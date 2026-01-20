543 KM की रेंज, 7 एयरबैग, ADAS सेफ्टी फीचर; तहलका मचाने आई टोयोटा की पहली इलेक्ट्रिक SUV, डिजाइन ऐसी कि नजर न हटेगी

संक्षेप: टोयोटा (Toyota) ने भारत में अपनी ऑल-इलेक्ट्रिक अर्बन क्रूजर एबेला (Urban Cruiser Ebella) इलेक्ट्रिक SUV को लॉन्च कर दिया है। ये ईवी सिंगल चार्ज में 543km की रेंज ऑफर करती है। सेफ्टी के लिए इसमें 7 एयरबैग और ADAS जैसे सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने आखिरकार भारत में अपनी पहली ऑल-इलेक्ट्रिक SUV अर्बन क्रूजर एबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) को लॉन्च कर दिया है। यह मॉडल न सिर्फ टोयोटा के लिए बल्कि भारतीय इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मार्केट के लिए भी एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इसकी बुकिंग 20 जनवरी 2026 से शुरू हो चुकी है, जबकि कीमतों की घोषणा जल्द की जाएंगी। आइए जरा विस्तार से कंपनी की इस पहली ईवी की डिटेल्स जानते हैं।

30 साल का ग्लोबल ईवी अनुभव

टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella

बैटरी और रेंज

अर्बन क्रूजर एबेला (Urban Cruiser Ebella) को दो बैटरी ऑप्शन में पेश किया गया है। इसमें 49 kWh और 61 kWh का डुअल बैटरी पैक ऑप्शन है। बड़ी बैटरी के साथ यह इलेक्ट्रिक SUV सिंगल चार्ज में 543 किमी. तक की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है, यानी शहर के डेली इस्तेमाल से लेकर हाईवे ट्रिप तक, सबके लिए ये ईवी परफेक्ट है। कंपनी को उम्मीद है कि 543 किमी. की रेंज लोगों की चिंता को काफी हद तक खत्म कर देगी।

फ्यूचरिस्टिक एक्सटीरियर डिजाइन

डिजाइन की बात करें तो इबेला (Ebella) में टोयोटा की नई हैमरहार्ड (Hammerhead) फ्रंट डिजाइन, एयरोडायनामिक सिलुएट और दमदार SUV स्टांस देखने को मिलता है। मुख्य हाइलाइट्स की बात करें तो इसमें प्रीमियम LED हेडलैंप और टेललैंप दिए गए हैं। इसमें ड्यूल-टोन एक्सटीरियर फिनिश, 18-इंच अलॉय व्हील्स, 5 मोनोटोन और 4 ड्यूल-टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं।

लग्जरी और स्पेसियस इंटीरियर

टोयोटा अर्बन क्रूजर एबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) का केबिन काफी प्रीमियम और फ्यूचर-रेडी बनाया गया है। इसमें ड्यूल-टोन इंटीरियर थीम, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 12 कलर ऑप्शन वाली एम्बिएंट लाइटिंग, स्लाइड और रीक्लाइन होने वाली रियर सीट्स, पैनोरमिक रूफ और JBL प्रीमियम साउंड सिस्टम दिया गया है। यह SUV परिवार और लॉन्ग ड्राइव दोनों के लिए एक शानदार विकल्प बनती है।

डिजिटल टेक्नोलॉजी

एबेला में यूनिफाइड डिजिटल कॉकपिट दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हैं। इसमें वायरलेस एप्प्ल कारप्ले (Apple CarPlay) और एंड्राएड ऑटो (Android Auto) कनेक्टिविटी मिलती है।

लेवल-2 ADAS के साथ फुल प्रोटेक्शन

सेफ्टी के मामले में टोयोटा ने कोई समझौता नहीं किया है। इसमें लेवल-2 ADAS (Advanced Driver Assistance Systems) सिस्टम दिया है। इसके साथ ही ग्राहकों को 7 एयरबैग, हाई-टेंसाइल बॉडी स्ट्रक्चर और 360-डिग्री कैमरा जैसे कई गजब फीचर्स मिलेंगे।

चार्जिंग और ओनरशिप

अर्बन क्रूजर एबेला (Urban Cruiser Ebella) को AC और DC फास्ट चार्जिंग दोनों का सपोर्ट मिलता है। इसके अलावा रिमोट चार्जिंग कंट्रोल, चार्जिंग शेड्यूलिंग, बैटरी मॉनिटरिंग (i-Connect ऐप के जरिए) सिस्टम, शानदार ओनरशिप बेनिफिट्स और 8 साल की बैटरी वारंटी मिलती है। इसके साथ ही कंपनी एस्योर्ड बायबैक (Assured Buyback), बैटरी-ऐज-ए-सर्विस (Battery-as-a-Service -BaaS) ऑप्शन भी दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी आकर्षक फाइनेंस स्कीम्स भी दे रही है। टोयोटा ने अपने 500+ BEV-रेडी सर्विस टचपॉइंट्स और 2,500 से ज्यादा BEV मास्टर टेक्नीशियन्स के साथ 45 मिनट की एक्सप्रेस मेंटेनेंस सुविधा भी सुनिश्चित की है।

भविष्य के लिए तैयार की गई ईवी

अर्बन क्रूजर एबेला कंपनी की मल्टी-पाथवे स्ट्रेटजी (Multi-Pathway Strategy) का अहम हिस्सा है, जिसका मकसद कार्बन न्यूट्रैलिटी की ओर बढ़ना और सभी के लिए मोबिलिटी को सुलभ बनाना है।