भारत में मची इस ₹2.25 करोड़ की कार को खरीदने की लूट, पुराना सेल रिकॉर्ड तोड़ा; अक्टूबर में जमकर बिकी

Toyota Land Cruiser Sold 74 Unit in October 2025
संक्षेप: टोयोटा के लिए एक बार फिर सबसे कम बिकने वाली कार लैंड क्रूजर रही। हालांकि, इसने अपनी इस साल की सबसे बड़ी मंथली सेल्स दर्ज की है। बीते महीने इसकी 74 यूनिट बिकीं। जबकि इससे पहले सितंबर में इसकी 27 यूनिट बिकी थीं।

Fri, 14 Nov 2025 12:49 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा के लिए एक बार फिर सबसे कम बिकने वाली कार लैंड क्रूजर रही। हालांकि, इसने अपनी इस साल की सबसे बड़ी मंथली सेल्स दर्ज की है। बीते महीने इसकी 74 यूनिट बिकीं। जबकि इससे पहले सितंबर में इसकी 27 यूनिट बिकी थीं। वैसे, इस कार के लिए पिछले कुछ महीने खाता तक नहीं खुला है। लैंड क्रूज की लिमिटेड यूनिट बिकी की एक वजह इसका बहुत महंगा होना भी है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए तक है।

टोयोटा कार सेल्स ब्रेकअप अक्टूबर 2025
मॉडलअगस्तसितंबरअक्टूबर
अर्बन क्रूजर हाइराइडर9,1007,60811,555
इनोवा हाइक्रॉस9,3049,78311,089
ग्लैंजा5,1023,2996,162
टैसर2,6832,2974,561
फॉर्च्यूनर2,5082,783-
रुमियन688293,075
हिलक्स260219377
कैमरी158137276
वेलफायर104107168
लैंड क्रूजर152774
टोटल29,30227,08937,337

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।

लैंड क्रूजर में एक 3.5-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया गया है, जो 415ps की पावर और 650Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इसमें दूसरा 3.3-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 309ps की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च किया गया था।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
