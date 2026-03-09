फैमिली कार लेने वालों के लिए खुशखबरी! टोयोटा ने लॉन्च की सस्ती 7-सीटर कार, कीमत ₹9.56 लाख और माइलेज 20 KM से ज्यादा
टोयोटा ने अपनी लोकप्रिय MPV टोयोटा रुमियन का नया और सबसे सस्ता वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नई रुमियन (Rumion) E MT की एक्स-शोरूम कीमत ₹9.56 लाख रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अगर आप कम बजट में 7-सीटर फैमिली कार खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए अच्छी खबर है। जापानी ऑटो कंपनी टोयोटा (Toyota) ने अपनी लोकप्रिय MPV टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) का नया और सबसे सस्ता वेरिएंट लॉन्च कर दिया है। नई रुमियन (Rumion) E MT की एक्स-शोरूम कीमत ₹9.56 लाख रखी गई है। खास बात यह है कि अब यह MPV ₹10 लाख से कम कीमत में उपलब्ध हो गई है, जिससे बजट फैमिली कार खरीदने वालों के लिए यह और ज्यादा आकर्षक बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
Maruti Suzuki Ertiga
₹ 8.8 - 12.94 लाख
Maruti Suzuki XL6
₹ 11.52 - 14.47 लाख
Kia Carens
₹ 10.99 - 12.77 लाख
Citroen Basalt X
₹ 7.95 - 13.11 लाख
Kia Syros
₹ 8.67 - 15.94 लाख
पहले से ₹88,000 सस्ती हुई एंट्री
इससे पहले रुमियन (Rumion) लाइन-अप में S MT वेरिएंट सबसे सस्ता मॉडल था, जिसकी कीमत करीब ₹10.44 लाख थी। लेकिन, नई E MT वेरिएंट के आने से कीमत में लगभग ₹88,000 की कमी हो गई है।
अब टोयोटा रुमियन (Toyota Rumion) कुल 4 वैरिएंट E, S, G और V (टॉप वैरिएंट) में उपलब्ध है। इस नई कीमत के साथ रुमियन (Rumion) अब सीधे मारुति अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) और नई निसान ग्रेवाइट (Nissan Gravite) जैसी 7-सीटर गाड़ियों से मुकाबला करती है।
एक्सटीरियर में क्या बदला?
कम कीमत रखने के लिए कंपनी ने कुछ कॉस्ट-कटिंग की है। नई E वैरिएंट में बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते हैं और साइड मिरर भी ब्लैक प्लास्टिक में दिया गया है। इसके इंडिकेटर अब मिरर की जगह फ्रंट फेंडर पर दिए गए हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि कार में अभी भी बड़ा क्रोम फ्रंट ग्रिल, प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैंप, LED टेललाइट, 15-इंच स्टील व्हील्स मिलते हैं, यानी बेस मॉडल होने के बावजूद कार का SUV जैसा प्रीमियम लुक बरकरार रखा गया है।
इंटीरियर में क्या मिलेगा?
नई रुमियन E (Rumion E) का केबिन ड्यूल-टोन (बेज और ब्लैक) थीम में आता है। हालांकि कुछ फीचर्स इसमें नहीं मिलते, जैसे कि इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, ड्राइवर सेंटर आर्मरेस्ट, रियर AC वेंट, सीटबैक पॉकेट देखने को नहीं मिलता है। लेकिन, इसके बावजूद इसमें वही फ्लेक्सिबल सीटिंग लेआउट मिलता है।
सिटिंग फीचर्स की बात करें तो इसमें सेकेंड रो 60:40 स्प्लिट तक हो जाता है। इसमें स्लाइड और रिक्लाइन फंक्शन मिलता है। इसमें थर्ड रो 50:50 स्प्लिट देखने को मिलता है। बूट स्पेस की बात करें तो इसमें जब सभी सीटें ऊपर हों तो बूट स्पेस 209 लीटर तक बढ़ जाता है। अगर पीछे की सीटें फोल्ड कर दें तो यह बढ़कर लगभग 550 लीटर तक हो सकता है।
इंजन और माइलेज
नई टोयोटा रुमियन E MT (Toyota Rumion E MT) में वही इंजन मिलता है, जो बाकी वैरिएंट में है। इसके इंजन स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 103 hp की पावर और 139 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।
इसके साथ निओ ड्राइव (Neo Drive) माइल्ड-हाइब्रिड सिस्टम मिलता है, जो 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आती है। इसके माइलेज की बात करें तो इसमें लगभग 20.51 km/l (ARAI) का माइलेज मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि CNG विकल्प सिर्फ S वैरिएंट से ऊपर में मिलता है।
सेफ्टी में कोई समझौता नहीं
कम कीमत के बावजूद कंपनी ने सेफ्टी फीचर्स में कटौती नहीं की है। न्यू E वैरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), रियर पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड असिस्ट और ABS एंड EBD मिलते हैं।
अगर आप ₹10 लाख से कम कीमत में 7-सीटर फैमिली कार खरीदना चाहते हैं, तो नई टोयोटा रुमियन E MT (Toyota Rumion E MT) एक शानदार विकल्प बन सकती है। यह कार भले ही बेस वैरिएंट हो, लेकिन इसमें अच्छा स्पेस, भरोसेमंद इंजन और जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। यही वजह है कि यह MPV अब मारुति सुजुकी अर्टिगा (Maruti Suzuki Ertiga) जैसी लोकप्रिय कारों को कड़ी टक्कर दे सकती है।
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
