नई इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक लॉन्च, E20 फ्यूल पर 22KM+ माइलेज; E85 पर भी दौड़ेगी
इसका पावरट्रेन 147 किलोवाट पर 197.13 HP का कम्बाइंड मैक्सिमम आउटपुट देता है। इसमें EV, ईको और पावर ड्राइविंग मोड भी मिलते हैं। टोयोटा ने कहा कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने पर गाड़ी 22.58 Kmpl की फ्यूल इफिसियंसी देती है।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी ऑल-न्यू इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार लॉन्च कर दी है। कंपनी ने इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख रुपए रखी है। नया मॉडल एक फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के साथ सेल्फ-चार्जिंग स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम को जोड़ता है। साथ ही, यह E20 से E85 तक के इथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल पर भी दौड़ सकती है। यह व्हीकल टोयोटा के TNGA 2.0-लीटर फ्लेक्स-फ्यूल इंजन द्वारा ऑपरेटेड है, जिस 5th जनरेशन के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम और ई-ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।
इसका पावरट्रेन 147 किलोवाट पर 197.13 HP का कम्बाइंड मैक्सिमम आउटपुट देता है। इसमें EV, ईको और पावर ड्राइविंग मोड भी मिलते हैं। टोयोटा ने कहा कि E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने पर गाड़ी 22.58 Kmpl की फ्यूल इफिसियंसी देती है। ऑटो-चार्जिंग हाइब्रिड के तौर में इसे बाहरी चार्जिंग कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती है।
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नए प्लांट में ₹3,300 करोड़ का निवेश
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के भारत प्रमुख विक्रम गुलाटी ने CNBC-TV18 को बताया कि इनोवा हाईक्रॉस FFV एक फ्लेक्स-फ्यूल इंजन के साथ स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को जोड़ती है। उन्होंने कहा कि व्हीकल E20 से E85 फ्यूल पर चल सकता है। वहीं, ग्राहकों को फ्यूल ऑप्शन में फ्लेग्जिबिलिटी के साथ-साथ ऑटो-चार्जिंग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की सुविधा भी देती है। उन्होंने कहा कि टोयोटा का तीसरा बिदादी प्लांट अगले महीने चालू होने की उम्मीद है। कंपनी 3,300 करोड़ रुपए के निवेश से इस नई फेसिलिफिट में 1 लाख व्हीकल की ईयरली प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाएगी।
भारत में तैयार होंगे फ्लेक्स-फ्यूल इंजन
टोयोटा ने भारत में एक नई ई-ड्राइव प्रोडक्शन लाइन का भी उद्घाटन किया है। यह लाइन 5वीं जनरेशन के इलेक्ट्रिफाइड पावरट्रेन कम्पोनेंट का प्रोडक्शन करेगी और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 2 लाख यूनिट है। गुलाटी ने कहा कि फ्लेक्स-फ्यूल इंजन का प्रोडक्शन भारत में भी किया जाता है और कंपनी इनोवा हाईक्रॉस FFV के लोकलाइजेशन को और बढ़ाने की योजना बना रही है।
इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड के फीचर्स
नई इनोवा हाईक्रॉस फ्लेक्स हाइब्रिड में फिर से डिजाइन किया गया फ्रंट बंपर और ग्रिल, अपडेटेड प्रोजेक्टर LED हेडलैंप, डबल-स्टैक्ड LED डेटाइम रनिंग लाइट और रिवाइज्ड रियर कॉम्बिनेशन लैंप मिलते हैं। केबिन में 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3 इंच का TFT मल्टी-इंफॉर्मेशन डिस्प्ले है। जो इस कार को अंदर से प्रीमियम और लक्जरी लुक देते हैं।
अन्य फीचर्स में एक पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, मेमोरी के साथ 8वें ऑपरेटेड ड्राइवर सीट, पावर्ड सेकंड रो की ओटोमन सीटें और डु्अल जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यह मॉडल 7-सीटर और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन में उपलब्ध है। इसमें 9-स्पीकर JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम, टोयोटा आई-कनेक्ट, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो और रिमोट एयर कंडीशनिंग कंट्रोल भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें