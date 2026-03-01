Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

इस कंपनी की 7-सीटर कारों पर टूटे लोग, 28 दिन में 34,000 से ज्यादा यूनिट सेल; धकाधक खरीद रहे ग्राहक

Mar 01, 2026 01:34 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

टोयोटा कंपनी की 7-सीटर कारों को लोग धकाधक खरीद रहे हैं। कंपनी की 28 दिन में 34,000 से ज्यादा यूनिट्स सेल हुई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी   सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।

इस कंपनी की 7-सीटर कारों पर टूटे लोग, 28 दिन में 34,000 से ज्यादा यूनिट सेल; धकाधक खरीद रहे ग्राहक

भारतीय ऑटो बाजार में फरवरी 2026 का महीना टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) के लिए शानदार रहा। कंपनी ने इस महीने कुल 34,034 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल फरवरी 2025 के 28,414 यूनिट्स के मुकाबले मजबूत बढ़त दिखाती है, यानी साल-दर-साल आधार पर टोयोटा (Toyota) ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 30.2 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं
ये भी पढ़ें:मारुति की EV प्लानिंग: फिलहाल हर महीने बनेंगी सिर्फ 2000 गाड़ियां

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Supra

Toyota Supra

₹ 85 - 95 लाख

मुझे सूचित करें
Toyota Belta

Toyota Belta

₹ 10 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 28.02 - 35.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Rumion

Toyota Rumion

₹ 10.44 - 13.62 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.39 - 9.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 18.85 - 25.27 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

माह-दर-माह वृद्धि (फरवरी 2025 बनाम फरवरी 2026)

डिटेल्स20252026वृद्धि
घरेलू52,592 यूनिट61,367 यूनिट17%
निर्यात5,193 यूनिट6,547 यूनिट26%
कुल57,785 यूनिट67,914 यूनिट18%

साल-दर-साल वृद्धि: (CY2025 बनाम CY2026)

डिटेल्सफरवरी 2025फरवरी 2026वृद्धि
घरेलू26,414 यूनिट30,737 यूनिट16%
निर्यात2,000 यूनिट3,297 यूनिट65%
कुल28,414 यूनिट34,034 यूनिट20%

बिक्री का पूरा ब्रेकअप

फरवरी 2026 में घरेलू बाजार में 30,737 यूनिट की बिक्री की और 3,297 यूनिट का निर्यात किया। कंपनी की कुल बिक्री 34,034 यूनिट रही। पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा कंपनी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाता है।


क्यों बढ़ रही टोयोटा की डिमांड?

टोयोटा (Toyota) लंबे समय से भारत में अपनी क्वॉलिटी, भरोसेमंद इंजन और बेहतर रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है। कंपनी के अनुसार, उसके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लगातार डिमांड बनी हुई है। खासकर हाल ही में लॉन्च किए गए टेक पैकेज (Tech Package) को ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यह टेक पैकेज खास तौर पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) के लिए पेश किया गया है, जो केबिन में ज्यादा कंफर्ट और एडवांस फीचर्स जोड़ता है। इससे SUV की अपील और मजबूत हुई है।

कंपनी का क्या कहना है?

कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि फरवरी 2026 का प्रदर्शन ग्राहकों के लगातार भरोसे का नतीजा है। टोयोटा (Toyota) का फोकस वैल्यू-ड्रिवन मोबिलिटी सॉल्यूशंस देने पर है, जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप हों।

ये भी पढ़ें:टॉप 5 अफोर्डेबल ईवी, लिस्ट में मारुति सुजुकी भी, 75% तक की रीसेल वैल्यू

फरवरी 2026 में 34,034 यूनिट्स की बिक्री सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह टोयोटा (Toyota) के प्रति ग्राहकों के भरोसे की कहानी है। मजबूत नेटवर्क, भरोसेमंद गाड़ियां और लगातार अपडेट होते फीचर्स यही टोयोटा (Toyota) की सफलता का असली मंत्र है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Toyota

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।