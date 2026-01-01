इस कंपनी की कारों को 3.88 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डाला, टूट गया साल भर पुराना रिकॉर्ड

संक्षेप: टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने 2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे बडी कैलेंडर ईयर की बिक्री दर्ज की। ये CY 2024 में बेची गई 3,26,329 यूनिट्स की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाती है।

Jan 01, 2026 03:51 pm IST

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने 2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे बडी कैलेंडर ईयर की बिक्री दर्ज की। ये CY 2024 में बेची गई 3,26,329 यूनिट्स की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाती है। दिसंबर 2025 तक लगातार बनी रही इस गति से डेडिकेटेड यह प्रदर्शन, TKM के हाई-क्वालिटी वाले, विश्वसनीय और सुरक्षित मोबिलिटी समाधान प्रदान करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने को दिखाता है, जो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।

कैलेंडर ईयर ग्रोथ (2024 Vs 2025) डिस्क्रिप्शन 2024 2025 वृद्धि डोमेस्टिक 3,00,159 यूनिट्स 3,51,580 यूनिट्स 17% एक्सपोर्ट 26,170 यूनिट्स 37,221 यूनिट्स 42% टोटल 3,26,329 यूनिट्स 3,88,801 यूनिट्स 19%

2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री में से 3,51,580 यूनिट्स घरेलू बाजार में 17% की वृद्धि के साथ बेची गईं, जबकि 37,221 यूनिट्स का निर्यात 42% की वृद्धि के साथ किया गया, जो कंपनी की बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटजी, ग्राहक पहुंच के विस्तार और प्रमुख सेगमेंट में लगातार प्रदर्शन को मजबूत करता है।

साल दर साल ग्रोथ (दिसंबर 2024 VS दिसंबर 2025) डिस्क्रिप्शन 2024 2025 ग्रोथ डोमेस्टिक 24,887 यूनिट्स 34,157 यूनिट्स 37% एक्सपोर्ट 4,642 यूनिट्स 5176 यूनिट्स 12% टोटल 29,529 यूनिट्स 39,333 यूनिट्स 33%

दिसंबर 2025 में TKM ने दिसंबर 2024 में 29,529 यूनिट्स की तुलना में कुल 39,333 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल 33% की वृद्धि दर्शाती है। दिसंबर 2025 में घरेलू बिक्री 34,157 यूनिट रही, जबकि एक्सपोर्ट 5176 यूनिट रहा, जिससे कुल 39,333 यूनिट हो गईं। कंपनी को SUV और MPV सेगमेंट में शानदार डिमांड मिली है। उसके लिए इनोवा हाइक्रॉस, फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर हाइराइडर, हिलक्स, अर्बन क्रूजर टैसर और ग्लैंजा ने शानदार परफॉर्मेंस दी।