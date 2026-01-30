टोयोटा का बड़ा दांव! अब इस जगह होगी हर ब्रांड के कारों की सर्विस, बेंगलुरु में ‘टीसर्व सेलेक्ट’ लॉन्च, जानिए खासियत
टोयोटा किर्लोस्कर सुंदरम ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने बेंगलुरु में अपने पहले मल्टी-ब्रांड कार सर्विस आउटलेट की शुरुआत की है। कंपनी ने इसको ‘टीसर्व सेलेक्ट’ नाम दिया है। यह सेंटर अलग-अलग ब्रांड की गाड़ियों के लिए एक ही जगह पर सर्विस देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है।
टोयोटा किर्लोस्कर सुंदरम ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड (Toyota Kirloskar Sundaram Automotive Solutions Pvt Ltd) ने बेंगलुरु में अपने पहले मल्टी-ब्रांड कार सर्विस आउटलेट ‘टीसर्व सेलेक्ट’ की शुरुआत की है। यह नया सर्विस सेंटर कार मालिकों को अलग-अलग ब्रांड की गाड़ियों के लिए एक ही जगह पर भरोसेमंद और प्रोफेशनल सर्विस देने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। यह कंपनी किर्लोस्कर सिस्टम्स, टीएसएसएफ ग्रुप (त्रिचूर सुंदरम संथानम फैमिली) और टोयोटा किर्लोस्कर मोटर इंडिया के बीच एक जॉइंट वेंचर है।
इस पार्टनरशिप का मकसद भारत में तेजी से बढ़ते ऑटोमोबाइल बाजार और ग्राहकों की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एक संगठित और पारदर्शी सर्विस प्लेटफॉर्म तैयार करना है।
क्यों जरूरी है ‘टीसर्व सेलेक्ट’?
भारत में कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन आज भी वाहन सर्विसिंग का बड़ा हिस्सा असंगठित सेक्टर में है। ऐसे में ग्राहकों को अक्सर क्वॉलिटी, भरोसे और पारदर्शिता की कमी महसूस होती है। ‘टीसर्व सेलेक्ट’ इन समस्याओं का समाधान करता है, जहां प्रशिक्षित टेक्नीशियन, एडवांस डायग्नोस्टिक टूल्स और स्टैंडर्ड प्रॉसेस के जरिए सभी ब्रांड की कारों की बेहतर सर्विस दी जाएगी।
पहला आउटलेट कहां खुला?
‘टीसर्व सेलेक्ट’ का पहला आउटलेट केआर पुरम, बेंगलुरु में शुरू किया गया है। यह सेंटर एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर, सेफ्टी स्टैंडर्ड और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस पर खास ध्यान देता है। कंपनी आने वाले समय में इसे देश के अन्य बड़े शहरों में भी फैलाने की योजना बना रही है।
कंपनी ने राजेश मेनन को अपना प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में 35 साल से ज्यादा के अनुभव के साथ वह एक मजबूत और ग्राहक-केंद्रित सर्विस नेटवर्क बनाने का नेतृत्व करेंगे।
‘टीसर्व’ नेटवर्क भी होगा मजबूत
‘टीसर्व सेलेक्ट’ के अलावा कंपनी ‘टीसर्व’ ब्रांड नाम के तहत थर्ड-पार्टी मल्टी-ब्रांड सर्विस सेंटर्स का नेटवर्क भी चला रही है, जिसकी संख्या फिलहाल करीब 150 आउटलेट्स है। इसका उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक क्वालिटी सर्विस पहुंचाना है।
कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों की राय
किर्लोस्कर सिस्टम्स की चेयरपर्सन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर गीतांजलि किर्लोस्कर ने कहा कि यह नया आउटलेट ग्राहकों को भरोसेमंद और पारदर्शी सर्विस देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। ‘टीसर्व सेलेक्ट’ के जरिए टोयोटा किर्लोस्कर सुंदरम ऑटोमोटिव सॉल्यूशंस भारत में मल्टी-ब्रांड कार सर्विसिंग को एक नया और प्रोफेशनल आयाम देने की दिशा में आगे बढ़ रही है, जिससे ग्राहकों को बेहतर क्वॉलिटी, पारदर्शिता और भरोसे का अनुभव मिलेगा।
