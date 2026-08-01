बस नाम ही काफी है! इस कंपनी की कारों को जुलाई में जमकर मिले ग्राहक; ये मारुति, टाटा, हुंडई या महिंद्रा नहीं

कंपनी ने बीते महीने में कुल 32,516 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जून 2026 की तुलना में टोयोटा ने घरेलू बिक्री में 7.3% की अच्छी मंथली ग्रोथ दर्ज की, जिसमें वॉल्यूम 28,441 यूनिट्स से बढ़कर 30,516 यूनिट्स हो गया। FY2027 के दौरान टोयोटा का घरेलू कारोबार लगातार बढ़ रहा है।

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टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने जुलाई 2026 सेल्स का डेटा रिलीज कर दिया है। कंपनी ने बीते महीने में कुल 32,516 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की। जुलाई 2025 में बेची गई 32,575 यूनिट्स की तुलना में कुल बिक्री में मामूली 0.18% की गिरावट के साथ यह लगभग स्थिर रही, जबकि घरेलू बिक्री में 4.65% (YoY) की बढ़ोतरी हुई और यह 30,516 यूनिट्स तक पहुंच गई। कुल वॉल्यूम में गिरावट मुख्य रूप से एक्सपोर्ट में भारी कमी के कारण हुई, जो एक साल पहले की 3,416 यूनिट्स से 41.45% घटकर 2,000 यूनिट्स रह गया।

जून 2026 की तुलना में टोयोटा ने घरेलू बिक्री में 7.3% की अच्छी मंथली ग्रोथ दर्ज की, जिसमें वॉल्यूम 28,441 यूनिट्स से बढ़कर 30,516 यूनिट्स हो गया। FY2027 के दौरान टोयोटा का घरेलू कारोबार लगातार बढ़ रहा है। अप्रैल-जुलाई 2026 की अवधि के दौरान, घरेलू बिक्री 1,19,690 यूनिट्स रही, जो पिछले साल इसी अवधि में बेची गई 1,09,725 यूनिट्स की तुलना में 9.08% अधिक है।

कंपनी का एक्सपोर्ट कमजोर रहा। अप्रैल-जुलाई में एक्सपोर्ट पिछले साल की 9,944 यूनिट्स से 8.93% घटकर 9,056 यूनिट्स रह गया। इसके बावजूद, FY2027 के पहले चार महीनों में कुल बिक्री 7.59% बढ़कर 1,28,746 यूनिट्स हो गई, जबकि FY2026 की इसी अवधि में यह 1,19,669 यूनिट्स थी। घरेलू बाजार में लगातार बढ़ोतरी को टोयोटा की मजबूत SUV और MPV लाइनअप का समर्थन मिल रहा है, जिसमें हाइराइडर, इनोवा हाइक्रॉस, इनोवा क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर और अर्बन क्रूजर टैसर शामिल हैं। साथ ही, रुमियन और ग्लैंजा की भी लगातार मांग बनी हुई है।

मंथली सेल्स पर टिप्पणी करते हुए, कंपनी के सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सबरी मनोहर ने कहा कि जुलाई में कंपनी का स्थिर प्रदर्शन टोयोटा ब्रांड में ग्राहकों के लगातार भरोसे को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नई हिलक्स के लॉन्च से भारत में टोयोटा का SUV पोर्टफोलियो और मजबूत हुआ है, क्योंकि कंपनी भरोसेमंद, नए और ग्राहकों की जरूरतों को ध्यान में रखने वाले मोबिलिटी सॉल्यूशन देने पर लगातार ध्यान दे रही है।