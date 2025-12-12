पिछले 6 महीने में 3 महीने नहीं खुला इस कार का खाता, अब कंपनी इस पर दे रही ₹13.67 लाख का डिस्काउंट

संक्षेप: टोयोटा के पोर्टफोलियो की सबसे कम बिकने वाली कार का नाम लैंड क्रूजर 300 है। पिछले 6 महीने के दौरान इस कार की सिर्फ 116 यूनिट बिकी हैं। इसमें से 3 महीने तो इसका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में कंपनी ने इस की सेल्स में तगड़ा इजाफा करने के लिए दमदार ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है।

टोयोटा के पोर्टफोलियो की सबसे कम बिकने वाली कार का नाम लैंड क्रूजर 300 है। पिछले 6 महीने के दौरान इस कार की सिर्फ 116 यूनिट बिकी हैं। इसमें से 3 महीने तो इसका खाता तक नहीं खुला। ऐसे में कंपनी ने इस की सेल्स में तगड़ा इजाफा करने के लिए दमदार ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। दरअसल, इस कार पर 13.67 लाख रुपए का बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। ये कंपनी की बेहद लग्जरी कार है। जिसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ से 2.25 करोड़ रुपए तक है। चलिए इसके डिस्काउंट पर एक नजर डालते हैं।

टोयोटा LC 300 पर दिसंबर 2025 में भारत का सबसे ज्यादा OEM-सपोर्टेड डिस्काउंट दिया जा रहा है। कंपनी इस पर 517,286 रुपए की 5 साल की वारंटी, 50,000 रुपए तक का एक्सचेंज/स्क्रैपेज, 750,000 TFS सबवेंशन और 50,000 रुपए तक के रेफरल मिल रहे हैं। इस तरह इस कार पर कुल 13,67,200 रुपए तक का फायदा मिल रहा है।

टोयोटा लैंड क्रूजर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 3.3L Twin Turbo Diesel-Auto (TC) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % ZX Rs. 2,31,00,000 Rs. 2,15,60,000 -Rs. 15,40,000 -6.67% GR S Rs. 2,41,00,000 Rs. 2,24,93,300 -Rs. 16,06,700 -6.67%

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।

लैंड क्रूजर में एक 3.5-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया गया है, जो 415ps की पावर और 650Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इसमें दूसरा 3.3-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 309ps की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च किया गया था।