2.10 करोड़ कीमत फिर भी डिमांड में नंबर-1, अनंत सिंह के पास भी है ये कार; जानिए क्या है खासियत

2.10 करोड़ कीमत फिर भी डिमांड में नंबर-1, अनंत सिंह के पास भी है ये कार; जानिए क्या है खासियत
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 ने डिमांड के मामले में FY2026 के दौरान सबको पीछे छोड़ दिया। बता दें कि इस दौरान लैंड क्रूजर 300 ने 309 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 548 यूनिट कार की बिक्री की।
भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 की बात करें तो टोयोटा इनोवा ने 1 लाख से ज्यादा कारों की बिक्री कर डाली। हालांकि, डिमांड में मामले में कंपनी की लग्जरी कार टोयोटा लैंड क्रूजर 300 (Toyota LC300) ने सबको पीछे छोड़ दिया। बता दें कि इस दौरान टोयोटा लैंड क्रूजर 300 को 548 नए ग्राहक मिले। इस दौरान सालाना आधार पर लैंड क्रूजर 300 की बिक्री 309 पर्सेंट बढ़ गई। जबकि ठीक एक साल पहले इसी दौरान यह आंकड़ा सिर्फ 135 यूनिट था। आइए जानते हैं इस एसयूवी की खासियत के बारे में विस्तार से।
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Toyota Land Cruiser
₹ 2.16 - 2.25 करोड़
Lotus Emeya
₹ 2.34 करोड़
Lexus LM
₹ 2.1 - 2.62 करोड़
Porsche Cayenne EV
₹ 1.76 - 2.26 करोड़
Mercedes-Benz Maybach EQS
₹ 2.28 - 2.63 करोड़
Porsche Taycan
₹ 1.67 - 2.53 करोड़
कुछ ऐसी है डिजाइन
टोयोटा लैंड क्रूजर 300 का लुक और डिजाइन एकदम राजाओं वाली फील देता है। इसमें एक बड़ी और दमदार क्रोम ग्रिल के साथ स्लीक एलईडी हेडलाइट्स दी गई हैं। यह इसे सड़क पर एक जबरदस्त 'रोड प्रेजेंस' देती हैं। गाड़ी का शेप पहले की तरह बॉक्स-नुमा और मजबूत रखा गया है। हालांकि, अब यह पहले से ज्यादा मॉडर्न और प्रीमियम दिखती है। इसके केबिन की बात करें तो अंदर आपको सॉफ्ट-टच लेदर, बड़ी टचस्क्रीन और एक शानदार सनरूफ मिलती है।
दमदार है कार का पावरट्रेन
परफॉर्मेंस के मामले में यह एक असली बीस्ट है। इसमें 3.3-लीटर का V6 ट्विन-टर्बो डीजल इंजन मिलता है। यह लगभग 305bhp की पावर और 700Nm का भारी-भरकम टॉर्क जनरेट करता है। इसे 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। इससे गियर शिफ्टिंग काफी स्मूद रहती है। सेफ्टी के लिहाज से टोयोटा ने इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसमें 10-एयरबैग्स, प्री-कोलिजन सिस्टम और क्रूज कंट्रोल जैसे एडवांस फीचर्स मिलते हैं। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसका 4x4 सिस्टम और 'मल्टी-टेरेन सेलेक्ट' फीचर है जो कीचड़, रेत या पत्थरों पर गाड़ी की पकड़ ढीली नहीं होने देता।
इतनी है कार की कीमत
भारत में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 की एक्स-शोरूम कीमत लगभग 2.10 करोड़ रुपये से शुरू होती है। ऑन-रोड आते-आते यह आंकड़ा और भी ऊपर चला जाता है। भारी कीमत और हाई डिमांड की वजह से इसका वेटिंग पीरियड भी काफी ज्यादा रहता है। हालांकि, जो लोग एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं जो कहीं भी कभी भी ले जा सके उनके लिए यह आज भी दुनिया की सबसे बेहतरीन एसयूवी (SUV) मानी जाती है। यह रसूख, भरोसे और ताकत का एक ऐसा पैकेज है जिसका मुकाबला करना मुश्किल है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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