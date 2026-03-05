Hindustan Hindi News
28 दिन में ताबड़तोड़ 34,034 लोगों ने खरीदी इस कंपनी की कारें, बिक्री में आई 20% की ग्रोथ; विदेशियों को भी खूब रास आ रही

Mar 05, 2026 04:02 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टोयोटा ने फरवरी 2026 में कुल 34,034 यूनिट की बिक्री की है, जो फरवरी 2025 के 28,414 यूनिट के मुकाबले 20% ज्यादा है। फरवरी 2026 में घरेलू बिक्री 30,737 यूनिट (16% वृद्धि) रही। वहीं, निर्यात 3,297 यूनिट तक (65% वृद्धि) पहुंच गया। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

28 दिन में ताबड़तोड़ 34,034 लोगों ने खरीदी इस कंपनी की कारें, बिक्री में आई 20% की ग्रोथ; विदेशियों को भी खूब रास आ रही

भारत में SUV और हाइब्रिड कारों की बढ़ती डिमांड के बीच टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) ने फरवरी 2026 में दमदार प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी ने इस महीने कुल 34,034 यूनिट की बिक्री की, जो फरवरी 2025 के 28,414 यूनिट के मुकाबले 20% ज्यादा है। फरवरी 2026 में घरेलू बिक्री 30,737 यूनिट (16% वृद्धि) रही। वहीं, निर्यात 3,297 यूनिट तक (65% वृद्धि) पहुंच गया। निर्यात में 65% की उछाल बताती है कि टोयोटा (Toyota) की गाड़ियों की डिमांड सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि ग्लोबल मार्केट में भी बढ़ रही है।

साल की शुरुआत भी रही शानदार

अगर जनवरी-फरवरी 2026 (CY2026) की बात करें, तो कंपनी का प्रदर्शन और भी प्रभावशाली रहा, यानी साल की शुरुआत से ही टोयोटा (Toyota) लगातार ग्रोथ ट्रैक पर बनी हुई है।

वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि (फरवरी 2025 बनाम फरवरी 2026)

डिटेल्सफरवरी 2025फरवरी 2026वृद्धि
घरेलू बिक्री26,414 यूनिट30,737 यूनिट16%
निर्यात2,000 यूनिट3,297 यूनिट65%
कुल बिक्री28,414 यूनिट34,034 यूनिट20%

CY2025 (जनवरी-फरवरी) बनाम CY2026 (जनवरी-फरवरी)

डिटेल्स20252026वृद्धि
घरेलू बिक्री52,592 यूनिट61,367 यूनिट17%
निर्यात5,193 यूनिट6,547 यूनिट26%
कुल बिक्री57,785 यूनिट67,914 यूनिट18%

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट (सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस) सबरी मनोहर ने कहा कि फरवरी का प्रदर्शन ग्राहकों के भरोसे और ब्रांड की गुणवत्ता का प्रमाण है। उन्होंने यह भी बताया कि हाल ही में लॉन्च किया गया टेक पैकेज (Tech Package) को ग्राहकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, खासकर टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) से ज्यादा ही रिस्पॉन्स मिला है। यह पैकेज केबिन में एडवांस कम्फर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स जोड़ता है।

ग्रोथ के पीछे क्या वजह?

SUV और हाइब्रिड कारों की बढ़ती लोकप्रियता, मजबूत ब्रांड इमेज, बेहतर ओनरशिप अनुभव, टेक्नोलॉजी और अपडेटेड फीचर इसके पीछे की बड़ी वजहों में से एक हैं।

ये भी पढ़ें:इस कंपनी ने लगाई लंबी छलांग, हुंडई को लगातार दूसरे महीने पीछे छोड़ा

आगे क्या?

मार्च 2026 के आंकड़े तय करेंगे कि FY26 कंपनी के लिए कितना मजबूत रहेगा। लेकिन, अभी के संकेत साफ हैं किं टोयोटा (Toyota) की रफ्तार तेज है और बाजार में उसकी पकड़ मजबूत होती जा रही है।

