टोयोटा ने 11500 हायराइडर के लिए जारी किया रिकॉल, ग्रैंड विटारा से भी है कनेक्शन; जानिए पूरा मामला

टोयोटा ने 11500 हायराइडर के लिए जारी किया रिकॉल, ग्रैंड विटारा से भी है कनेक्शन; जानिए पूरा मामला

संक्षेप:

टोयोटा ने अपनी मिड-साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर (Urban Cruiser Hyryder) के लिए एक वॉलंटरी रिकॉल जारी किया है। कंपनी ने यह कदम गाड़ी के एनालॉग फ्यूल लेवल इंडिकेटर में संभावित दिक्कत को देखते हुए उठाया है।

Fri, 21 Nov 2025 01:06 PM
टोयोटा ने अपनी मिड-साइज एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर (Urban Cruiser Hyryder) के लिए एक वॉलंटरी रिकॉल जारी किया है। कंपनी ने यह कदम गाड़ी के एनालॉग फ्यूल लेवल इंडिकेटर में संभावित दिक्कत को देखते हुए उठाया है। इंडिया टुडे में छपी एक खबर के अनुसार, कुछ हालात में फ्यूल गेज सही जानकारी नहीं दिखाता और लो-फ्यूल वार्निंग लाइट समय पर ऑन नहीं होती। यानी पेट्रोल कम होने पर भी ड्राइवर को चेतावनी नहीं मिल सकती। इस समस्या की जांच के लिए 11,529 यूनिट्स को बुलाया जा रहा है जो 9 दिसंबर 2024 से 29 अप्रैल 2025 के बीच बनी हुई थीं।

क्या है पूरा मामला

सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM) के रिकॉर्ड बताते हैं कि गलत फ्यूल रीडिंग के कारण गाड़ी चलाते वक्त ड्राइवर को वास्तविक पेट्रोल लेवल का अंदाजा नहीं लग पाता। ऐसे में संभव है कि कार अचानक पेट्रोल खत्म होने के चलते बंद हो जाए जिससे परेशानी या सुरक्षा का खतरा हो सकता है। हालांकि, कंपनी का कहना है कि यह समस्या बहुत कम मामलों में सामने आई है। ग्राहक सेफ्टी और अनुभव को प्राथमिकता देते हुए रिकॉल जारी किया गया है।

कुछ ऐसा है पूरा प्रोसेस

रिकॉल प्रोसेस के तहत अधिकृत टोयोटा डीलरशिप पर गाड़ी के कंबिनेशन मीटर की जांच होगी। यदि किसी तरह की खराबी पाई गई तो पार्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट बदल दिया जाएगा। इसके लिए ग्राहकों को किसी भी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। टोयोटा डीलर्स उन सभी ग्राहकों से सीधे संपर्क करेंगे जिनकी गाड़ियां इस बैच में शामिल हैं। साथ ही ग्राहक VIN नंबर डालकर कंपनी की रिकॉल चेकिंग वेबसाइट पर खुद भी पता कर सकते हैं कि उनकी कार इस सूची में है या नहीं।

ग्रैंड विटारा से है कनेक्शन

इस रिकॉल का संबंध हाल ही में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के रिकॉल से भी जुड़ा है जिसमें 39,506 यूनिट्स को इसी फ्यूल इंडिकेटर समस्या के चलते वापस बुलाया गया था। चूंकि हायराइडर और ग्रैंड विटारा टोयोटा-मारुति पार्टनरशिप के तहत कई पार्ट्स साझा करती हैं, इसलिए दोनों में समान दिक्कत सामने आई।

