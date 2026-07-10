लग्जरी इंटीरियर और दमदार फीचर्स, फिर भी 50 ग्राहक तक नहीं खींच पाई ये SUV; जून में सेल 41 यूनिट रही
कंपनी के लिए इनोवा हाइराइडर नंबर-1 कार बनी। वहीं, उसकी लग्जरी लैंड क्रूजर 300 पोर्टफोलियो की सबसे कम बिकने वाली कार बनी। पिछले महीने LC 300 की सिर्फ 41 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि पिछले कई महीने से इसकी बिक्री 97 यूनिट की रही थी।
टोयोटा की मॉडल वाइज जून 2026 सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए इनोवा हाइराइडर नंबर-1 कार बनी। वहीं, उसकी लग्जरी लैंड क्रूजर 300 पोर्टफोलियो की सबसे कम बिकने वाली कार बनी। पिछले महीने LC 300 की सिर्फ 41 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि पिछले कई महीने से इसकी बिक्री 97 यूनिट की रही थी। मई की बिक्री इस साल कंपनी की सबसे बड़ी सेल भी थी। हालांकि, ये साल इस कार के लिए बेहतर रहा है। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए तक हैं।
इस साल लैंड क्रूजर 300 (LC300) की सेल्स की बात करें तो जनवरी में इसकी 21 यूनिट बिकी थीं। वहीं, फरवरी में इसका 47 यूनिट, मार्च में 83 यूनिट, अप्रैल में 45 यूनिट, मई में 97 यूनिट और जून में 41 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि जून 2025 में इसकी 70 यूनिट बिकी थीं।
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Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Kia Carens
₹ 11.02 - 12.88 लाख
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की डिटेल
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।
लैंड क्रूजर 300 में एक 3.5-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया गया है, जो 415ps की पावर और 650Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इसमें दूसरा 3.3-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 309ps की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च किया गया था।
मोटा डिस्काउंट भी मिलेगा
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की कम बिकने की एक बड़ी वजह इसका बहुत महंगा होना भी है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ रुपए तक हैं। ऐसे में कंपनी इस कार पर 13 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट भी दे रही है। हालांकि, इस डिस्काउंट के बाद भी इस कार की कीमत 2 करोड़ से ही बहुत ज्यादा है। चलिए एक बार कंपनी की जून सेल्स को देखते हैं।
|टोयोटा कार मॉडल वाइज सेल्स जून 2026
|मॉडल
|जून 2026
|जून 2025
|ग्रोथ YoY %
|मई 2026
|ग्रोथ MoM %
|हाइराइडर
|9,104
|7,462
|22%
|8,664
|5%
|इनोवा + हाइक्रॉस
|7,332
|8,802
|-17%
|10,325
|-29%
|ग्लैंजा
|3,512
|2,938
|20%
|3,198
|10%
|फॉर्च्यूनर
|2,514
|2,743
|-8%
|2,905
|-13%
|टैसर
|2,483
|2,408
|3%
|2,496
|-1%
|रुमियन
|2,376
|1,415
|68%
|2,119
|12%
|इबेला
|459
|0
|-
|0
|-
|हिल्क्स
|289
|279
|4%
|414
|-30%
|कैमरी
|191
|180
|6%
|192
|-1%
|वेलफायर
|140
|156
|-10%
|164
|-15%
|LC300
|41
|70
|-41%
|97
|-58%
|कुल
|28,441
|26,453
|8%
|30,574
|-7%
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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