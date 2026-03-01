इस कंपनी की 7-सीटर कारों पर टूटे लोग, 28 दिन में 34,000 से ज्यादा यूनिट सेल; धकाधक खरीद रहे ग्राहक
टोयोटा कंपनी की 7-सीटर कारों को लोग धकाधक खरीद रहे हैं। कंपनी की 28 दिन में 34,000 से ज्यादा यूनिट्स सेल हुई हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी सेल्स रिपोर्ट पर नजर डालते हैं।
भारतीय ऑटो बाजार में फरवरी 2026 का महीना टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) के लिए शानदार रहा। कंपनी ने इस महीने कुल 34,034 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो पिछले साल फरवरी 2025 के 28,414 यूनिट्स के मुकाबले मजबूत बढ़त दिखाती है, यानी साल-दर-साल आधार पर टोयोटा (Toyota) ने जबरदस्त ग्रोथ हासिल की है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
माह-दर-माह वृद्धि (फरवरी 2025 बनाम फरवरी 2026)
|डिटेल्स
|2025
|2026
|वृद्धि
|घरेलू
|52,592 यूनिट
|61,367 यूनिट
|17%
|निर्यात
|5,193 यूनिट
|6,547 यूनिट
|26%
|कुल
|57,785 यूनिट
|67,914 यूनिट
|18%
साल-दर-साल वृद्धि: (CY2025 बनाम CY2026)
|डिटेल्स
|फरवरी 2025
|फरवरी 2026
|वृद्धि
|घरेलू
|26,414 यूनिट
|30,737 यूनिट
|16%
|निर्यात
|2,000 यूनिट
|3,297 यूनिट
|65%
|कुल
|28,414 यूनिट
|34,034 यूनिट
|20%
बिक्री का पूरा ब्रेकअप
फरवरी 2026 में घरेलू बाजार में 30,737 यूनिट की बिक्री की और 3,297 यूनिट का निर्यात किया। कंपनी की कुल बिक्री 34,034 यूनिट रही। पिछले साल की तुलना में यह आंकड़ा कंपनी की लगातार बढ़ती लोकप्रियता और ग्राहकों के भरोसे को दर्शाता है।
क्यों बढ़ रही टोयोटा की डिमांड?
टोयोटा (Toyota) लंबे समय से भारत में अपनी क्वॉलिटी, भरोसेमंद इंजन और बेहतर रीसेल वैल्यू के लिए जानी जाती है। कंपनी के अनुसार, उसके पूरे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में लगातार डिमांड बनी हुई है। खासकर हाल ही में लॉन्च किए गए टेक पैकेज (Tech Package) को ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है। यह टेक पैकेज खास तौर पर टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) के लिए पेश किया गया है, जो केबिन में ज्यादा कंफर्ट और एडवांस फीचर्स जोड़ता है। इससे SUV की अपील और मजबूत हुई है।
कंपनी का क्या कहना है?
कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट ने कहा कि फरवरी 2026 का प्रदर्शन ग्राहकों के लगातार भरोसे का नतीजा है। टोयोटा (Toyota) का फोकस वैल्यू-ड्रिवन मोबिलिटी सॉल्यूशंस देने पर है, जो ग्राहकों की बदलती जरूरतों के अनुरूप हों।
फरवरी 2026 में 34,034 यूनिट्स की बिक्री सिर्फ एक आंकड़ा नहीं, बल्कि यह टोयोटा (Toyota) के प्रति ग्राहकों के भरोसे की कहानी है। मजबूत नेटवर्क, भरोसेमंद गाड़ियां और लगातार अपडेट होते फीचर्स यही टोयोटा (Toyota) की सफलता का असली मंत्र है।
