गजब है टोटोया के इस लग्जरी SUV की डिमांड, साल भर में 400% बढ़ गई बिक्री; जानिए क्या है खासियत

टोयोटा की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर पिछले महीने यानी अप्रैल, 2026 की बात करें तो टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की बिक्री में 400 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई।

टोयोटा की कारों को भारतीय मार्केट में खूब पसंद किया जाता है। अगर पिछले महीने यानी अप्रैल, 2026 में हुई बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा ने करीब 10 हजार यूनिट कार की बिक्री कर डाली। जबकि लास्ट पोजिशन पर रही लग्जरी एसयूवी टोयोटा लैंड क्रूजर 300 (Toyota Land Cruiser 300) की बिक्री में 400 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। बता दें कि इस दौरान लैंड क्रूजर 300 को कुल 45 नए ग्राहक मिले। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा सिर्फ 9 यूनिट था। आइए जानते हैं टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

कुछ ऐसी है डिजाइन टोयोटा लैंड क्रूजर 300 का लुक और डिजाइन एकदम राजाओं वाली फील देता है। इसमें एक बड़ी और दमदार क्रोम ग्रिल के साथ स्लीक एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। यह इसे सड़क पर एक जबरदस्त 'रोड प्रेजेंस' देती हैं। गाड़ी का शेप पहले की तरह बॉक्स-नुमा और मजबूत रखा गया है। हालांकि, अब यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है। इसके केबिन की बात करें तो अंदर आपको सॉफ्ट-टच लेदर, बड़ी टचस्क्रीन और एक शानदार सनरूफ मिलती है।

दमदार है कार का पावरट्रेन परफॉर्मेंस के मामले में यह एक असली बीस्ट है। इसमें 3.3-लीटर का V6 ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है। यह लगभग 305bhp की पावर और 700Nm का भारी-भरकम टॉर्क जनरेट करता है। इसे 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इससे गियर शिफ्टिंग काफी स्मूद रहती है। सेफ्टी के लिहाज से टोयोटा ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें 10-एयरबैग्स, प्री-कोलिजन सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका 4x4 सिस्टम और 'मल्टी-टेरेन सेलेक्ट' फीचर है जो कीचड़, रेत या पत्थरों पर गाड़ी की पकड़ ढीली नहीं होने देता।