।

टोयोटा फैन्स के लिए आने वाले दिन एक्साइटमेंट से भरपूर रहने वाले हैं। इंडियन मार्केट में टोयोटा की एसयूवी की जबरदस्त डिमांड है। इसी को देखते हुए टोयोटा अगले साल यानी 2027 में भारत में तीन नई एसयूवी लॉन्च कर सकती है। इनमें नई जेनरेशन फॉर्च्यूनर, अपडेटेड अर्बन क्रूजर टाइजर और अर्बन क्रूजर हायराइडर फेसलिफ्ट शामिल हैं। इन तीनों मॉडल में डिजाइन से लेकर फीचर्स और टेक्नोलॉजी तक कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

New Generation Toyota Fortuner टोयोटा ने कन्फर्म किया है कि न्यू जेनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर 2026 को साउथ अफ्रीका में होगा। इसके बाद इसे 2027 की शुरुआत में इंडियन मार्केट में लॉन्च किए जाने की उम्मीद है। करीब एक दशक बाद इस SUV को बड़ा अपडेट मिलने जा रहा है। नई फॉर्च्यूनर का डिजाइन लेटेस्ट हाइलक्स से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसमें बड़ी मेश-टाइप फ्रंट ग्रिल, स्लिम LED हेडलैंप, नए बंपर और ज्यादा उभरे हुए व्हील आर्च मिल सकते हैं। पीछे की तरफ नई टेलगेट और कनेक्टेड LED टेललाइट्स देखने को मिल सकती हैं।

केबिन में नया डैशबोर्ड, 12.3-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। इसके अलावा वेंटिलेटेड और पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, 360-डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसमें Level 2 ADAS मिलने की भी उम्मीद है। इंजन की बात करें, तो नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8-लीटर टर्बो-डीजल इंजन और 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी कंटिन्यू रह सकती है। 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन का ऑप्शन भी मिल सकता है।

Toyota Urban Cruiser Taisor Facelift टोयोटा टाइजर असल में मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स का रीबैज्ड वर्जन है। मारुति अपनी फ्रॉन्क्स को अपडेट करने की तैयारी कर रही है और इसीलिए टोयोटा भी 2027 में टाइजर का फेसलिफ्ट ला सकती है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड LED DRLs, नए बंपर और नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, बेहतर अपहोल्स्ट्री, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स और टॉप वेरिएंट में फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया जा सकता है।

इसके अलावा Level 2 ADAS के साथ अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और लेन-कीपिंग असिस्ट जैसे फीचर्स मिलने की संभावना है। इंजन में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। मौजूदा 1.2-लीटर 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन की जगह इसमें मारुति का नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर Z-Series इंजन दिया जा सकता है। वहीं, 1.0-लीटर Boosterjet टर्बो-पेट्रोल इंजन (करीब 100PS और 146Nm) कंटिन्यू रहने की उम्मीद है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, कंपनी इसमें सीरीज-हाइब्रिड पावरट्रेन भी दे सकती है, जिससे माइलेज 35kmpl तक पहुंच सकता है।

Toyota Urban Cruiser Hyryder Facelift टोयोटा हायराइडर को भारत में 2022 में लॉन्च किया गया था। अब कंपनी 2027 में इसका मिड-लाइफ अपडेट ला सकती है। इसके एक्सटीरियर में नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर, बदले हुए LED हेडलैंप और नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं। केबिन में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नई अपहोल्स्ट्री और अडिशनल कंफर्ट फीचर्स दिए जा सकते हैं।