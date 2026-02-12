Hindustan Hindi News
Toyota Land Cruiser 300 Rs 13.47 Lakh Discounts In February 2026
₹13.47 लाख का डिस्काउंट के बाद इतनी रह गई इस कार की कीमत, ऑफर सिर्फ 28 फरवरी तक ही रहेगा

संक्षेप:

टोयोटा के पोर्टफोलियो की लैंड क्रूजर 300 सबसे कम बिकने वाली कार है। इसके कम बिकने की एक बड़ी वजह इसका बहुत महंगा होना भी है। पिछले महीने यानी जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। इससे पहले दिसंबर में इसकी 67 यूनिट बिकी थीं।

Feb 12, 2026 02:55 pm IST Narendra Jijhontiya
टोयोटा के पोर्टफोलियो की लैंड क्रूजर 300 सबसे कम बिकने वाली कार है। इसके कम बिकने की एक बड़ी वजह इसका बहुत महंगा होना भी है। दरअसल, इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 2.16 करोड़ रुपए से 2.25 करोड़ रुपए तक हैं। पिछले महीने यानी जनवरी में इसकी एक भी यूनिट नहीं बिकी। इससे पहले दिसंबर में इसकी 67 यूनिट बिकी थीं। यही वजह है कि कंपनी इस कार पर इस महीने 13.47 लाख रुपए का तगड़ा डिस्काउंट लेकर आई है। हालांकि, इस डिस्काउंट के बाद भी इस कार की कीमत 2 करोड़ से ही बहुत ज्यादा है।

लैंड क्रूजर 300 में एक 3.5-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन दिया गया है, जो 415ps की पावर और 650Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ इसमें दूसरा 3.3-लीटर, ट्विन टर्बो V6 डीजल इंजन मिलता है, जो 309ps की पावर और 700Nm का टॉर्क पैदा करने में सक्षम है। ट्रांसमिशन के लिए दोनों इंजन को 10-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ जोड़ा गया है। कंपनी ने ऑटो एक्सपो 2023 में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को लॉन्च किया गया था।

टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की बिक्री
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की बिक्री की बात करें तो ये कंपनी के लिए सबसे कम बिकने वाली कार है। पिछले 6 महीने के दौरान इसकी सिर्फ 238 यूनिट ही बिकी हैं। अगस्त 2025 में इसकी 15 यूनिट बिकी थीं। जबकि, सितंबर 2025 में इसकी 27 यूनिट बिकी थीं। अक्टूबर 2025 में इसकी 74 यूनिट बिकी थीं। नवंबर 2025 में इसकी 55 यूनिट बिकी थीं। दिसंबर 2025 में इसकी 67 यूनिट बिकी थीं। इस तरह पिछले 6 महीने के दौरान इसकी हर महीने औसतन 40 यूनिट ही बिकीं।

डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

