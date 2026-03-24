बैंकॉक मोटर शो के बाद भारत आ रही ये धांसू गाड़ियां, लिस्ट में टोयोटा लैंड क्रूजर FJ भी

बैंकॉक में इस वक्त इंटरनैशनल मोटर शो चल रहा है। इस इवेंट में कई सारे लॉन्च हो रहे हैं। खास बात है कि इस इवेंट में लॉन्च हो रही कुछ कारें और एसयूवी केवल वहां की मार्केट के लिए नहीं, बल्कि इंडियन मार्केट में भी एंट्री करने वाली हैं।

बैंकॉक में इस वक्त इंटरनैशनल मोटर शो चल रहा है। इस इवेंट में कई सारे लॉन्च हो रहे हैं। खास बात है कि इस इवेंट में लॉन्च हो रही कुछ कारें और एसयूवी केवल वहां की मार्केट के लिए नहीं, बल्कि इंडियन मार्केट में भी एंट्री करने वाली हैं। इनमें से कुछ गाड़िया बहुत जल्द भारत में लॉन्च हो सकती हैं। इस लिस्ट में टोयोटा लैंड क्रूजर FJ और BYD Atto 2 के साथ कई मॉडल शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

BYD Atto 2 भारतीय सड़कों पर नज़र आने के बाद Atto 2 को बैंकॉक मोटर शो में भी शोकेस किया गया। यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट्स में पहले से ही सेल के लिए उपलब्ध है। ऐटो 2, ऐटो 3 से नीचे के सेगमेंट में आएगी और भारत में बीवाईडी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। ऐटो 2 का एक्सटीरियर डिजाइन ऐटो 3 से इंस्पायर्ड है। इसमें 45.1 kWh की बैटरी पैक होगा, जो 175 पीएस की पावर और 290 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। दावा किया जा रहा है कि यह 380 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी।

Chery iCar V23 बैंकॉक मोटर शो में शोकेस हुई अगली कार Cherry iCar V23 है। इस मॉडल को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। उम्मीद है कि JSW इसे जल्द ही भारत में लॉन्च करेगा। यह एक बॉक्सी लुक वाली फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसका डिजाइन टोयोटा FJ क्रूजर, जीप रैंगलर और यहां तक ​​कि लैंड रोवर डिफेंडर से इंस्पायर्ड है। इसमें सेंटर कंसोल, आर्मरेस्ट के नीचे और सीटों के नीचे कई स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं। इसमें एक बड़ी 15.4 इंच की टचस्क्रीन होगी, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम कर सकती है। ग्लोबली यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 59.93 kWh और 81.76 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। यह 400-550 किमी की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है।

Toyota Land Cruiser FJ टोयोटा लैंड क्रूजर FJ को मोटर शो में शकेस किया गया। उम्मीद की जा रही है कि यह एसयूवी 2028 तक भारत में आ जाएगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो सकती है। एफजे पहले ही थाईलैंड में लॉन्च हो चुकी है। थाइलैंड में यह फिलहाल फॉर्च्यूनर से महंगी है। हालांकि, भारत में टोयोटा इसे फॉर्च्यूनर से नीचे से सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे की लंबाई 4,574 मिमी, चौड़ाई 1,855 मिमी और ऊंचाई 1,960 मिमी है। वहीं, इसका वीलबेस 2,580 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 215 मिमी है।