30 दिन में इस कंपनी ने बेच डाली इतनी ज्यादा कार, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया; GST 2.0 का मिला फायदा

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने सितंबर 2025 की सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने पिछले महीने अपनी सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड दिए। पिछले महीने की 22 सितंबर से देश के अंदर GST 2.0 लागू हुआ है, जिसके बाद कारों को खरीदने सस्ता हुआ है। इसका फायदा टोयोटा की कारों पर दिखाई दिया है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 31,091 कार बेचीं। ये कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है। इस सेल के साथ कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में भी रिकॉर्ड सेल्स ग्रोथ दर्ज की है।

टोयोटा ने सितंबर 2025 में कुल 31,091 गाड़ियां बेंची। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 26,847 यूनिट का था। यानी इसे सालाना आधार पर 16% की ग्रोथ मिली। वहीं, फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने (अप्रैल से सितंबर 2025) की बात करें तो कंपनी ने कुल 1,84,959 गाड़ियां बेचीं। जबकि 2024 में ये आंकड़ा 1,62,623 यूनिट का था। यानी इसे 14% की ग्रोथ मिली।