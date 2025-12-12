पिछले 6 महीने में 3 महीने नहीं खुला इस कार का खाता, अब कंपनी इस पर दे रही ₹13.67 लाख का डिस्काउंट

Fri, Dec 12, 2025Hindustan Hindi News
Toyota Land Cruiser 300 Rs. 13.67 Lakh Discounts In December 2025
Dec 12, 2025 11:43 am IST Narendra Jijhontiya
टोयोटा के पोर्टफोलियो की सबसे कम बिकने वाली कार का नाम लैंड क्रूजर 300 है। पिछले 6 महीने के दौरान इस कार की सिर्फ 116 यूनिट बिकी हैं। इसमें से 3 महीने तो इसका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में कंपनी ने इस की सेल्स में तगड़ा इजाफा करने के लिए दमदार ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। दरअसल, इस कार पर 13.67 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ये कंपनी की बेहद लग्जरी कार है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए तक है। चलिए इसके डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

टोयोटा लैंड क्रूजर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
3.3L Twin Turbo Diesel-Auto (TC)
वैरिएंटपुरानी कीमतनई कीमतअंतरचेंज %
ZXRs. 2,31,00,000Rs. 2,15,60,000-Rs. 15,40,000-6.67%
GR SRs. 2,41,00,000Rs. 2,24,93,300-Rs. 16,06,700-6.67%
,

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।

लैंड क्रूजर में एक 3.5-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया गया है, जो 415ps की पावर और 650Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इसमें दूसरा 3.3-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 309ps की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च किया गया था।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें

