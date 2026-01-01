Hindustan Hindi News
इस कंपनी की कारों को 3.88 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डाला, टूट गया साल भर पुराना रिकॉर्ड

इस कंपनी की कारों को 3.88 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डाला, टूट गया साल भर पुराना रिकॉर्ड

संक्षेप:

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने 2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे बडी कैलेंडर ईयर की बिक्री दर्ज की। ये CY 2024 में बेची गई 3,26,329 यूनिट्स की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाती है।

Jan 01, 2026 03:51 pm IST
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने 2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे बडी कैलेंडर ईयर की बिक्री दर्ज की। ये CY 2024 में बेची गई 3,26,329 यूनिट्स की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाती है। दिसंबर 2025 तक लगातार बनी रही इस गति से डेडिकेटेड यह प्रदर्शन, TKM के हाई-क्वालिटी वाले, विश्वसनीय और सुरक्षित मोबिलिटी समाधान प्रदान करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने को दिखाता है, जो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री में से 3,51,580 यूनिट्स घरेलू बाजार में 17% की वृद्धि के साथ बेची गईं, जबकि 37,221 यूनिट्स का निर्यात 42% की वृद्धि के साथ किया गया, जो कंपनी की बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटजी, ग्राहक पहुंच के विस्तार और प्रमुख सेगमेंट में लगातार प्रदर्शन को मजबूत करता है।

साल दर साल ग्रोथ (दिसंबर 2024 VS दिसंबर 2025)
डिस्क्रिप्शन20242025ग्रोथ
डोमेस्टिक24,887 यूनिट्स34,157 यूनिट्स37%
एक्सपोर्ट4,642 यूनिट्स5176 यूनिट्स12%
टोटल29,529 यूनिट्स39,333 यूनिट्स33%

दिसंबर 2025 में TKM ने दिसंबर 2024 में 29,529 यूनिट्स की तुलना में कुल 39,333 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल 33% की वृद्धि दर्शाती है। दिसंबर 2025 में घरेलू बिक्री 34,157 यूनिट रही, जबकि एक्सपोर्ट 5176 यूनिट रहा, जिससे कुल 39,333 यूनिट हो गईं। कंपनी को SUV और MPV सेगमेंट में शानदार डिमांड मिली है। उसके लिए इनोवा हाइक्रॉस, फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर हाइराइडर, हिलक्स, अर्बन क्रूजर टैसर और ग्लैंजा ने शानदार परफॉर्मेंस दी।

नई रुमियन को सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ लॉन्च करके, ग्लैंजा, अर्बन क्रूजर टैसर, अर्बन क्रूजर हाइराइडर के सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड करके हर तरफ सेफ्टी का भरोसा दिया गया। इसके अलावा, इनोवा हाइक्रॉस को 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिलने से कस्टमर का भरोसा मजबूत हुआ और लगातार ग्रोथ बनी रही। अर्बन क्रूजर हाइराइडर ने AWD वैरिएंट में नए 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (6AT) और नियो ड्राइव AT वैरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पेश करके अपग्रेडेड आराम और सुविधा के साथ कस्टमर की पसंद और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया।

