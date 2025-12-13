100 तो दूर 60 ग्राहक भी नहीं खींच पाई ये SUV, कमाल का इंजन-फीचर्स फिर भी नवंबर की रही सबसे फिसड्डी

संक्षेप: टोयोटा की मॉडल वाइज नवंबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह इनोवा हाइक्रॉस नंबर-1 कार बनी। वहीं, उसकी लग्जरी लैंड क्रूजर 300 पोर्टफोलियो की सबसे कम बिकने वाली कार बनी। पिछले महीने LC 300 की सिर्फ 55 यूनिट बिकीं।

Dec 13, 2025 11:19 am IST

टोयोटा की मॉडल वाइज नवंबर सेल्स का डेटा सामने आ गया है। कंपनी के लिए हर बार की तरह इनोवा हाइक्रॉस नंबर-1 कार बनी। वहीं, उसकी लग्जरी लैंड क्रूजर 300 पोर्टफोलियो की सबसे कम बिकने वाली कार बनी। पिछले महीने LC 300 की सिर्फ 55 यूनिट बिकीं। खास बात ये है कि पिछले कई महीने से इसकी बिक्री 100 यूनिट के पार नहीं हो पाई है। पिछले 6 महीने के दौरान इसकी सिर्फ 116 यूनिट बिकी हैं। इसमें से 3 महीने तो इसका खाता तक नहीं खुला। इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए तक हैं।

कंपनी इसकी सेल्स में इजाफा करने के लिए इस महीने शानदार ईयरएंड डिस्काउंट भी दे रही है। दरअसल, टोयोटा LC 300 पर दिसंबर 2025 में भारत का सबसे ज्यादा OEM-सपोर्टेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी इस पर 517,286 रुपए की 5 साल की वारंटी, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज/स्क्रैपेज, 750,000 TFS सबवेंशन और 50,000 रुपए तक के रेफरल मिल रहे हैं। इस तरह इस कार पर कुल 13,67,200 रुपए तक का फायदा मिल रहा है।

टोयोटा लैंड क्रूजर के फीचर्स और स्पेसिफिकेसंस टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।