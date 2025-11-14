भारत में मची इस ₹2.25 करोड़ की कार को खरीदने की लूट, पुराना सेल रिकॉर्ड तोड़ा; अक्टूबर में जमकर बिकी
संक्षेप: टोयोटा के लिए एक बार फिर सबसे कम बिकने वाली कार लैंड क्रूजर रही। हालांकि, इसने अपनी इस साल की सबसे बड़ी मंथली सेल्स दर्ज की है। बीते महीने इसकी 74 यूनिट बिकीं। जबकि इससे पहले सितंबर में इसकी 27 यूनिट बिकी थीं।
टोयोटा के लिए एक बार फिर सबसे कम बिकने वाली कार लैंड क्रूजर रही। हालांकि, इसने अपनी इस साल की सबसे बड़ी मंथली सेल्स दर्ज की है। बीते महीने इसकी 74 यूनिट बिकीं। जबकि इससे पहले सितंबर में इसकी 27 यूनिट बिकी थीं। वैसे, इस कार के लिए पिछले कुछ महीने खाता तक नहीं खुला है। लैंड क्रूज की लिमिटेड यूनिट बिकी की एक वजह इसका बहुत महंगा होना भी है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए तक है।
|टोयोटा कार सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025
|मॉडल
|अगस्त
|सितंबर
|अक्टूबर
|अर्बन क्रूजर हाइराइडर
|9,100
|7,608
|11,555
|इनोवा हाइक्रॉस
|9,304
|9,783
|11,089
|ग्लैंजा
|5,102
|3,299
|6,162
|टैसर
|2,683
|2,297
|4,561
|फॉर्च्यूनर
|2,508
|2,783
|-
|रुमियन
|68
|829
|3,075
|हिलक्स
|260
|219
|377
|कैमरी
|158
|137
|276
|वेलफायर
|104
|107
|168
|लैंड क्रूजर
|15
|27
|74
|टोटल
|29,302
|27,089
|37,337
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।
लैंड क्रूजर में एक 3.5-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया गया है, जो 415ps की पावर और 650Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इसमें दूसरा 3.3-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 309ps की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च किया गया था।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
