करोड़ों की टोयोटा लैंड क्रूजर में बड़ी खराबी, कंपनी ने वापस मंगवाईं गाड़ियां; कहीं आपकी SUV तो शामिल नहीं?

दिग्गज कार निर्माता कंपनी टोयोटा ने भारत में अपनी लग्जरी SUV लैंड क्रूजर 300 की 969 यूनिट्स को वापस मंगवाने का ऐलान किया है। कंपनी के अनुसार, यह रिकॉल उन गाड़ियों के लिए है जिनका निर्माण 4 सितंबर, 2024 से 30 सितंबर, 2025 के बीच हुआ है। कंपनी के रिकॉल जारी करने का बड़ा कारण गाड़ी के 'ट्रांसमिशन कंट्रोल कंप्यूटर' सॉफ्टवेयर में आई एक तकनीकी खराबी है। दरअसल, यह सॉफ्टवेयर गियर शिफ्टिंग और ट्रांसमिशन की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करता है। इसलिए इसमें आई कोई भी गड़बड़ी गाड़ी की ड्राइविंग पर सीधा असर डाल सकती है। आइए जानते हैं पूरी खबर के बारे में विस्तार से।

क्या है पूरा मामला आसान भाषा में समझें तो इस 10-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन में गियर बदलने के लिए 'लीनियर सोलेनोइड्स' का इस्तेमाल होता है। सॉफ्टवेयर में दिक्कत की वजह से कुछ खास ड्राइविंग कंडीशंस में ट्रांसमिशन कंट्रोल यूनिट और इंजन ECU के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। अगर इस समस्या को समय रहते ठीक नहीं किया गया, तो गाड़ी के गियर जरूरत से ज्यादा रेव (Over-revving) कर सकते हैं। यही वजह है कि टोयोटा ने एहतियात के तौर पर इन गाड़ियों को चेक करने और सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला किया है।

तेल लीक होने का भी खतरा इस समस्या को नजरअंदाज करना महंगा पड़ सकता है। अगर सॉफ्टवेयर फिक्स नहीं हुआ तो हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते समय अचानक पावर कम हो सकती है या ट्रांसमिशन को नुकसान पहुँच सकता है। गंभीर मामलों में ट्रांसमिशन हाउसिंग डैमेज होने से तेल लीक होने का भी खतरा है, जिससे पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। हालांकि, राहत की बात यह है कि भारत में अभी तक इस खराबी की वजह से किसी हादसे या नुकसान की कोई खबर सामने नहीं आई है। यही समस्या लेक्सस LX (Lexus LX) में भी देखी गई है, क्योंकि दोनों गाड़ियों में एक ही ट्रांसमिशन यूनिट का इस्तेमाल होता है।