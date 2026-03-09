फैमिली कार लेने वालों के लिए खुशखबरी! टोयोटा ने लॉन्च की सस्ती 7-सीटर कार, कीमत ₹9.56 लाख और माइलेज 20 KM से ज्यादा

Mar 09, 2026 01:06 pm IST

अगर आप कम बजट में 7-सीटर फैमिली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जापानी ऑटो कंपनी टोयोटा (Toyota) ने अपनी लोकप्रिय MPV टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) का नया और सबसे सस्ता वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नई रुमियन (Rumion) E MT की एक्स-शोरूम कीमत ₹9.56 लाख रखी गई है। खास बात यह है कि अब यह MPV ₹10 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हो गई है, जिससे बजट फैमिली कार खरीदने वालों के लिए यह और ज्यादा आकर्षक बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पहले से ₹88,000 सस्ती हुई एंट्री

इससे पहले रुमियन (Rumion) लाइन-अप में S MT वेरिएंट सबसे सस्ता मॉडल था, जिसकी कीमत करीब ₹10.44 लाख थी। लेकिन, नई E MT वेरिएंट के आने से कीमत में लगभग ₹88,000 की कमी हो गई है।

अब टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) कुल 4 वैरिएंट E, S, G और V (टॉप वैरिएंट) में उपलब्ध है। इस नई कीमत के साथ रुमियन (Rumion) अब सीधे मारुति अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) और नई निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) जैसी 7-सीटर गाड़ियों से मुकाबला करती है।

एक्सटीरियर में क्या बदला?

कम कीमत रखने के लिए कंपनी ने कुछ कॉस्ट-कटिंग की है। नई E वैरिएंट में बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते हैं और साइड मिरर भी ब्लैक प्लास्टिक में दिया गया है। इसके इंडिकेटर अब मिरर की जगह फ्रंट फेंडर पर दिए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कार में अभी भी बड़ा क्रोम फ्रंट ग्रिल, प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप, LED टेललाइट, 15-इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं, यानी बेस मॉडल होने के बावजूद कार का SUV जैसा प्रीमियम लुक बरकरार रखा गया है।

इंटीरियर में क्या मिलेगा?

नई रुमियन E (Rumion E) का केबिन ड्यूल-टोन (बेज और ब्लैक) थीम में आता है। हालांकि कुछ फीचर्स इसमें नहीं मिलते, जैसे कि इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ड्राइवर सेंटर आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट, सीटबैक पॉकेट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन, इसके बावजूद इसमें वही फ्लेक्सिबल सीटिंग लेआउट मिलता है।

सिटिंग फीचर्स की बात करें तो इसमें सेकेंड रो 60:40 स्प्लिट तक हो जाता है। इसमें स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन मिलता है। इसमें थर्ड रो 50:50 स्प्लिट देखने को मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें जब सभी सीटें ऊपर हों तो बूट स्पेस 209 लीटर तक बढ़ जाता है। अगर पीछे की सीटें फोल्ड कर दें तो यह बढ़कर लगभग 550 लीटर तक हो सकता है।

इंजन और माइलेज

नई टोयोटा रुमियन E MT (Toyota Rumion E MT) में वही इंजन मिलता है, जो बाकी वैरिएंट में है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 hp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

इसके साथ निओ ड्राइव (Neo Drive) माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसके माइलेज की बात करें तो इसमें लगभग 20.51 km/l (ARAI) का माइलेज मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि CNG विकल्प सिर्फ S वैरिएंट से ऊपर में मिलता है।

सेफ्टी में कोई समझौता नहीं

कम कीमत के बावजूद कंपनी ने सेफ्टी फीचर्स में कटौती नहीं की है। न्यू E वैरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और ABS एंड EBD मिलते हैं।