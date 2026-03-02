1,000 से ज्यादा कारों में गड़बड़ी! टोयोटा और लेक्सस ने जारी किया रिकॉल, स्पीड ड्राइविंग से खतरा
टोयोटा लैंड क्रूजर (Toyota Land Cruiser) और लेक्सस LX (Lexus) में कुछ गड़बड़ी देखी गई है, जिसके चलते इनकी 1,086 यूनिट्स को आधिकारिक तौर पर रिकॉल किया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
दुनिया की सबसे भरोसेमंद और लग्जरी SUV में गिनी जाने वाली टोयोटा लैंड क्रूजर (Toyota Land Cruiser) और लेक्सस LX (Lexus LX) को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। इन दोनों मॉडलों की कुल 1,086 यूनिट्स को आधिकारिक तौर पर रिकॉल किया गया है। चौंकाने वाली बात यह है कि समस्या दोनों गाड़ियों में एक जैसी है, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म, इंजन और ट्रांसमिशन शेयर करती हैं। आइए जरा विस्तार से इन दोनों की डिटेल्स जानते हैं।
आखिर क्या है दिक्कत?
कंपनी के मुताबिक, ट्रांसमिशन सिस्टम में लगे लिनियर सोलनॉइड्स (Linear Solenoids) कुछ खास ड्राइविंग परिस्थितियों में फेल हो सकते हैं। अगर ऐसा होता है, तो गियर शिफ्टिंग में गड़बड़ी हो सकती है। ट्रांसमिशन कुछ गियर में जरूरत से ज्यादा RPM (ओवर-रेविंग) पकड़ सकता है।
इससे तेज रफ्तार पर पावर लॉस की स्थिति बन सकती है और गंभीर स्थिति में ट्रांसमिशन हाउसिंग को नुकसान हो सकता है। इससे ट्रांसमिशन फ्लूइड लीकेज की आशंका बढ़ जाती है, यानी यह सिर्फ छोटी तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि हाई-स्पीड ड्राइविंग के दौरान सुरक्षा से जुड़ा मामला भी हो सकता है।
कितनी गाड़ियां हैं प्रभावित?
इस रिकॉल में टोयोटा लैंड क्रूजर (Toyota Land Cruiser) की 4 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2025 के बीच बनी 969 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं। वहीं, लेक्सस LX (Lexus LX) की 6 मार्च 2025 से 29 सितंबर 2025 के बीच बनी 117 यूनिट्स प्रभावित हुई हैं। कुल मिलाकर 1,086 गाड़ियां इस रिकॉल के दायरे में आई हैं।
कंपनी क्या करेगी?
अभी तक आधिकारिक तौर पर विस्तृत सर्विस प्लान की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन आमतौर पर ऐसे मामलों में कंपनी प्रभावित ग्राहकों से सीधे संपर्क करती है। साथ ही जांच और जरूरी पार्ट्स बदलने का काम करती है और यह पूरी प्रक्रिया फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है।
क्या घबराने की जरूरत है?
रिकॉल का मतलब यह नहीं कि हर गाड़ी में समस्या है, बल्कि यह एक प्रीवेंटिव कदम होता है, ताकि भविष्य में बड़ी परेशानी न हो। टोयोटा (Toyota) और लेक्सस (Lexus) जैसी प्रीमियम ब्रांड्स आमतौर पर सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाती हैं।
लग्जरी SUV सेगमेंट में मजबूत पहचान रखने वाली लैंड क्रूजर (Land Cruiser) और लेक्सस LX (Lexus LX) के लिए यह रिकॉल निश्चित रूप से बड़ी खबर है। हालांकि, कंपनी का त्वरित कदम ग्राहकों के भरोसे को बनाए रखने की कोशिश माना जा सकता है। अगर आपके पास इन मॉडलों में से कोई गाड़ी है और वह बताए गए मैन्युफैक्चरिंग पीरियड में आती है, तो नजदीकी डीलरशिप से संपर्क करना समझदारी होगी।
