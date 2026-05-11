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भारत आ रही Toyota की बिल्कुल नई SUV, कम कीमत में मिलेगा लैंड क्रूजर का मजा

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा की बिल्कुल नई एसयूवी का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी लेटेस्ट SUV- Land Cruiser FJ को भारत में लॉन्च करने वाली है। आइए जानते हैं डीटेल।

भारत आ रही Toyota की बिल्कुल नई SUV, कम कीमत में मिलेगा लैंड क्रूजर का मजा

टोयोटा की बिल्कुल नई एसयूवी का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी अपनी लेटेस्ट SUV- Land Cruiser FJ को भारत में लॉन्च करने वाली है। यह एसयूवी साल 2029 के मिड में इंडियन मार्केट में एंट्री कर सकती है। कंपनी ने महाराष्ट्र में अपने नए प्लांट को सेटअप करने की घोषणा की है। इस प्लांट में हर साल एक लाख वीइकल्स की मैन्युफैक्चरिंग होगी। यह फैक्ट्री साल 2029 के मिड में प्रोडक्शन शुरू कर सकती है। रशलेन ने अपनी एक रिपोर्ट में सोर्स से मिली जानकारी के आधार पर कहा कि भारत में शुरू होने वाली टोयोटा की नई फैक्ट्री में बनने वाली पहली एसयूवी लैंड क्रूजर FJ होगी। इसके साथ भारत थाइलैंड के अलावा टोयोटा के एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर भी जाना जाएगा।

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थाइलैंड में हो चुकी है लॉन्च

टोयोटा ने अपनी Land Cruiser FJ को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे अभी थाइलैंड में लॉन्च किया है। कुछ हफ्तों पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत में इसकी कीमत फॉर्च्यूनर से कम होगी और यह महिंद्रा थार रॉक्स के सेगमेंट में आएगी। हालांकि, थाइलैंड में इसकी प्राइसिंग को देख कर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत फॉच्यूनर के बराबर या इससे ज्यादा भी हो सकती है। थाईलैंड में लैंड क्रूजर एफजे पेट्रोल (2.7 लीटर, 164 बीएचपी) की कीमत 1.269 मिलियन THB (लगभग 36.12 लाख रुपये) है। वहीं, फॉर्च्यूनर लीडर 2.4 डीजल (150 बीएचपी, 400 एनएम) की कीमत 1.239 मिलियन THB (करीब 35.27 लाख रुपये) है। वहीं, सस्ती लैंड क्रूजर का मजा लेने के लिए यह एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है।

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लैंड क्रूजर एफजे का डिजाइन मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ रेट्रो लैंड क्रूजर की खूबियों का शानदार कॉम्बिनेशन है। इसका बॉक्सी लुक, सीधा स्टांस, बड़े वील आर्च और फ्लैट बोनट इसे एक बेहतरीन लुक देते हैं। राउंड हेडलाइट्स और एक नॉर्मल ग्रिल इसके पुराने अंदाज को बरकरार रखते हैं, जबकि एलईडी लाइटिंग और बड़े अलॉय वील्स इसे मॉडर्न टच देते हैं।

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एसयूवी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें कंपनी काफी जबर्दस्त और प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट दे रही है। इसमें आपको बड़ा टतचस्क्रीन सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दे रही है। लैंड क्रूजर एफजे के इंडिया वेरिएंट की बात करे, तो इसमें आपको 2.7 इंच का पेट्रोल इंजन मिल सकता है।

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बताते चलें कि टोयोटा इसी साल या अगले साल की शुरुआत मार्केट में अपनी नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर लाने की सोच रही है। इसमें आपको बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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