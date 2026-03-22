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टोयोटा लाया Land Cruiser FJ, कीमत ने चौंकाया, जबर्दस्त है रोड प्रेजेंस

Mar 22, 2026 03:48 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा ने अपनी Land Cruiser FJ को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे अभी थाइलैंड में लॉन्च किया है। लैंड क्रूज़र एफजे का डिजाइन मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ रेट्रो लैंड क्रूजर की खूबियों का शानदार कॉम्बिनेशन है। आइए जानते हैं डीटेल।

टोयोटा लाया Land Cruiser FJ, कीमत ने चौंकाया, जबर्दस्त है रोड प्रेजेंस

टोयोटा ने अपनी Land Cruiser FJ को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इसे अभी थाइलैंड में लॉन्च किया है। इसे फॉर्च्यूनर का अफोर्डेबल मॉडल कहा जा रहा था, लेकिन थाइलैंड में इसकी कीमत फॉर्च्यूनर डीजल से ज्यादा है। थाईलैंड में लैंड क्रूजर एफजे पेट्रोल (2.7 लीटर, 164 बीएचपी) की कीमत 1.269 मिलियन THB (लगभग 36.12 लाख रुपये) है। वहीं, फॉर्च्यूनर लीडर 2.4 डीजल (150 बीएचपी, 400 एनएम) की कीमत 1.239 मिलियन THB (करीब 35.27 लाख रुपये) है। आइए डीटेल में जानते हैं टोयोटा की इस नई एसयूवी में क्या कुछ है खास।

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भारत में भी महंगी हो सकती है लैंड क्रूजर एफजे

कंपनी इस एसयूवी को भारत में भी जल्द लॉन्च कर सकती है। कुछ हफ्तों पहले आई रिपोर्ट्स में कहा गया था कि भारत में इसकी कीमत फॉर्च्यूनर से कम होगी और यह महिंद्रा थार रॉक्स के सेगमेंट में आएगी। हालांकि, थाइलैंड में इसकी प्राइसिंग को देख कर यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि इसकी कीमत फॉच्यूनर के बराबर या इससे ज्यादा भी हो सकती है। वहीं, सस्ती लैंड क्रूजर का मजा लेने के लिए यह एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है।

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इसी साल हो सकती है भारत में एंट्री

भारत में लॉन्च होने वाले मॉडल में डीजल इंजन मिलने की उम्मीद है, जिससे इसकी कीमत और भी बढ़ सकती है। डीजल इंजन आमतौर पर बनाने और कैलिब्रेशन में अधिक महंगे होते हैं, खासकर सख्त एमिशन नॉर्म्स के चलते। इसके चलते भारत में लैंड क्रूजर एफजे की कीमत फॉर्च्यूनर से अधिक हो सकती है। लैंड क्रूजर एफजे इसी साल भारत आ सकती है। टोयोटा छत्रपति संभाजीनगर में अपने अपकनिंग प्लांट में इस एसयूवी को मैन्युफैक्चर करने की सोच रही है।

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मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ रेट्रो लैंड क्रूजर की खूबियों से लैस

लैंड क्रूजर एफजे का डिजाइन मॉडर्न एलिमेंट्स के साथ रेट्रो लैंड क्रूजर की खूबियों का शानदार कॉम्बिनेशन है। इसका बॉक्सी लुक, सीधा स्टांस, बड़े वील आर्च और फ्लैट बोनट इसे एक बेहतरीन लुक देते हैं। राउंड हेडलाइट्स और एक नॉर्मल ग्रिल इसके पुराने अंदाज को बरकरार रखते हैं, जबकि एलईडी लाइटिंग और बड़े अलॉय वील्स इसे मॉडर्न टच देते हैं।

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एसयूवी के इंटीरियर की बात करें तो इसमें कंपनी काफी जबर्दस्त और प्रीमियम डैशबोर्ड लेआउट दे रही है। इसमें आपको बड़ा टतचस्क्रीन सिस्टम देखने को मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दे रही है। लैंड क्रूजर एफजे के इंडिया वेरिएंट की बात करे, तो इसमें आपको 2.7 इंच का पेट्रोल इंजन मिल सकता है।

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(Photo: Cartoq)

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

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प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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