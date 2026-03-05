28 दिन में ताबड़तोड़ 34,034 लोगों ने खरीदी इस कंपनी की कारें, बिक्री में आई 20% की ग्रोथ; विदेशियों को भी खूब रास आ रही
टोयोटा ने फरवरी 2026 में कुल 34,034 यूनिट की बिक्री की है, जो फरवरी 2025 के 28,414 यूनिट के मुकाबले 20% ज्यादा है। फरवरी 2026 में घरेलू बिक्री 30,737 यूनिट (16% वृद्धि) रही। वहीं, निर्यात 3,297 यूनिट तक (65% वृद्धि) पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में SUV और हाइब्रिड कारों की बढ़ती डिमांड के बीच टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने फरवरी 2026 में दमदार प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी ने इस महीने कुल 34,034 यूनिट की बिक्री की, जो फरवरी 2025 के 28,414 यूनिट के मुकाबले 20% ज्यादा है। फरवरी 2026 में घरेलू बिक्री 30,737 यूनिट (16% वृद्धि) रही। वहीं, निर्यात 3,297 यूनिट तक (65% वृद्धि) पहुंच गया। निर्यात में 65% की उछाल बताती है कि टोयोटा (Toyota) की गाड़ियों की डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ रही है।
साल की शुरुआत भी रही शानदार
अगर जनवरी-फरवरी 2026 (CY2026) की बात करें, तो कंपनी का प्रदर्शन और भी प्रभावशाली रहा, यानी साल की शुरुआत से ही टोयोटा (Toyota) लगातार ग्रोथ ट्रैक पर बनी हुई है।
वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (फरवरी 2025 बनाम फरवरी 2026)
|डिटेल्स
|फरवरी 2025
|फरवरी 2026
|वृद्धि
|घरेलू बिक्री
|26,414 यूनिट
|30,737 यूनिट
|16%
|निर्यात
|2,000 यूनिट
|3,297 यूनिट
|65%
|कुल बिक्री
|28,414 यूनिट
|34,034 यूनिट
|20%
CY2025 (जनवरी-फरवरी) बनाम CY2026 (जनवरी-फरवरी)
|डिटेल्स
|2025
|2026
|वृद्धि
|घरेलू बिक्री
|52,592 यूनिट
|61,367 यूनिट
|17%
|निर्यात
|5,193 यूनिट
|6,547 यूनिट
|26%
|कुल बिक्री
|57,785 यूनिट
|67,914 यूनिट
|18%
कंपनी ने क्या कहा?
कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस) सबरी मनोहर ने कहा कि फरवरी का प्रदर्शन ग्राहकों के भरोसे और ब्रांड की गुणवत्ता का प्रमाण है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में लॉन्च किया गया टेक पैकेज (Tech Package) को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, खासकर टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) से ज्यादा ही रिस्पॉन्स मिला है। यह पैकेज केबिन में एडवांस कम्फर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स जोड़ता है।
ग्रोथ के पीछे क्या वजह?
SUV और हाइब्रिड कारों की बढ़ती लोकप्रियता, मजबूत ब्रांड इमेज, बेहतर ओनरशिप अनुभव, टेक्नोलॉजी और अपडेटेड फीचर इसके पीछे की बड़ी वजहों में से एक हैं।
आगे क्या?
मार्च 2026 के आंकड़े तय करेंगे कि FY26 कंपनी के लिए कितना मजबूत रहेगा। लेकिन, अभी के संकेत साफ हैं किं टोयोटा (Toyota) की रफ्तार तेज है और बाजार में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है।
लेखक के बारे में
सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।
