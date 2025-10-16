दिवाली के मौके पर टोयोटा ने लॉन्च की ये सस्ती और धांसू SUV, फीचर्स जानकर बना लेंगे खरीदने का मन!
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने अपनी अर्बन क्रूजर हाइराइडर एयरो एडिशन को लॉन्च कर दिया है। यह एक लिमिटेड-एडिशन स्टाइलिंग पैकेज है जो टोयोटा की पॉपुवर SUV में प्रेस्टीड और प्रीमियम अपील को बढ़ाता है। हाइराइडर की सड़क पर उपस्थिति को और बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। एयरो एडिशन बोल्ड एस्थेटिक्स की रिफाइन डिटेल के साथ जोड़ता है, ताकि उन ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा किया जा सके जो लग्जरी, कम्फर्ट और मॉडर्न का कॉम्बिनेशन चाहते हैं।
टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर एयरो एडिशन की खास बातें
फ्रंट स्पॉइलर: नए फ्रंट स्पॉइलर के जुड़ने से SUV का बोल्ड लुक और भी निखर जाता है, जिससे यह और भी शार्प और अग्रेसिव हो जाती है।
रियर स्पॉइलर: स्टाइल और फंग्शैनलिटी दोनों के लिए डिजाइन किया गया, नया रियर स्पॉइलर स्पोर्टी लुक को बढ़ाता है। साथ ही, एयरोडायनामिक दक्षता में भी योगदान देता है।
साइड स्कर्ट: नए डिजाइन किए गए साइड स्कर्ट में फ्लोइंग लाइन्स हैं जो एक डायनामिक, लो-स्लंग प्रोफाइल बनाती हैं, जो SUV के प्रीमियम और परफॉर्मेंस से प्रेरित लुक को और निखारते हैं।
एयरो एडिशन को चार कलर ऑप्शन व्हाइट, सिल्वर, ब्लैक और रेड में खरीद पाएंगे। एक्सक्लूसिव स्टाइलिंग पैकेज एक्सेसरीज 31,999 रुपए की अतिरिक्त कीमत पर उपलब्ध हैं। देश भर में सभी टोयोटा डीलरशिप पर उपलब्ध होंगी। वहीं, अर्बन क्रूजर हाइराइडर की एक्स-शोरूम कीमतें 10.94 लाख रुपए से शुरू होती है।
2022 में लॉन्च होने के बाद से अर्बन क्रूजर हाइराइडर ने भारतीय SUV खरीदारों के बीच तेजी से पॉपुलैरिटी हासिल की है। हाल ही में इसने 168,000 यूनिट की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया है। टोयोटा की पॉपुलर ग्लोबल SUV विरासत पर आधारित, हाइराइडर बोल्ड और परिष्कृत स्टाइलिंग को एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ती है, जो इसे समझदार ग्राहकों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बनाती है। नए सोच-समझकर तैयार किए गए एक्सेसरीज के साथ, यह एक्सक्लूसिव एडिशन SUV की सुंदरता को और बढ़ाता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
