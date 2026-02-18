आ रही टोयोटा की Land Crusier FJ, डिस्प्ले में दिखा दमदार लुक, महिंद्रा थार रॉक्स की बढ़ेगी टेंशन

Feb 18, 2026 01:26 pm IST

टोयोटा की नई SUV भारत आने की तैयारी कर रही है। इसका नाम Toyota Land Cruiser FJ है। इसकी टक्कर पॉप्युलर महिंद्रा थार रॉक्स से होगी। कंपनी ने साल 2025 में हुए जापान मोबिलिटी शो में लैंड क्रूजर FJ को शोकेस किया था। ऑफिशियल डेब्यू के बाद इसे पहली बार इंडोनेशिया में डिस्प्ले में देखा गया है। खास बात है कि इस एसयूवी को हाल में भारत में टेस्ट होते देखा गया था, जिससे माना जा रहा है कि यह भारत में भी लॉन्च होगी।

ब्लैक क्लैडिंग देते हैं स्पोर्टी लुक Autonetmagz ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर इंडोनेशिया में डिस्प्ले के रखी गई टोयोटा लैंड क्रूजर FJ के फोटोज को शेयर किया है। फोटोज एसयूवी के ब्लैक कलर को देखा जा सकता है। इसके शानदार ब्लैक क्लैडिंग इसे बेहद स्पोर्टी लुक देते हैं। यह इसका फाइनल प्रोडक्शन यूनिट है और सेल के लिए यह अब बिना किसी बदलाव उपलब्ध होगा।

ग्राउंड क्लीयरेंस 215 मिमी का तस्वीरों से पता चलता है कि टोयोटा लैंड क्रूजर FJ एक बेहद मजबूत मिड-साइज SUV होगी और भारत में लॉन्च होने पर यह फॉर्च्यूनर से नीचे वाले सेगमेंट में आएगी। डाइमेंशन की बात करें तो, LC FJ की लंबाई 4575 मिमी, चौड़ाई 1855 मिमी और ऊंचाई 1960 मिमी होगी। वीलबेस 2580 मिमी होगा और ग्राउंड क्लीयरेंस 215 मिमी होगा।

फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा और हाइलक्स पिकअप वाला प्लेटफॉर्म लैंड क्रूजर FJ के बेस के लिए इसमें टोयोटा का IMV लैडर-फ्रेम प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा। यही प्लेटफॉर्म फॉर्च्यूनर, इनोवा क्रिस्टा और हाइलक्स पिकअप में भी इस्तेमाल किया गया है। इस एसयूवी के डिजाइन की बात करें, तो इसमें सी-शेप एलईडी डीआरएल, स्क्वेयर एलईडी हेडलाइट्स, फ्रंट ग्रिल पर टोयोटा का लोगो, एक मजबूत फ्रंट बंपर, सिल्वर स्किड प्लेट्स और आकर्षक साइड क्लैडिंग्स मौजूद हैं।

रियर में C शेप एलईडी टेललाइट्स इसके रियर में आपको C शेप एलईडी टेललाइट्स देखने को मिलेगी। इंटीरियर की बात करें, तो इसमें आपको 12.5 इंच का टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। साथ ही इसमें कंपनी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, सनरूफ, लेदक अपहोल्स्ट्री के साथ सेंटर कंसोल पर फिजिकल बटन्स देने वाली है।

साल 2028 में भारत में एंट्री ग्लोबली टोयोटा लैंड क्रूजर FJ को 2.7 लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड (2TR-FE) इंजन के साथ शोकेस किया गया है, जो लगभग 163 बीएचपी की ताकत और 245 एनएम का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स से पेयर्ड होगा। इसमें पार्ट-टाइम 4WD भी मिलेगा। कंपनी इसे फॉर्च्यूनर के 2.8 लीटर इंजन के साथ भी लॉन्च कर सकती है। बताते चलें कि टोयोटा लैंड क्रूजर FJ भारत में साल 2028 में लॉन्च होगी।