Toyota की कारों का जलवा, 31 हजार यूनिट के पार पहुंची पिछले महीने की सेल
टोयोटा ने जून 2026 में टोटल 31016 गाड़ियों की सेल की। यह पिछले साल जून में हुई 28,869 यूनिट्स की सेल के मुकाबले 7.44% ज्यादा है। कंपनी की ईयर-ऑन-ईयर सेल में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आइए जानते हैं डीटेल।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की सेल में उछाल आया है। कंपनी ने जून 2026 में टोटल 31016 गाड़ियों की सेल की। यह पिछले साल जून में हुई 28,869 यूनिट्स की सेल के मुकाबले 7.44% ज्यादा है। इस सेल में 28,441 यूनिट्स की डोमेस्टिक सेल और 2,575 यूनिट्स का एक्सपोर्ट शामिल है। कंपनी की ईयर-ऑन-ईयर सेल में अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई, लेकिन मई 2026 के मुकाबले डोमेस्टिक सेल में हल्की गिरावट देखने को मिली है। मई 2026 में टोयोटा ने 30,574 गाड़ियों को डोमेस्टिक मार्केट में सेल किया था। जबकि, जून में यह आंकड़ा 28,441 यूनिट्स रहा। यानी मंथ-ऑन-मंथ (MoM) सेल में 6.98% की गिरावट दर्ज की गई। इसके बावजूद जून 2026 की बिक्री पिछले साल के मुकाबले काफी बेहतर रही।
साल 2026 की पहली छमाही में शानदार ग्रोथ
डोमेस्टिक मार्केट की बात करें, तो जून 2026 में टोयोटा ने 28,441 गाड़ियां बेचीं। जून 2025 में यह संख्या 26,453 यूनिट्स थी। इस तरह कंपनी ने 7.52% की ईयर-ऑन-ईयर बढ़ोतरी दर्ज की। कंपनी का एक्सपोर्ट भी शानदार रहा। जून 2026 में कंपनी ने 2,575 यूनिट्स का एक्सपोर्ट किया, जो जून 2025 के 2,416 यूनिट्स के मुकाबले 6.58% अधिक है। कंपनी का शानदार प्रदर्शन केवल जून महीने तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि साल 2026 की पहली छमाही और दूसरी तिमाही में भी टोयोटा ने मजबूत ग्रोथ दर्ज की है।
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MG Gloster
₹ 41.07 - 46.24 लाख
Skoda Kodiaq
₹ 36.99 - 46.99 लाख
Isuzu MU-X
₹ 33.23 - 35.19 लाख
Jeep Meridian
₹ 23.33 - 37.82 लाख
अप्रैल से जून 2026 के दौरान टोयोटा की डोमेस्टिक सेल 89,174 यूनिट्स रही, जबकि पिछले साल इसी टाइम पीरियड में कंपनी ने 80,566 यूनिट्स बेची थीं। इस तरह डोमेस्टिक सेल में 10.68% की बढ़ोतरी हुई। इसी अवधि में डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट मिलाकर कंपनी की टोटल सेल 96,230 यूनिट्स रही, जो ईयर-ऑन-ईयर 10.53% की ग्रोथ दिखाता है। वहीं, जनवरी से जून 2026 के दौरान टोयोटा ने इंडियन मार्केट में 1,85,666 गाड़ियों की बिक्री की। पिछले साल इसी टाइम यह आंकड़ा 1,61,531 यूनिट्स था। यानी डोमेस्टिक सेल में 14.94% की शानदार बढ़ोतरी दर्ज की गई।
एक्सपोर्ट में भी किया कमाल
एक्सपोर्ट में भी कंपनी की परफॉर्मेंस धाकड़ रही। पहली छमाही में टोयोटा ने 15,672 गाड़ियों को एक्सपोर्ट किया, जो पिछले साल की तुलना में 17.31% ज्यादा है। डोमेस्टिक सेल और एक्सपोर्ट को मिलाकर कंपनी की पहली छमागी में कुल बिक्री 2,01,338 यूनिट्स रही, जो 15.12% की ऐनुअल ग्रोथ को दिखाता है। इन आंकड़ों से साफ है कि टोयोटा की गाड़ियों की मांग भारतीय बाजार में लगातार मजबूत बनी हुई है। हालांकि, जून में मई के मुकाबले बिक्री में हल्की गिरावट दर्ज की गई, लेकिन ऐनुअली कंपनी की ग्रोथ और पहली छमाही का प्रदर्शन काफी शानदा है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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