इस कंपनी की कारों को 3.88 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीद डाला, टूट गया साल भर पुराना रिकॉर्ड
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने 2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे बडी कैलेंडर ईयर की बिक्री दर्ज की। ये CY 2024 में बेची गई 3,26,329 यूनिट्स की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाती है।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने 2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री के साथ अब तक की सबसे बडी कैलेंडर ईयर की बिक्री दर्ज की। ये CY 2024 में बेची गई 3,26,329 यूनिट्स की तुलना में 19% की वृद्धि दर्शाती है। दिसंबर 2025 तक लगातार बनी रही इस गति से डेडिकेटेड यह प्रदर्शन, TKM के हाई-क्वालिटी वाले, विश्वसनीय और सुरक्षित मोबिलिटी समाधान प्रदान करने पर लगातार ध्यान केंद्रित करने को दिखाता है, जो ग्राहकों की बदलती अपेक्षाओं के अनुरूप हैं।
|कैलेंडर ईयर ग्रोथ (2024 Vs 2025)
|डिस्क्रिप्शन
|2024
|2025
|वृद्धि
|डोमेस्टिक
|3,00,159 यूनिट्स
|3,51,580 यूनिट्स
|17%
|एक्सपोर्ट
|26,170 यूनिट्स
|37,221 यूनिट्स
|42%
|टोटल
|3,26,329 यूनिट्स
|3,88,801 यूनिट्स
|19%
2025 में कुल 3,88,801 यूनिट्स की बिक्री में से 3,51,580 यूनिट्स घरेलू बाजार में 17% की वृद्धि के साथ बेची गईं, जबकि 37,221 यूनिट्स का निर्यात 42% की वृद्धि के साथ किया गया, जो कंपनी की बैलेंस ग्रोथ स्ट्रैटजी, ग्राहक पहुंच के विस्तार और प्रमुख सेगमेंट में लगातार प्रदर्शन को मजबूत करता है।
|साल दर साल ग्रोथ (दिसंबर 2024 VS दिसंबर 2025)
|डिस्क्रिप्शन
|2024
|2025
|ग्रोथ
|डोमेस्टिक
|24,887 यूनिट्स
|34,157 यूनिट्स
|37%
|एक्सपोर्ट
|4,642 यूनिट्स
|5176 यूनिट्स
|12%
|टोटल
|29,529 यूनिट्स
|39,333 यूनिट्स
|33%
दिसंबर 2025 में TKM ने दिसंबर 2024 में 29,529 यूनिट्स की तुलना में कुल 39,333 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की, जो साल-दर-साल 33% की वृद्धि दर्शाती है। दिसंबर 2025 में घरेलू बिक्री 34,157 यूनिट रही, जबकि एक्सपोर्ट 5176 यूनिट रहा, जिससे कुल 39,333 यूनिट हो गईं। कंपनी को SUV और MPV सेगमेंट में शानदार डिमांड मिली है। उसके लिए इनोवा हाइक्रॉस, फॉर्च्यूनर, अर्बन क्रूजर हाइराइडर, हिलक्स, अर्बन क्रूजर टैसर और ग्लैंजा ने शानदार परफॉर्मेंस दी।
नई रुमियन को सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ लॉन्च करके, ग्लैंजा, अर्बन क्रूजर टैसर, अर्बन क्रूजर हाइराइडर के सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग को स्टैंडर्ड करके हर तरफ सेफ्टी का भरोसा दिया गया। इसके अलावा, इनोवा हाइक्रॉस को 5-स्टार भारत NCAP रेटिंग मिलने से कस्टमर का भरोसा मजबूत हुआ और लगातार ग्रोथ बनी रही। अर्बन क्रूजर हाइराइडर ने AWD वैरिएंट में नए 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन (6AT) और नियो ड्राइव AT वैरिएंट में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक पेश करके अपग्रेडेड आराम और सुविधा के साथ कस्टमर की पसंद और ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाया।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
