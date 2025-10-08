टोयोटा की धांसू 'लीडर' SUV लॉन्च, प्रीमियम लुक के साथ दमदार फीचर्स मिलेंगे; गजब की सेफ्टी भी मिलेगी

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) 2025 ने फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन 2024 में लॉन्च किया था। जिसकी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब कपंनी ने इसका 2025 एडिशन के लॉन्च कर दिया है। नई स्टाइलिंग और प्रीमियम इनहेंसमेंट के साथ लेटेस्ट फॉर्च्यूनर ज्यादा स्पोर्टी और डायनामिक अपील के साथ आती है।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) 2025 ने फॉर्च्यूनर का लीडर एडिशन 2024 में लॉन्च किया था। जिसकी सफलता को आगे बढ़ाते हुए अब कपंनी ने इसका 2025 एडिशन के लॉन्च कर दिया है। नई स्टाइलिंग और प्रीमियम इनहेंसमेंट के साथ लेटेस्ट फॉर्च्यूनर ज्यादा स्पोर्टी और डायनामिक अपील के साथ आती है। नई फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन को उन SUV ग्राहकों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया है जो बेजोड़ प्रदर्शन और स्टाइलिंग चाहते हैं। लीडर एडिशन 2.8 लीटर डीजल इंजन मिलेगा। इसे 4x2 ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन वैरिएंट में एटीट्यूड ब्लैक, सुपर व्हाइट, पर्ल व्हाइट और सिल्वर कलर ऑप्शन में खरीद पाएंगे।

2025 लीडर एडिशन के लॉन्च पर टिप्पणी करते हुए, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस के वाइस प्रेसिडेंट वरिंदर वाधवा ने कहा, "टोयोटा में हमारे ग्राहकों की बदलती जीवनशैली प्राथमिकताएं हमें अपनी पेशकशों को लगातार बेहतर बनाने और बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करती हैं। हम 2024 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन को मिली जबरदस्त एक्सपैक्टेशन और जबरदस्त प्रतिक्रिया के लिए आभारी हैं, जिसने भारतीय सड़कों पर एक आइकॉन के रूप में इस SUV की विरासत को और मजबूत किया है।"

उन्होंने आगे कहा, "इसी विश्वास से उत्साहित होकर, हमें 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन पेश करते हुए खुशी हो रही है, जो उन लोगों के लिए एक बेहतरीन पेशकश है जो एक ज्यादा स्पोर्टी और ज्यादा गतिशील SUV की तलाश में हैं। हमें विश्वास है कि यह नया एडिशन हमारे ग्राहकों को और भी ज्यादा खुशी देगा और प्रीमियम SUV सेगमेंट में फॉर्च्यूनर की एक बेंचमार्क के रूप में स्थिति को और मजबूत करेगा।"

2025 लीडर एडिशन का डिजाइन

फ्रंट और रियर बंपर स्पॉइलर और क्रोम गार्निश के साथ एक नए ग्रिल डिजाइन सहित कई नए स्टाइलिंग एलिमेंट्स के साथ, 2025 फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन का प्रतिष्ठित रूप और भी निखरता है। ब्लैक कलर की डुअल-टोन रूफ इसके प्रीमियम एज को और निखारती है और इसके बोल्ड कैरेक्टर को और निखारती है। चमकदार काले एलॉय व्हील और विशिष्ट हुड प्रतीक हर यात्रा में एक प्रभावशाली उपस्थिति सुनिश्चित करते हैं।

2025 लीडर एडिशन का इंटीरियर

नई फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन के इंटीरियर की बात करें तो इसमें ब्लैक और मैरून कलर की डुअल-टोन सीटें और डोर ट्रिम्स बेहतर एहसास दिलाते हैं, जबकि ऑटो-फोल्डिंग मिरर और इल्यूमिनेटेड स्कफ प्लेट्स स्टाइल और सुविधा दोनों को बढ़ाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसी एडवांस्ड फीचर्स व्हीकल के कम्पलीट सेफ्टी पैकेज को और मजबूत बनाती हैं। फॉर्च्यूनर के आराम और विश्वसनीयता की पहचान को बरकरार रखते हुए ड्राइविंग एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए तैयार किया गया है।

2025 लीडर एडिशन का इंजन

2025 फॉर्च्यूनर लीडर में 1GD-FTV 2.8-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन मिलता है, जो बेहतर प्रदर्शन और दक्षता के लिए वेरिएबल ज्योमेट्री टर्बोचार्जर से लैस है। 201 बीएचपी का पावर और 500 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन से लैस है, जो सुचारू पावर डिलीवरी और बेहतर ड्राइविंग आराम सुनिश्चित करता है। अपने रियर-व्हील ड्राइव (RWD) 4x2 कॉन्फिगरेशन के साथ, नई फॉर्च्यूनर लीडर एडिशन शानदार प्रदर्शन और डेली की ड्राइविंग कैपेसिटी के बीच एक बेहतरीन संतुलन बनाती है।