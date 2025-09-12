सिर्फ 99 रुपये EMI: टोयोटा का धमाकेदार फेस्टिव ऑफर शुरू; ₹100000 तक की होगी बचत

दिग्गज कार निर्माता टोयोटा ने इस बार नवरात्रि से पहले ही ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा तैयार कर दिया है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि जीएसटी 2.0 का पूरा फायदा अब सीधे खरीदारों तक पहुंचेगा।

दिग्गज कार निर्माता टोयोटा ने इस बार नवरात्रि से पहले ही ग्राहकों के लिए बड़ा तोहफा तैयार कर दिया है। कंपनी ने साफ कर दिया है कि जीएसटी 2.0 का पूरा फायदा अब सीधे खरीदारों तक पहुंचेगा। इसके साथ ही टोयोटा ने एक नई स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम “Buy Now, Pay in 2026” है। ये ऑफर 30 सितंबर तक महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और गोवा के ग्राहकों के लिए रहेगा। आइए पूरी खबर को विस्तार में जानते हैं।

सिर्फ 99 रुपये की EMI इन ऑफर्स के तहत टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर, ग्लैंजा और टैसर पर 1 लाख रुपये तक का फायदा मिलेगा। सबसे खास है EMI हॉलिडे ऑफर जिसमें पहले तीन महीनों तक सिर्फ 99 रुपये प्रति महीने देना होगा। जबकि जनवरी, 2026 से नॉर्मल EMI शुरू होगी। इतना ही नहीं, ग्राहकों को पांच फ्री सर्विस विजिट और पांच साल की एक्सटेंडेड वारंटी भी मिलेगी।

कॉर्पोरेट और एक्सचेंज बोनस भी मिलेगा दूसरी ओर कंपनी ने कॉर्पोरेट और एक्सचेंज बोनस भी जोड़े हैं। साथ ही डिफेंस पर्सनल के लिए स्पेशल ऑफर अलग से रखा है। बता दें कि 22 सितंबर से जीएसटी कट भी लागू होने जा रहा है जिसे टोयोटा ने अपने फेस्टिव पैकेज के साथ जोड़ दिया है। ऐसे में कंपनी को भरोसा है कि इस त्योहारी सीजन में उसकी कारों की बिक्री और बुकिंग्स दोनों तेजी से बढ़ेंगी।

देखें मॉडल-वाइज छूट अगर मॉडल-वाइज जीएसटी 2.0 के फायदे देखें तो ग्लैंजा पर 85,300 रुपये तक की छूट मिल रही है। वहीं, अर्बन क्रूजर टैसर पर 1.11 लाख रुपये तक, रुमियन पर 48,700 रुपये तक और अर्बन क्रूजर हायराइडर पर करीब 65,400 रुपये तक फायदा मिलेगा। वहीं, फैमिली कार खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर ये है कि इनोवा हाइक्रॉस पर 1.15 लाख रुपये तक और क्रिस्टा पर पूरे 1.80 लाख रुपये तक की बचत हो रही है।