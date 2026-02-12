₹13.47 लाख का डिस्काउंट के बाद इतनी रह गई इस कार की कीमत, ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक ही रहेगा

संक्षेप: टोयोटा के पोर्टफोलियो की लैंड क्रूजर 300 सबसे कम बिकने वाली कार है। इसके कम बिकने की एक बड़ी वजह इसका बहुत महंगा होना भी है। पिछले महीने यानी जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। इससे पहले दिसंबर में इसकी 67 यूनिट बिकी थीं।

Feb 12, 2026 02:55 pm IST

टोयोटा के पोर्टफोलियो की लैंड क्रूजर 300 सबसे कम बिकने वाली कार है। इसके कम बिकने की एक बड़ी वजह इसका बहुत महंगा होना भी है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ रुपए तक हैं। पिछले महीने यानी जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। इससे पहले दिसंबर में इसकी 67 यूनिट बिकी थीं। यही वजह है कि कंपनी इस कार पर इस महीने 13.47 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट लेकर आई है। हालांकि, इस डिस्काउंट के बाद भी इस कार की कीमत 2 करोड़ से ही बहुत ज्यादा है।

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की डिटेल

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 के फीचर्स की बात करें तो इसमें मस्कुलर हुड, टोयोटा लोगो के साथ ब्लैक-आउट ग्रिल, गोल हेडलाइट्स और LED फॉग लाइट्स के साथ DRLs दिए गए हैं। इस कार में चौकोर विंडो, साइड-स्टेपर्स, ब्लैक फेंडर और 16-इंच के व्हील मिलते हैं। SUV में AC वेंट के चारों तरफ सिल्वर डिजाइन, 2 USB पोर्ट, सेंट्रल कंसोल पर एक रेट्रो लैंड क्रूजर लोगो के साथ वुडेन डैशबोर्ड और एक 3-स्पोक स्टीयरिंग व्हील भी दिया गया है।

लैंड क्रूजर 300 में एक 3.5-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया गया है, जो 415ps की पावर और 650Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इसमें दूसरा 3.3-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 309ps की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च किया गया था।

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की बिक्री

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की बिक्री की बात करें तो ये कंपनी के लिए सबसे कम बिकने वाली कार है। पिछले 6 महीने के दौरान इसकी सिर्फ 238 यूनिट ही बिकी हैं। अगस्त 2025 में इसकी 15 यूनिट बिकी थीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 27 यूनिट बिकी थीं। अक्टूबर 2025 में इसकी 74 यूनिट बिकी थीं। नवंबर 2025 में इसकी 55 यूनिट बिकी थीं। दिसंबर 2025 में इसकी 67 यूनिट बिकी थीं। इस तरह पिछले 6 महीने के दौरान इसकी हर महीने औसतन 40 यूनिट ही बिकीं।