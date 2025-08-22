toyota land cruiser fz design patent leaked know when it will be launched in india टोयोटा लाएगी मिनी फॉर्च्यूनर; लीक पेटेंट से मिली झलक, जानिए कब होगी भारत में एंट्री, Auto Hindi News - Hindustan
टोयोटा लाएगी मिनी फॉर्च्यूनर; लीक पेटेंट से मिली झलक, जानिए कब होगी भारत में एंट्री

टोयोटा अपनी नई ऑफ-रोडिंग एसयूवी लैंड क्रूजर FJ को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करने की तैयारी में है। यह एसयूवी कंपनी के IMV 0 लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनेगी जिस पर विदेश में बिक रही Hilux Champ भी तैयार की गई है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 11:35 AM
टोयोटा अपनी नई ऑफ-रोडिंग एसयूवी लैंड क्रूजर FJ को ग्लोबल लेवल पर लॉन्च करने की तैयारी में है। यह एसयूवी कंपनी के IMV 0 लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म पर बनेगी जिस पर विदेश में बिक रही Hilux Champ भी तैयार की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, इसकी मास प्रोडक्शन अगले साल की दूसरी तिमाही से शुरू होगी। बता दें कि डिजाइन पेटेंट लीक होने के बाद इस SUV के बॉक्सी लुक की झलक सामने आई है जिसमें सी-शेप DRL वाले स्क्वायर हेडलैंप्स, चौड़े व्हील आर्च और स्लैब-स्टाइल रूफलाइन देखने को मिलती है। बता दें कि इसे फॉर्च्यूनर से नीचे पोजिशन किया जाएगा और यह कंपनी के ऑफ-रोड पोर्टफोलियो में एंट्री-लेवल विकल्प के तौर पर आएगी।

दमदार होगा पावरट्रेन

लैंड क्रूजर FJ में टोयोटा रेट्रो-इंस्पायर्ड स्टाइलिंग दे रही है जो इसके क्लासिक वेरिएंट्स की झलक याद दिलाती है। इंजन ऑप्शन की बात करें तो बेस वैरिएंट में 1.5-लीटर डीजल इंजन मिलने की संभावना है। वहीं, हाई वैरिएंट्स में 48V माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ 2.8-लीटर GD डीज़ल इंजन दिया जा सकता है जिसे टोयोटा पहले से अपनी दूसरी लैडर-फ्रेम गाड़ियों में इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा पेट्रोल इंजन के रूप में 2.0-लीटर और 2.7-लीटर फोर-सिलेंडर यूनिट्स भी लाइनअप का हिस्सा बन सकती हैं।

इन कारों से होगा मुकाबला

फीचर्स की बात करें तो इसमें परमानेंट 4WD सिस्टम, टॉर्सन लिमिटेड-स्लिप डिफरेंशियल और मल्टीपल टेरेन मोड्स दिए जाने की उम्मीद है जिससे यह हर तरह की सड़कों पर बेहतर परफॉर्मेंस दे सके। फिलहाल कंपनी ने भारत में इसके लॉन्च को लेकर कोई आधिकारिक ऐलान नहीं किया। हालांकि, फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियों की जबरदस्त डिमांड देखते हुए माना जा रहा है कि लैंड क्रूजर FJ (मिनी फॉर्च्यूनर) को भी भारतीय बाज़ार में लाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो यह महिंद्रा स्कॉर्पियो-एन, थार रॉक्स और टाटा सफारी जैसी SUVs को कड़ी टक्कर दे सकती है।

(फोटो क्रेडिट- ‘X’)

Toyota Auto News Hindi

