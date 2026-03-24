Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

बैंकॉक मोटर शो के बाद भारत आ रही ये धांसू गाड़ियां, लिस्ट में टोयोटा लैंड क्रूजर FJ भी

Mar 24, 2026 06:18 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
share

बैंकॉक में इस वक्त इंटरनैशनल मोटर शो चल रहा है। इस इवेंट में कई सारे लॉन्च हो रहे हैं। खास बात है कि इस इवेंट में लॉन्च हो रही कुछ कारें और एसयूवी केवल वहां की मार्केट के लिए नहीं, बल्कि इंडियन मार्केट में भी एंट्री करने वाली हैं।

बैंकॉक मोटर शो के बाद भारत आ रही ये धांसू गाड़ियां, लिस्ट में टोयोटा लैंड क्रूजर FJ भी

बैंकॉक में इस वक्त इंटरनैशनल मोटर शो चल रहा है। इस इवेंट में कई सारे लॉन्च हो रहे हैं। खास बात है कि इस इवेंट में लॉन्च हो रही कुछ कारें और एसयूवी केवल वहां की मार्केट के लिए नहीं, बल्कि इंडियन मार्केट में भी एंट्री करने वाली हैं। इनमें से कुछ गाड़िया बहुत जल्द भारत में लॉन्च हो सकती हैं। इस लिस्ट में टोयोटा लैंड क्रूजर FJ और BYD Atto 2 के साथ कई मॉडल शामिल हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

BYD Atto 2

भारतीय सड़कों पर नज़र आने के बाद Atto 2 को बैंकॉक मोटर शो में भी शोकेस किया गया। यह एसयूवी ग्लोबल मार्केट्स में पहले से ही सेल के लिए उपलब्ध है। ऐटो 2, ऐटो 3 से नीचे के सेगमेंट में आएगी और भारत में बीवाईडी की एंट्री-लेवल इलेक्ट्रिक एसयूवी होगी। ऐटो 2 का एक्सटीरियर डिजाइन ऐटो 3 से इंस्पायर्ड है। इसमें 45.1 kWh की बैटरी पैक होगा, जो 175 पीएस की पावर और 290 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। दावा किया जा रहा है कि यह 380 किलोमीटर की रेंज ऑफर करेगी।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota New Land Cruiser FJ

Toyota New Land Cruiser FJ

₹ 20 - 28 लाख

मुझे सूचित करें
BYD Atto 2

BYD Atto 2

₹ 18 - 25 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota Land Cruiser

Toyota Land Cruiser

₹ 2.16 - 2.25 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Land Cruiser 250

Toyota Land Cruiser 250

₹ 1 करोड़ से शुरू

मुझे सूचित करें
Toyota Urban Cruiser Taisor

Toyota Urban Cruiser Taisor

₹ 7.76 - 13.06 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Land Rover Discovery

Land Rover Discovery

₹ 1.25 - 1.39 करोड़

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

Chery iCar V23

बैंकॉक मोटर शो में शोकेस हुई अगली कार Cherry iCar V23 है। इस मॉडल को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। उम्मीद है कि JSW इसे जल्द ही भारत में लॉन्च करेगा। यह एक बॉक्सी लुक वाली फुली इलेक्ट्रिक एसयूवी है, जिसका डिजाइन टोयोटा FJ क्रूजर, जीप रैंगलर और यहां तक ​​कि लैंड रोवर डिफेंडर से इंस्पायर्ड है। इसमें सेंटर कंसोल, आर्मरेस्ट के नीचे और सीटों के नीचे कई स्टोरेज स्पेस दिए गए हैं। इसमें एक बड़ी 15.4 इंच की टचस्क्रीन होगी, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम कर सकती है। ग्लोबली यह इलेक्ट्रिक एसयूवी 59.93 kWh और 81.76 kWh के बैटरी पैक ऑप्शन्स के साथ उपलब्ध है। यह 400-550 किमी की क्लेम्ड रेंज ऑफर करती है।

ये भी पढ़ें:ईरान वॉर ने दी नई टेंशन, BS6 गाड़ियों पर लग सकता है ब्रेक, काम नहीं करेगा इंजन

Toyota Land Cruiser FJ

टोयोटा लैंड क्रूजर FJ को मोटर शो में शकेस किया गया। उम्मीद की जा रही है कि यह एसयूवी 2028 तक भारत में आ जाएगी और इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं हो सकती है। एफजे पहले ही थाईलैंड में लॉन्च हो चुकी है। थाइलैंड में यह फिलहाल फॉर्च्यूनर से महंगी है। हालांकि, भारत में टोयोटा इसे फॉर्च्यूनर से नीचे से सेगमेंट में लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा लैंड क्रूजर एफजे की लंबाई 4,574 मिमी, चौड़ाई 1,855 मिमी और ऊंचाई 1,960 मिमी है। वहीं, इसका वीलबेस 2,580 मिमी और ग्राउंड क्लीयरेंस 215 मिमी है।

ये भी पढ़ें:RTI फाइल करके पता करना पड़ा टाटा सिएरा का माइलेज, खरीदने से पहले जान लें सच

इसका एकस्टीरियर काफी सॉलिड और बॉक्सी है। इंटीरियर की बात करें, तो यह लैंड क्रूजर प्राडो से इंस्पायर्ड है। इसमें 2.7 लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 163 पीएस की पावर और 246 एनएम का टॉर्क पैदा करता है। यह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन के साथ पार्ट-टाइम 4WD सिस्टम के साथ उपलब्ध होगा।

ये भी पढ़ें:हुंडई की सेडान पर गजब का ऑफर, 40 हजार तक का कैश बेनिफिट, 15 हजार का बोनस भी
Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।