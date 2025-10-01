Toyota Kirloskar Motor Sells 31,091 units in September 2025 30 दिन में इस कंपनी ने बेच डाली इतनी ज्यादा कार, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया; GST 2.0 का मिला फायदा, Auto Hindi News - Hindustan
30 दिन में इस कंपनी ने बेच डाली इतनी ज्यादा कार, कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया; GST 2.0 का मिला फायदा

कंपनी ने पिछले महीने कुल 31,091 कार बेचीं। ये कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है। इस सेल के साथ कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में भी रिकॉर्ड सेल्स ग्रोथ दर्ज की है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 12:04 PM
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने सितंबर 2025 की सेल्स के आंकड़े जारी कर दिए हैं। कंपनी ने पिछले महीने अपनी सेल्स के सारे रिकॉर्ड तोड दिए। पिछले महीने की 22 सितंबर से देश के अंदर GST 2.0 लागू हुआ है, जिसके बाद कारों को खरीदने सस्ता हुआ है। इसका फायदा टोयोटा की कारों पर दिखाई दिया है। कंपनी ने पिछले महीने कुल 31,091 कार बेचीं। ये कंपनी के लिए अब तक की सबसे बड़ी मंथली सेल्स भी है। इस सेल के साथ कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने में भी रिकॉर्ड सेल्स ग्रोथ दर्ज की है।

टोयोटा ने सितंबर 2025 में कुल 31,091 गाड़ियां बेंची। जबकि सितंबर 2024 में ये आंकड़ा 26,847 यूनिट का था। यानी इसे सालाना आधार पर 16% की ग्रोथ मिली। वहीं, फाइनेंशियल ईयर के पहले 6 महीने (अप्रैल से सितंबर 2025) की बात करें तो कंपनी ने कुल 1,84,959 गाड़ियां बेचीं। जबकि 2024 में ये आंकड़ा 1,62,623 यूनिट का था। यानी इसे 14% की ग्रोथ मिली।

टोयोटा के सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट, वरिंदर वाधवा ने कहा कि “भारत सरकार द्वारा किए गए ऐतिहासिक GST सुधारों और फेस्टिव सीजन की शुरुआत के कारण, बाजार की धारणा उत्साहजनक रही हैं। TKM में हमने अपने ग्राहकों को GST का पूरा लाभ दिया है, जिससे हमारे पोर्टफोलियो में मांग में और वृद्धि हुई है। त्योहारी सीजन के जोर पकड़ने के साथ, हमें आगे भी मजबूत प्रदर्शन का भरोसा है। इस समय, हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना है ताकि ग्राहक अपनी पसंदीदा टोयोटा में त्योहार मना सकें। जिससे यह सीजन वाकई खास बन जाए।”

